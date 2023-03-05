Игнатов исполнил четыре квада в произвольной программе в финале Гран-при России, Гуменник, Алиев и Мозалев – по три

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Марк Кондратюк Иван Попов Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристы выступили с произвольными программами в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Матвей Ветлугин упал с четверного тулупа и тройного акселя, затем сделал четверной тулуп – двойной тулуп, тройной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип, тройной лутц – двойной аксель.

Дмитрий Алиев исполнил четверной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной аксель, тройной риттбергер.

Алексей Ерохов сделал четверной сальхов, четверной тулуп (касание рукой) – тройной сальхов через ойлер, упал с тройного акселя, четверного тулупа и тройного лутца, исполнил тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной флип.

Александр Самарин прыгнул четверной лутц – тройной тулуп, тройной лутц, тройной аксель, тройной риттбергер, двойной лутц, тройной аксель – двойной аксель, двойной сальхов.

Артур Даниелян исполнил четверной сальхов – двойной аксель, двойной сальхов, тройной аксель, тройной флип с помаркой на выезде, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер.

Андрей Мозалев сделал четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц, тройной аксель со степ-аутом, четверной тулуп, одинарный аксель – двойной тулуп, двойной риттбергер – тройной сальхов через ойлер.

Иван Попов прыгнул двойной лутц, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер, тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, упал с тройного флипа, сделал двойной лутц.

Артем Ковалев исполнил четверной сальхов, упал с четверного тулупа, прыгнул четверной тулуп – двойной тулуп, тройной риттебергер, одинарный аксель, упал с тройного акселя, сделал тройной флип – двойной тулуп.

Евгений Семененко сделал четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, двойной тулуп с помаркой на выезде, тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, двойной флип с помаркой на выезде, тройной риттбергер.

Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп с помаркой на выезде, четверной тулуп (помарка на выезде) – двойной аксель, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер – двойной сальхов через ойлер.

Петр Гуменник исполнил четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов, тройной аксель – одинарный аксель, тройной флип, тройной аксель, тройной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.

Марк Кондратюк допустил степ-аут на четверном сальхове, сделал четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель – двойной аксель, тройной лутц с помаркой на выезде, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, одинарный риттбергер.

11 комментариев

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private dancer
Петя красавчег !
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galik55
Герой дня конечно Дима.
За Петра просто рада. Ура.
Дима все перевернул с ног на голову. Очень интригующий старт у ребят получился
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irenmyasina@yandex.ru
1 и 2 места- самые настоящие, а вот бронза...
Ну совсем не убедительная, откуда такие компы взялись?! Даже сам ,,номинант" удивился!
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Лакс
Ответ Призрачный триксель
Пётр просто чистый восторг! Дима невероятно откопался в ПП! Макар безумно хорош,очень жаль,что мимо пьедестала. Про грибы цска даже говорить не хочется.
Восторг чистый вследствие чистого протокола, но с ругательствами за вчерашнее, только Дима.
Остальных недавно переболевших ругать не надо, но и восторгаться особо нечем.
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Nowhere_Girl
Ответ Призрачный триксель
Пётр просто чистый восторг! Дима невероятно откопался в ПП! Макар безумно хорош,очень жаль,что мимо пьедестала. Про грибы цска даже говорить не хочется.
Из-за Макара просто плакать хочется ((
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Nowhere_Girl
Макар 😭😭😭 Бронзовый призёр ненастоящий!
+5
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Лакс
У "гада" Алиева абсолютно чистый протокол.
Может ему понравится наконец такое?
+3
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Петрова Ольга
Самая большая радость за сегодня! Справедливость все-таки существует) как я рада за Петю! Такой контент человек исполняет! И 4 ритт, и 2 сальхова, ещё и каскад лутц-ритт-ритт во 2 половине!

Ну Димка, огонь, вот это выдал сегодня! Аж ком в горле!

Жалко, Женя накосячил.. Люблю его ПП.

Макар молодец, старался выжать максимум из своих возможностей!

Эх, Андрей любимый заковырялся на акселях, но в целом додержал. Рада, что он поднялся немного)
+5
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+5
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Anna Stefan
Наконец-то нормальный чемпион. Не без косяков, но надеюсь, дальше будет лучше✌✌✌
+6
0
+6
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Призрачный триксель
Пётр просто чистый восторг! Дима невероятно откопался в ПП! Макар безумно хорош,очень жаль,что мимо пьедестала. Про грибы цска даже говорить не хочется.
+12
0
+12
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verdad
Дима просто красавчик!
Очень рада за Петю))
Супер, порадовали парни!
+4
-1
+3
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