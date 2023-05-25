Отец Смолкина о возможном переходе сына в другую сборную: «Ничего такого я не слышал»

Теги сборная России танцы на льду переходы Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Борис Смолкин Фигурное катание

Актер Борис Смолкин заявил, что не знает о планах сына Глеба Смолкина сменить федерацию.

Глеб Смолкин выступает в танцах на льду с Дианой Дэвис. Последним их стартом были Олимпийские игры 2022 года в Пекине. 

«Он (Глеб) тренируется в Америке, как и был, все по-старому. Пока в Россию приезжать не планирует.

Выступать за другую страну? Ничего такого я не слышал», – сказал Смолкин-старший.

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

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14 комментариев

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Katerina Sunny
Папа там ничего не скажет, он когда и сын женился, ничего не знал. Называл это выдуманной историей.
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Tatiana Makarova
Оставили бы уж папу в покое, сделали скидку на почтенный возраст, он и про свадьбу то типа не в курсе был и ничего не расскажет пока не разрешат.
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Саша Кутузова
Ответ Katerina Sunny
Папа там ничего не скажет, он когда и сын женился, ничего не знал. Называл это выдуманной историей.
И правильно делает, что не болтает. Он и не обязан ничем делиться. Кто эти люди, которые названивают ради своих кликабельных статеек?
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Viks
Отец Смолкина ничего не слышал и о его женитьбе.
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Саша Кутузова
Ответ andrej shabanov
интересно, Борис часто общается с Глебом?
Наверное чаще, чем вы думаете. Но ведь уже ясно, что о планах личных и спортивных сына он не планирует делиться. Для чего трезвонить родителям взрослых детей?
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Ракелль
Константин!!!
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Ann P
Просто оксюморон какой-то
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Додик Аксель
Пусть ещё звонящие спросят у Бориса Григорьевича про его творческие планы.
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Toba Door
Никуда не берут, а за Россию не хотят
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Светлана Менова
Что толку терзать его? Он будет ради сына молчать как партизан и ничего не скажет.
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