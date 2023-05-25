Александр Жулин: «По-моему, никто не понимает, за кого будут выступать Дэвис и Смолкин. Я слышал три варианта: Израиль, Америка, Россия»

Тренер Александр Жулин объяснил, почему не стал бы работать с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.

– Дэвис и Смолкина ждать у вас в команде?

– Это к Этери Георгиевне (Тутберидзе, матери Дианы Дэвис – Sports.ru) вопрос, во-первых. Во-вторых, сейчас однозначно – нет. Потому что мне хватает с кем работать. И вообще они как-то из поля зрения немножко пропали. По-моему, никто не понимает, где они будут выступать и за кого. Пока я не могу на этот вопрос ответить.

Я слышал три варианта: Израиль, Америка, Россия. В России они не появляются уже долго. Америка? Не знаю. Этот вопрос я бы рекомендовал задать Этери Георгиевне. А может, она и сама еще не знает.

– А вам как бы было выгоднее – Дэвис и Смолкин выступают за Россию и конкурируют с вашими парами везде, или они катаются за другую сборную и появляются только в самый важный момент?

– Я бы вам ответил на этот вопрос лет пять назад. А сейчас я банально живу сегодняшним днем. Мы даже не знаем, где мы будем выступать, постоянно в подвешенном состоянии. Каждое утро открываешь телефон и смотришь, что произошло.

Никто не знает, будем ли мы участвовать на Олимпиаде вообще, под флагом или не под флагом. Поэтому загадывать сейчас даже не хочу, – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова».

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?