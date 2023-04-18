Мария Гордеева: «Трусова нравится за упорство. Человек поставил себе цель, и ни у кого нет сомнений в ее решимости»

Теги Евгений Плющенко Сочи-2014 сборная России мужское катание женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Александра Трусова Мария Гордеева Фигурное катание

Фигуристка Гордеева объяснила, почему ее вдохновляют Медведева и Трусова.

В этом сезоне 13-летняя Мария Гордеева стала бронзовым призером финала Гран-при России среди юниорок.

– Многие фигуристы кем-то вдохновляются в детстве. У тебя было такое, когда ты совсем маленькая на кого-то смотрела?

– Нет. Я тоже задумывалась над этим вопросом. Я пришла в фигурное катание и не знала ни одной фамилии. Потом была Олимпиада в Сочи, знала Евгения Плющенко, Юлию Липницкую. Но в целом было так: прихожу, занимаюсь, делаю свою работу. Не было такого, что «я хочу стать как кто-то».

– На одной из пресс-конференций ты сказала, что тебя из фигуристок вдохновляют Женя Медведева и Саша Трусова. Чем тебе нравятся эти девушки?

– У Жени была программа 911. Мне она очень понравилась – сильная, цепляющая. Я была совсем маленькая, но начала за Женей чуть больше следить. До этого я вообще не знала о ней. На Олимпиаде «Анна Каренина» очень запомнилась. Эти две программы меня очень зацепили.

Мне нравится, как Женя передает настроение. Она уходит со льда, а ты помнишь каждое ее движение, как она все сделала. Оставляет впечатление.

А Саша Трусова нравится за упорство. Человек поставил себе цель, и ни у кого нет сомнений в ее решимости. Если Саша сказала – она точно это сделает. Обязательно добьется, чего хочет.

Мне, например, не всегда хватало уверенности. У Саши мне запомнились две олимпийские программы – «Фрида» и «Круэлла». Они очень яркие, заводящие, крутые. У меня было ощущение, что именно Саша подбирала образы и музыку. Она катала их с удовольствием, – сказала Гордеева.

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9 комментариев

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Вадим Соловьев
Ответ Татьяна Попова
Подбирала образы не Саша
Саша откатала так, что ни у кого не возникло сомнений, что это её образы.
+10
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Ялбукца
Ответ Toba Door
Два кумира, которые проиграли ои
А что, кумирами могут быть только те, кто выиграл? Странная логика.
+6
-1
+5
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Toba Door
Два кумира, которые проиграли ои
+9
-8
+1
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Татьяна Попова
Подбирала образы не Саша
+7
-6
+1
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Лакс
Коли "Если Саша сказала – она точно это сделает. Обязательно добьется, чего хочет" , то надо было Саше всего то сказать что станет ОЧ.
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As per
Ответ Алена Иванова
Ага цель прыгнуть недокрученные квады.
У Щ? Там и тройные в каскадах недокручены.
+4
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