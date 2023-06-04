Тарасова о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Я не осуждаю! Федерация поступила правильно, не надо запрещать людям жить, как они хотят»
Татьяна Тарасова прокомментировала новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.
Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую сборную.
«А много выступали за нашу страну? Я не осуждаю! Правильно ли поступила федерация? Конечно! Не надо запрещать людям жить так, как они хотят», – сказала заслуженный тренер СССР.
«А когда вы их в последний раз видели? Почему вы об этом раньше не писали? У вас предвидение не развито? Ну и все, чего об этом говорить. Я как есть, так и считаю. Разрешение дают все федерации, а не даем только мы», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».
«Кто-то учится за границей, кто-то работает, кто-то приезжает сюда, кто-то – нет. У людей есть выбор, они его делают, и за кого они будут выступать – их дело. Весь мир так делает, каждый человек решает для себя – как и где.
К Этери Тутберидзе же приезжают иностранцы, и там недовольных у них на родине нет. Тогда в чем дело?» – добавила тренер в интервью ТАСС.
А что там с Чиризану?
Но это ж вы говорите, что весь мир не прав (практически).
Если вы говорите про выбор, то пусть он будет у всех.
А то получается , что одни должны лишаться медалей , потому что они не с российских стартов, а другие за деньги государства(налогов) выступать в "недружественных" странах и жить так , как этого хотят. Потом такие люди будут ещё что-то про патриотизм вещать тем людям , которые итак любят свою страну!
И что-то мне вспоминается как ТАТ осуждала нашу спортсменку за каждые маленькие помарки, почему тогда она не вспоминала про выбор, что осуждать нельзя людей , хейтить , а нужно поддерживать также как сейчас , например, ДС ?