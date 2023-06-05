«Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю». Юлия Липницкая поблагодарила за поздравления с 25-летием

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Фигурное катание

Юлия Липницкая поблагодарила за поздравления с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке командного турнира в Сочи-2014 исполнилось 25 лет.  

«25🎉💫 Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю❤️», – написала Липницкая в инстаграме. 

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7 комментариев

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Анна Беляева
Юле всего самого-самого-самого! Пусть ее путь и дальше, и всегда будет победным! Кисик на фото впечатляющий!
+8
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Додик Аксель
Летит время, давно ли было 15, а теперь 25. Юлю с юбилеем ! Счастья, радости, любви, семейного благополучия, удачи и успехов в работе !
+7
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Marya Y
Юлькин! Ещё вчера, казалось, готовилась к играм в Сочи, прокаты и нервы - а сейчас уже сама тренер.) С днём рожденья, пусть всё будет!)
+6
0
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Александр Скворцов
Твой лик украшал обложки журналов,
Для брендов была ты заветной мечтой,
А Спилберг писал, что тебе благодарен
За образы девочки в красном пальто!
+4
-1
+3
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Lapo Elkann
Зашла поздравить а здесь " Ап ! И тигры у ног моих сели."
+3
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La Gushka
А время-то бежит...Так не заметим, как ягодкой станет...
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Jessi
Красавица какая стала Юленька! Молодая, успешная, построила карьеру и создала семью, вошла в историю-«девочка в красном пальто», стала ОЧ!
Дальнейших успехов Юле, побед ученикам и здоровья близким!
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