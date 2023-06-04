Тарасова о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Я не осуждаю! Федерация поступила правильно, не надо запрещать людям жить, как они хотят»

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт – получил от Федерации фигурного катания России ( ) разрешение на переход в другую сборную.

«А много выступали за нашу страну? Я не осуждаю! Правильно ли поступила федерация? Конечно! Не надо запрещать людям жить так, как они хотят», – сказала заслуженный тренер СССР.

«А когда вы их в последний раз видели? Почему вы об этом раньше не писали? У вас предвидение не развито? Ну и все, чего об этом говорить. Я как есть, так и считаю. Разрешение дают все федерации, а не даем только мы», – цитирует «Матч ТВ».

«Кто-то учится за границей, кто-то работает, кто-то приезжает сюда, кто-то – нет. У людей есть выбор, они его делают, и за кого они будут выступать – их дело. Весь мир так делает, каждый человек решает для себя – как и где.

К Этери Тутберидзе же приезжают иностранцы, и там недовольных у них на родине нет. Тогда в чем дело?» – добавила тренер в интервью ТАСС.