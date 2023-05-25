Чешская ассоциация фигурного катания получила письмо от ФФКР по вопросу перехода Чиризано: «Объясняются причины, по которым не дано одобрение»
В Ассоциации фигурного катания Чехии получили письмо по поводу перехода Дарио Чиризано.
Чиризано тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале. Ранее он выступал за Россию с Ириной Хаврониной, в январе их дуэт распался.
18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.
«Оперативно подтверждаю, что получил письмо от ФФКР по вопросу фигуриста Чиризано.
Как вы понимаете, я не могу обнародовать внутреннее содержание письма, но вкратце поясню: в письме объясняются причины, по которым на данный момент не дано одобрение.
Мы продолжим вести переговоры, чтобы устранить эти барьеры», – заявил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт.
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1) Вы вражеская федерация, которая активно топит против участия россиян в турнирах!
2) Чиризано сильный фигурист, ФФКР не хочет обогащать другие федерациями!
3) ЧИРИЗАНО ЧЛЕН СБОРНОЙ РОССИИ!!
4) РОССИЯ НЕ ВЫСТУПАЕТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!!
- Да пoнять их немудренo. Они денег просят. Учили, гoвoрят, Чиризану, так пoдайте денег сюда!