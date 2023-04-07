Лыжница Пантрина: «Послеживаю за фигуркой во время крупных соревнований. Мне запомнились номера Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане и Липницкой на Играх в Сочи»

Лыжница Елизавета Пантрина рассказала, как занималась фигурным катанием в детстве

– Папа поддерживал тебя в плане занятий лыжным спортом, не отговаривал?

– Наоборот! Он меня и привел в лыжи. Правда, после фигурного катания. Родители отдали меня в этот вид спорта в четыре года, и до 10 лет я была фигуристкой.

Папа возил меня на тренировки, которые начинались в семь утра. Это было жутко неудобно! Да у меня еще и не все получалось, я никогда не была первой на соревнованиях, в лучшем случае третьей-четвертой. Мы все терпели до тех пор, пока папа не сказал: «Давай, , попробуем пойти в лыжные гонки». Я была не против.

– И сразу стало получаться?

– Да! Я на первых же соревнованиях в призы попала. Родителям сказала: «А почему вы меня сразу в лыжные гонки не отдали? Тут же так здорово!» Ну и все, начала заниматься лыжами уже серьезно.

– Насколько проще или сложнее было в лыжных гонках после фигурного катания?

– Я помню, что постоянно плакала на тренировках в фигурном катании, потому что они были очень жесткими. Особенно летом на сборах. Просто не передать словами! Тренеры все контролировали. Мы везли с собой сладкое – это сразу отбиралось. За весом строго следили.

Слава богу, что мои родители не были одержимы, жалели меня. Ну и фигурное катание – не мое. Я все делала настолько быстро, что никогда не вписывалась в музыку: все элементы уже сделала, а музыка еще играет, ха-ха. С хореографией и пластикой были проблемы, да и страх на каждой тренировке.

– До каких прыжков ты дошла в фигурном катании? Сейчас посматриваешь за тем, что там происходит?

– Сама я дошла до прыжков в два оборота. За фигуркой послеживаю время от времени во время крупных соревнований. Мне запомнились номера на Олимпиаде в Пхенчхане и на Играх в Сочи. Вот их выступления просто запали в душу, в таком юном возрасте покорить такие вершины!

– Но у тебя же все впереди, правильно?

– Это точно. Придет и мое время.

– Лиза, а у тебя родственники фигурным катанием занимались?

– Нет! Все лыжники, а я вот фигуристкой оказалась. Надеюсь, что родители просто базу хотели заложить. Папа с мамой, оказывается, знали, что в итоге отдадут меня в лыжные гонки, только мне не говорили.

Фигурное катание мне многое дало, на самом деле. Я пришла в лыжи с сильными ногами, отличной координацией, растяжкой, с коньковым ходом проблем не было практически, – сказала Пантрина.