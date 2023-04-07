Лыжница Пантрина: «Послеживаю за фигуркой во время крупных соревнований. Мне запомнились номера Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане и Липницкой на Играх в Сочи»
Лыжница Елизавета Пантрина рассказала, как занималась фигурным катанием в детстве
– Папа поддерживал тебя в плане занятий лыжным спортом, не отговаривал?
– Наоборот! Он меня и привел в лыжи. Правда, после фигурного катания. Родители отдали меня в этот вид спорта в четыре года, и до 10 лет я была фигуристкой.
Папа возил меня на тренировки, которые начинались в семь утра. Это было жутко неудобно! Да у меня еще и не все получалось, я никогда не была первой на соревнованиях, в лучшем случае третьей-четвертой. Мы все терпели до тех пор, пока папа не сказал: «Давай, Лиза, попробуем пойти в лыжные гонки». Я была не против.
– И сразу стало получаться?
– Да! Я на первых же соревнованиях в призы попала. Родителям сказала: «А почему вы меня сразу в лыжные гонки не отдали? Тут же так здорово!» Ну и все, начала заниматься лыжами уже серьезно.
– Насколько проще или сложнее было в лыжных гонках после фигурного катания?
– Я помню, что постоянно плакала на тренировках в фигурном катании, потому что они были очень жесткими. Особенно летом на сборах. Просто не передать словами! Тренеры все контролировали. Мы везли с собой сладкое – это сразу отбиралось. За весом строго следили.
Слава богу, что мои родители не были одержимы, жалели меня. Ну и фигурное катание – не мое. Я все делала настолько быстро, что никогда не вписывалась в музыку: все элементы уже сделала, а музыка еще играет, ха-ха. С хореографией и пластикой были проблемы, да и страх на каждой тренировке.
– До каких прыжков ты дошла в фигурном катании? Сейчас посматриваешь за тем, что там происходит?
– Сама я дошла до прыжков в два оборота. За фигуркой послеживаю время от времени во время крупных соревнований. Мне запомнились номера Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане и Юли Липницкой на Играх в Сочи. Вот их выступления просто запали в душу, в таком юном возрасте покорить такие вершины!
– Но у тебя же все впереди, правильно?
– Это точно. Придет и мое время.
– Лиза, а у тебя родственники фигурным катанием занимались?
– Нет! Все лыжники, а я вот фигуристкой оказалась. Надеюсь, что родители просто базу хотели заложить. Папа с мамой, оказывается, знали, что в итоге отдадут меня в лыжные гонки, только мне не говорили.
Фигурное катание мне многое дало, на самом деле. Я пришла в лыжи с сильными ногами, отличной координацией, растяжкой, с коньковым ходом проблем не было практически, – сказала Пантрина.
Только почему фанаты Алины, особенно её ультра фанаты стали такими не активными? Как хейтить кого то, так они тут как тут, как похвалить или защитить Алину от нападок футбольных болельщиков, так их там, под подобными новостями днем с огнем не сыщешь. У Палаткиной тоже активность упала. Может нужно пересмотреть свое поведение ультра-фанатам Алины, и заняться чем-то созидательным, а не хейтом всех подряд, минусуя все хорошие новости с другими фигуристками, к кому есть зависть? Глядишь и репутация улучшится.
Не люблю тупых минусов.
И хороший вкус!