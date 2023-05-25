Отец Смолкина о возможном переходе сына в другую сборную: «Ничего такого я не слышал»

Актер Борис Смолкин заявил, что не знает о планах сына Глеба Смолкина сменить федерацию.

Глеб Смолкин выступает в танцах на льду с Дианой Дэвис. Последним их стартом были Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Он (Глеб) тренируется в Америке, как и был, все по-старому. Пока в Россию приезжать не планирует.

Выступать за другую страну? Ничего такого я не слышал», – сказал Смолкин-старший.

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?