Тарасова о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Я не осуждаю! Федерация поступила правильно, не надо запрещать людям жить, как они хотят»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду ФФКР Этери Тутберидзе переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую сборную.

«А много выступали за нашу страну? Я не осуждаю! Правильно ли поступила федерация? Конечно! Не надо запрещать людям жить так, как они хотят», – сказала заслуженный тренер СССР.

«А когда вы их в последний раз видели? Почему вы об этом раньше не писали? У вас предвидение не развито? Ну и все, чего об этом говорить. Я как есть, так и считаю. Разрешение дают все федерации, а не даем только мы», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

«Кто-то учится за границей, кто-то работает, кто-то приезжает сюда, кто-то – нет. У людей есть выбор, они его делают, и за кого они будут выступать – их дело. Весь мир так делает, каждый человек решает для себя – как и где.

К Этери Тутберидзе же приезжают иностранцы, и там недовольных у них на родине нет. Тогда в чем дело?» – добавила тренер в интервью ТАСС.

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18 комментариев

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Alex_V69
Какие же они все лицемерные, наши спортивные функционеры. Нос как флюгер. Всегда по ветру.
А что там с Чиризану?
+26
-1
+25
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Viks
"не надо запрещать людям жить так, как они хотят» --- Она про Чиризано?
+27
-5
+22
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Федя Букин
Ответ Viks
"не надо запрещать людям жить так, как они хотят» --- Она про Чиризано?
Это другое
+23
-2
+21
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Anna Morgan
"Американцы должны защищать и поддерживать друг друга", - подумала Тарасова и поддержала своих земляков Диану и Этери.
+9
0
+9
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Toplady
Главная переобувальщица нарисовалась)), что пора за валенками снова в сша метнуться))
+11
-3
+8
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Евгений Лифшиц
Все норм. Но на будущее отметку сделать, как только со всем этим разберутся: никакого больше гос финансирования профессионального спорта. Вообще. Ничего, кроме проблем и расходов, профессиональные спортсмены России не дали.
+11
-4
+7
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Shveddka
А что так корректно? Где: "они не выдающиеся, ничего не выиграли, мы не потеряем, пусть катятся к чертовой матери"?
+7
0
+7
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Олег Кузнецов
Ответ Viks
"не надо запрещать людям жить так, как они хотят» --- Она про Чиризано?
Тарасова-лицемерка с двойными стандартами.
+10
-3
+7
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мс-мешок
а как я хочу, запрещают
+4
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Shveddka
А что так корректно? Где: "они не выдающиеся, ничего не выиграли, мы не потеряем, пусть катятся к чертовой матери"?
Так тут именно в матери и дело))
+4
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Никита Филимонов
Ответ Олег Усов
ты же пользуешься продукцией запада и ничегт. тоже переобувальщик?
И причем тут это, гений?
+3
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Anna Morgan
Ответ Евгений Лифшиц
Все норм. Но на будущее отметку сделать, как только со всем этим разберутся: никакого больше гос финансирования профессионального спорта. Вообще. Ничего, кроме проблем и расходов, профессиональные спортсмены России не дали.
Вообще то да , ещё и целый год на пожсосе из бюджета сидели
+3
-2
+1
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FS.Nika1
Никто и не отрицает , что весь мир так делает .
Но это ж вы говорите, что весь мир не прав (практически).
Если вы говорите про выбор, то пусть он будет у всех.
А то получается , что одни должны лишаться медалей , потому что они не с российских стартов, а другие за деньги государства(налогов) выступать в "недружественных" странах и жить так , как этого хотят. Потом такие люди будут ещё что-то про патриотизм вещать тем людям , которые итак любят свою страну!
И что-то мне вспоминается как ТАТ осуждала нашу спортсменку за каждые маленькие помарки, почему тогда она не вспоминала про выбор, что осуждать нельзя людей , хейтить , а нужно поддерживать также как сейчас , например, ДС ?
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Brokkoli
Противненько как-то от этой новости
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Marky777
Ответ Евгений Лифшиц
Все норм. Но на будущее отметку сделать, как только со всем этим разберутся: никакого больше гос финансирования профессионального спорта. Вообще. Ничего, кроме проблем и расходов, профессиональные спортсмены России не дали.
Профессионалы это те, кто сами по себе и в частных клубах. Теннис, НХЛ, НБА, про бокс. А это любители
0
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