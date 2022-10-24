18 фигуристов вошли в пулы тестирования РУСАДА на четвертый квартал 2022 года, Степанова и Букин не в списке

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Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не вошли в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре этого года Степанова и Букин взяли паузу в карьере из-за обострения травмы спины партнерши.

В пулы РУСАДА на четвертый квартал 2022 года включены 18 фигуристов.

Это Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева и Денис Ходыкин (все – национальный регистрируемый пул тестирования), а также Джонатан Гурейро, Тиффани Загорски, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых (все – расширенный пул тестирования).

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул, обязаны указывать в своих профилях в антидопинговой системе ADAMS местонахождение и выбранный часовой промежуток для прохождения тестирования.

В международный пул тестирования включены девять российских фигуристов: Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

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