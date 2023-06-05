«Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю». Юлия Липницкая поблагодарила за поздравления с 25-летием

Юлия Липницкая поблагодарила за поздравления с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке командного турнира в Сочи-2014 исполнилось 25 лет.

«25🎉💫 Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю❤️», – написала в инстаграме.