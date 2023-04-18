Даниил Глейхенгауз: «Тутберидзе прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие»

Теги Сергей Воронов Максим Траньков сборная России Полина Шелепень женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как начинал работать в группе Этери Тутберидзе.

– Когда ты пришел к Тутберидзе, у нее уже были Полина Шелепень и Юлия Липницкая. Для тебя это был вызов?

– Конечно, это в любом случае было нервно. Ты перечислил еще не всех. Тогда еще катался Сергей Воронов, который меня вообще старше был. Я с ним выступал на одних соревнованиях, и прошло буквально два-три года – и тут я прихожу и говорю: я твой тренер.

– Как это было?

– Ну, он подъехал, сделал мне поклон и поржал. Но я настолько отдавался работе, что по мне сразу было видно, что я не просто так здесь, не просто так что-то говорю. В чем-то я разбираюсь. Я старался с самой первой тренировки весь свой энтузиазм вкладывать в спортсменов.

Думаю, они это чувствовали, и, возможно, из-за этого мне было легче за более короткий путь добиться их уважения. Потому что они видели, что я этим горю и переживаю за все их результаты и тренировки.

Ну да, Сергей не называл меня Даниилом Марковичем. В первое время. Но потом в итоге – да.

– А уважение и признание от Этери Георгиевны ты тоже получил из-за того, что ты так отдавался работе?

– Здесь все очень просто. Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие. И если бы я ей не подошел, то я бы услышал отрицательный ответ и слово «нет» буквально через две-три недели, максимум через месяц.

Если у тебя есть заинтересованность и ты горишь тем, что делаешь – глупо тебе отказывать в чем-то тогда, – сказал Глейхенгауз в интервью Максиму Транькову.

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77 комментариев

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*** Monik ***
Ответ Е...С
Воронов называл Даниилом Марковичем, а Медведева Данькой. Очень странно, как первое так и второе.
у медведевой вообще с воспитанием и тактом все тяжело, на мой взгляд
+75
-9
+66
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Е...С
Воронов называл Даниилом Марковичем, а Медведева Данькой. Очень странно, как первое так и второе.
+34
-7
+27
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Nataly1991
А когда-то он говорил в интервью, что поначалу все с ним были на "ты" и по имени, а ЭТ ему объяснила, что важна субординация, она против панибратства с тренерами.
И это правильно.
+18
-3
+15
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Пользователь Гугла
Ответ Зоя Кудряшова
Похвалил себя. Молодец. Только Юле Липницкой программы ставили другие. Авербух Морозов, Зуева и даже Ламбьель.
внмательно текст читайте, он говорит о том периоде когда попал к тутберидзе, он пришел как тренер по скольжению и катанию, причем тут кто тогда кому ставил проги, зачем придумывать того чего нет в инвью
+18
-4
+14
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Sat397
В Хрустальном все держится на Этери, она реально все создала сама во многом, и заменить её по хорошему некем, она вместе с Даниилом участвует в постановке каждой программы. Если Этери уйдет, через какое-то время Хрустальный не станет так выделяться, ТШТ станет средненькой школой.
+29
-16
+13
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Elena Savanuk
"Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие."

А история с Сергеем Розановым ? Друг Даниила оказался редиской, мягко говоря....
+14
-4
+10
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На Пекин
И тренеры, и спортсмены в ТШТ большие трудяги, в этом нет сомнений.
+16
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Анна Беляева
Ответ elene.elene
Видит? Никто не сомневается. Но тогда почему в интервью отвечает "Ну, не знаю, талантливы ли они"
Их там толпа сидела. Что она могла ответить? Камила и Даша талантливые,а остальные работйте больше? Что тот талант дась, если в него не вложить вагоны невозможного по напряжению труда? Косторная была талантлива. Щербакова, возможно, менее талантлива. А результат вот такой, какой есть.
+13
-4
+9
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Pelageya_20
Ответ russalka
Медведева со всеми так фамильярничает: Данька, Камилка, Сашулька, Юлька Липницкая и т.д.
Ну Камилка, Сашулька, Юлька это всё допустимо. А вот то , что хореографов называет Данька и Мишка (Ге), причем не просто в общении между собой, но даже давая интервью, реально указывает на проблемы в воспитании медведевой.
+10
-2
+8
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Анна Беляева
Ответ Elena Savanuk
"Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие." А история с Сергеем Розановым ? Друг Даниила оказался редиской, мягко говоря....
Ну, конечно, она не видит именно талант. Талантливых людей достаточно много. Она видит работоспособность и нацеленность на результат. Розанов, скорее всего, тоже приходил с горящими глазами, но быстро выгорел. В ТШТ, очевидно, очень много работы, очень высокие требования к работоспособности тренера. Это не всем под силу. Не даром Траньков уже во втором интервью удивляется, что они едут из аэропорта на работу, а не домой отсыпаться. Найти людей, котоыре так способны вкалывать годами, не выгорая, это великое дело и огромный труд.
+13
-6
+7
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russalka
Ответ elene.elene
Видит? Никто не сомневается. Но тогда почему в интервью отвечает "Ну, не знаю, талантливы ли они"
Да просто хвалить не хотела, оно ж понятно.
+11
-4
+7
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Мурка Мурлыковна
Ответ Elena Savanuk
"Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие." А история с Сергеем Розановым ? Друг Даниила оказался редиской, мягко говоря....
Она его не хотела брать, Глейх просил.
+11
-5
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russalka
Ответ Е...С
Воронов называл Даниилом Марковичем, а Медведева Данькой. Очень странно, как первое так и второе.
Медведева со всеми так фамильярничает: Данька, Камилка, Сашулька, Юлька Липницкая и т.д.
+7
-1
+6
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elene.elene
Видит? Никто не сомневается. Но тогда почему в интервью отвечает "Ну, не знаю, талантливы ли они"
+12
-7
+5
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Molly
Ответ Elena Savanuk
"Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие." А история с Сергеем Розановым ? Друг Даниила оказался редиской, мягко говоря....
Розанов, тем не менее, был очень продуктивным тренером, подходил для штаба на все сто. Промашла вышла разве что с Муравьевой. Она очень талантливая.
+7
-2
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*** Monik ***
Ответ <vella>
поэтому ее любят друзья и хорошо отзываются те, с кем ей приходилось сотрудничать?) Даже Тут-зе ее любила (единственную из учениц), пока Женя не покинула ЭТ.
Не знаю кто такая тузе и кто там кого любит, но медведева свою невоспитанность, бестактность, эгоцентричность и беспардонность очень часто демонстрирует 🤷🏼‍♀️
+5
-1
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Katerina Sunny
Ответ Е...С
Воронов называл Даниилом Марковичем, а Медведева Данькой. Очень странно, как первое так и второе.
Слабо верится, что называл на Вы. В интервью слишком много Я и про уважение. Да и по первой реакции не похоже, субординацию на людях может соблюдали.
+9
-5
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Viktoria dek
Ответ Зоя Кудряшова
Похвалил себя. Молодец. Только Юле Липницкой программы ставили другие. Авербух Морозов, Зуева и даже Ламбьель.
Внимательно интервью посмотрите или почитайте, Даниил говорил, что как только он пришёл в команду ЭГ, Юле и Адьяну программы ставила Марина Зуева в Америке)
+6
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Delirium
Ответ Nataly1991
Слишком много говорит о своих талантах: как спортсмена, как человека. Как-то нескромненько.
Просто нужно интервью целиком смотреть в оригинале, а не куски читать. Никакого выпячивания своего таланта там не было. Про спорт вообще прямым текстом констатировал, что карьера не задалась, реализовать себя не смог.
+8
-4
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B.Jones
Этери Гогиевна у нас прям оракул. Имея такого человека я даже не понимаю зачем нам судьи нужны. И дочь какая у неё талантливая. Генетика
+12
-9
+3
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Misson
Ответ Sat397
В Хрустальном все держится на Этери, она реально все создала сама во многом, и заменить её по хорошему некем, она вместе с Даниилом участвует в постановке каждой программы. Если Этери уйдет, через какое-то время Хрустальный не станет так выделяться, ТШТ станет средненькой школой.
Согласен. Когда есть такой сильный специалист и всё в организации работает хорошо, то кажется, что ничего сложного нет, что всё будет также отлично работать и без него, ведь незаменимых нет. Но обычно после ухода великого человека организация еще какое-то время держит на старом багаже свою марку, а потом начинает сдавать позиции. Так и с Хрустальным. Все адекватные люди понимают, что мозг, душа и воля этой организации - Тутберидзе, она создала эту суперуспешную школу. Если она уйдет, то на старом багаже и уже готовых сильных фигуристах примерно пару-тройку лет Хрустальный будет в топах, но через 5 лет он перестанет выделяться на фоне многих других катков, станет обычной школой фигурного катания, которая иногда будет готовить классных фигуристов, но абсолютно точно не будет уже такого доминирования, который показывает Хрустальный со времен Липницкой и Медведевой, но особенно в последние 5-6 лет!
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Анна Беляева
Ответ И это все о нем
Хорошо бы ,если Этери Гогиевна научилась чётко знать свои хорошие и плохие стороны и начала путь к самосовершенствованию!
И в чем же, на ваш взгляд ей стоит самосовершенствоваться? Она успешна в работе. Она успешна в семье (у нее прекрасные отношения с дочерью, что удается далеко не всем родителям,у нее у самой были прекрасные отношения с родителями), она успешна как друг - ни один из ее друзей не дал какого-то интервью, которое могло бы представить ее в неоднозначном свете. Она успешный педагог, ее ученики - лидеры в своем деле. А святой она вряд ли планировала стать на радость флоре и фауне спортса
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Nataly1991
Ответ Elena Savanuk
"Она прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие." А история с Сергеем Розановым ? Друг Даниила оказался редиской, мягко говоря....
значит все-таки не очень хорошо разбирается в людях) а уж Глейх и вовсе не разбирается(
+8
-5
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Ирина Иванова
Это качество личности называют "проницательность" или "интуиция". Но иногда ЭТ приписывают даже транцендентные свойства, произнося "вы всё знали")
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-8
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Анна Беляева
Ответ Sat397
Реально это так, нельзя недооценивать роли личностей. Этери - мозг, она как лидер придает всему смысл и значимость, и эти "вайбы" считываются всеми остальными, которые готовы идти только за лидером. Без сильного лидера кончится мотивация.
Она очевидный харизматик. При этом явно умеет струтурировать информацию и обрабатывать ее. Такой пассионарый тип личности - вырабатывает больше энергии в мир, чем берет из мира. Могла бы секту создать, наверняка, было бы много последователей. За ней очень интересно наблюдать. И людей она не зря притягивает, кого с добром, кого - наоборот. Большая энергия равнодушным не оставляет.
+6
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