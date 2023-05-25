Александр Жулин: «По-моему, никто не понимает, за кого будут выступать Дэвис и Смолкин. Я слышал три варианта: Израиль, Америка, Россия»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Этери Тутберидзе переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Тренер Александр Жулин объяснил, почему не стал бы работать с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.

– Дэвис и Смолкина ждать у вас в команде?

– Это к Этери Георгиевне (Тутберидзе, матери Дианы Дэвис – Sports.ru) вопрос, во-первых. Во-вторых, сейчас однозначно – нет. Потому что мне хватает с кем работать. И вообще они как-то из поля зрения немножко пропали. По-моему, никто не понимает, где они будут выступать и за кого. Пока я не могу на этот вопрос ответить.

Я слышал три варианта: Израиль, Америка, Россия. В России они не появляются уже долго. Америка? Не знаю. Этот вопрос я бы рекомендовал задать Этери Георгиевне. А может, она и сама еще не знает.

– А вам как бы было выгоднее – Дэвис и Смолкин выступают за Россию и конкурируют с вашими парами везде, или они катаются за другую сборную и появляются только в самый важный момент?

– Я бы вам ответил на этот вопрос лет пять назад. А сейчас я банально живу сегодняшним днем. Мы даже не знаем, где мы будем выступать, постоянно в подвешенном состоянии. Каждое утро открываешь телефон и смотришь, что произошло.

Никто не знает, будем ли мы участвовать на Олимпиаде вообще, под флагом или не под флагом. Поэтому загадывать сейчас даже не хочу, – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова». 

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

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41 комментарий

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Katerina Sunny
Ответ Tebulos Mta
Хитрит Жулин. Ведь сам же говорил, что ребята хотели тренироваться у него, а он отказался. Смысл его слов был такой. Мы с Этери друзья, а тренировать ее дочь - это как бы в долг деньги занимать. Я когда это услышала была сильно удивлена. У друзей (друзьям) не занимают, если нужна помощь - помогают.
Так сейчас у Жулина итак не протолкнуться. И Тутберидзе такой подход к собственной дочери явно не понравится.
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Девушка Безимени
так ведь все построено на лжи)
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Viks
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален пользователем
Федерация не отвергла, а обозначила заинтересованность в гражданах Израиля. Смолкин может очень быстро стать гражданином Израиля, если имеет еврейские корни. А он имеет, по слухам.
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Идеальный шторм
Интересно, какой сайт он читает по утрам:)
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Tebulos Mta
Хитрит Жулин. Ведь сам же говорил, что ребята хотели тренироваться у него, а он отказался. Смысл его слов был такой. Мы с Этери друзья, а тренировать ее дочь - это как бы в долг деньги занимать. Я когда это услышала была сильно удивлена. У друзей (друзьям) не занимают, если нужна помощь - помогают.
+5
-2
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Ортодокс7
Ответ andrej shabanov
Какой Израиль?! Может сразу Украина?! У них Носовицкие, уже сто лет катаются, Ткаченко Кильяков, то же самое, ещё с времён выступлений за США... и какие-то Дэвис Смолкин... Федерация уже опровергла! Типа ей не нужны те, кто не причастен к Израилю! Мол ведём переговоры с гражданами... в теории у Аюпиной шансов больше... там был ещё вариант с Грузией, нас Лиз ещё этим угостил, так в итоге и не развилось никуда... США они тоже не особо интересны, судя по всему... а вдруг реально вернутся в Россию, заставив хейтеров завалить пищалки?!
Кто там опроверг в Израиле? Боря Хаит что ли похихикал? Федерация Израиля - карманная структура ФФКР. Если наши решат, Борю просто поставят в известность, никто не будет спрашивать его разрешения. Его должность президента - формальная как в конторе "Рога и копыта". Если решение нашими чиновниками еще не принято, это не значит, что переход за Израиль отклонен. Время покажет.
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Девушка Безимени
Ответ Katerina Sunny
Жулин информацию черпает откуда? А то здесь уверяют, что никаких попыток перехода не было.
из космоса, вестимо
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Viks
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален пользователем
Гражданка США имеет право выступать в соревнованиях в США, в том числе и в отборочных - посему могут начать хоть сегодня.
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Самая цитируемая и вообще недура
Именно. Каждое утро открываешь телефон и смотришь.
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Идеальный шторм
Ответ Роман Волков
Я бы хотел, чтобы они Вернулись в Россию! Чтобы Этери Перевезла Дочь Жить в Россию. ❤️🇷🇺✌️
Жениться хотите на Диане?
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tanya_1111
Ответ Tatiana Makarova
Перевезти жить можно ребёнка, а Диана соаершеннолетняя замужняя миссис Смолкин.
Перевезти можно кого угодно пока человек от тебя финансово зависит. Но лично я хотела бы что бы они выступали за любую страну, но не за РФ, а то получается когда все плохо они место ищут, а если всех допустят то здравствуйте мы приехали.
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Viks
Ответ andrej shabanov
опровергла, https://sportkp.ru/figurnoe-katanie/nid335105_au27auauau_cr27crcrcr_v-izraile-zayavili-chto-ne-priglashali-v-svoyu-sbornuyu-dianu-devis-i-gleba-smolkina "заявили, что не приглашали", это называется опровергнуть!
Смолкин может очень быстро стать гражданином Израиля,
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Viks
Ответ andrej shabanov
а что же Морозов с Ерёменко не выступают? Она гражданка США и Франции, помимо России... не надоело трэш писать? Они могут выступать только в каких-то условиях например их заявит тренер, это будет какой-нибудь открытый чемпионат и ФФКР не будет против...
Не выступают не означает, что не могут. Могут. И тренер тут не нужен - спортсмены сами заявляются на региональные соревнования. И ФФКР им по барабану - это внутренние соревнования в США.
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Viks
Ответ andrej shabanov
означает! На американских соревнованиях выступают фигуристы под игидой Фигурного катания США Морозов под игидой ФФКР, и федерацию менять не собирается!
"Игида", Морозов имеет американский паспорт, который даёт ей право выступать под эгидой федерации фигуристов США.
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Viks
Ответ Роман Волков
Я бы хотел, чтобы они Вернулись в Россию! Чтобы Этери Перевезла Дочь Жить в Россию. ❤️🇷🇺✌️
Ага, перевезла малолетнюю дочь. Которая замужем уже.
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Viks
Ответ andrej shabanov
https://sportkp.ru/figurnoe-katanie/nid335105_au27auauau_cr27crcrcr_v-izraile-zayavili-chto-ne-priglashali-v-svoyu-sbornuyu-dianu-devis-i-gleba-smolkina "заявили, что не приглашали" "И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», это не опровержение? Кого ни возьми в Израиле, имеют корни или гражданство или и то и другое Энкина Коваленко, Носовицкие, Ишилов, Шифрина, Дмитриева... ИМ НЕ НУЖНЫ ДЭВИС СМОЛКИН!!! У НИХ СВОИХ ХВАТАЕТ! И никто в здравом уме не спихнёт силком туда, где тебя не ждут! Главный вопрос, если Диана и Глеб ХОТЯТ менять гражданство, как Дарик
"если Диана и Глеб ХОТЯТ менять гражданство, как Дарик" --- Диана НЕ меняла гражданства - она американка с рождения, Смолкин хочет паспорт американский, но пока только Вид на жительство пытается. Дарио не менял гражданства - он итальянец с рождения.
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Viks
Ответ andrej shabanov
Диана выступает за Россию, доброе утро, только сейчас понял? ПРИ ЧЁМ ТУТ АМЕРИКАНКА ПО РОЖДЕНИЮ?!! ЧЁ ТЫ ЗА ШЛАК НЕСЁШЬ?! чтоб выступать за США, НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ФФКР И ФЕДЕРАЦИЮ США С ТЕМ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ КАТАТЬСЯ ЗА США! НИкому не нужен паспорт, смотрят на то, за какую страну ты КАТАЕШЬСЯ! Дарио не менял гражданства? С России на Чехию это не менял? (не менял, а планирует) ПРИ ЧЁМ ТУТ ИТАЛЬЯНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО! Викс, ХВАТИТ БУХАТЬ!
Пациент, свои слова видишь, которые я комментирую?
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Саша Кутузова
Ответ Tebulos Mta
Хитрит Жулин. Ведь сам же говорил, что ребята хотели тренироваться у него, а он отказался. Смысл его слов был такой. Мы с Этери друзья, а тренировать ее дочь - это как бы в долг деньги занимать. Я когда это услышала была сильно удивлена. У друзей (друзьям) не занимают, если нужна помощь - помогают.
Вы бы хоть проверили год, в котором она это озвучила. В то время пары Дэвис-Смолкин вообще не существовало. И Диана только начинала в танцах.
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Алеся Ткаченко
Ответ Роман Волков
Я бы хотел, чтобы они Вернулись в Россию! Чтобы Этери Перевезла Дочь Жить в Россию. ❤️🇷🇺✌️
А сама доча хочет в Россию?Судя по всему нет
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Viks
Ответ Tatiana Makarova
Перевезти жить можно ребёнка, а Диана соаершеннолетняя замужняя миссис Смолкин.
Фамилию она вряд ли меняла.
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Verysia
Ответ tanya_1111
Перевезти можно кого угодно пока человек от тебя финансово зависит. Но лично я хотела бы что бы они выступали за любую страну, но не за РФ, а то получается когда все плохо они место ищут, а если всех допустят то здравствуйте мы приехали.
Когда ещё наших допустят?
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Tatiana Makarova
Ответ Роман Волков
Я бы хотел, чтобы они Вернулись в Россию! Чтобы Этери Перевезла Дочь Жить в Россию. ❤️🇷🇺✌️
Перевезти жить можно ребёнка, а Диана соаершеннолетняя замужняя миссис Смолкин.
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Юра Плисецкий
Ответ Роман Волков
Я бы хотел, чтобы они Вернулись в Россию! Чтобы Этери Перевезла Дочь Жить в Россию. ❤️🇷🇺✌️
Зачем? Только все в танцах успокоились и перегруппировались.
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andrej shabanov
Комментарий удален пользователем
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Katerina Sunny
Жулин информацию черпает откуда? А то здесь уверяют, что никаких попыток перехода не было.
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