«Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю». Юлия Липницкая поблагодарила за поздравления с 25-летием
Юлия Липницкая поблагодарила за поздравления с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке командного турнира в Сочи-2014 исполнилось 25 лет.
«25🎉💫 Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю❤️», – написала Липницкая в инстаграме.
Для брендов была ты заветной мечтой,
А Спилберг писал, что тебе благодарен
За образы девочки в красном пальто!
Дальнейших успехов Юле, побед ученикам и здоровья близким!