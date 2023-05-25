Чешская ассоциация фигурного катания получила письмо от ФФКР по вопросу перехода Чиризано: «Объясняются причины, по которым не дано одобрение»

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

В Ассоциации фигурного катания Чехии получили письмо по поводу перехода Дарио Чиризано.

Чиризано тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале. Ранее он выступал за Россию с Ириной Хаврониной, в январе их дуэт распался.

18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.

«Оперативно подтверждаю, что получил письмо от ФФКР по вопросу фигуриста Чиризано.

Как вы понимаете, я не могу обнародовать внутреннее содержание письма, но вкратце поясню: в письме объясняются причины, по которым на данный момент не дано одобрение.

Мы продолжим вести переговоры, чтобы устранить эти барьеры», – заявил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт. 

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17 комментариев

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Allbee
Перевод: обсуждаем сумму
+15
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Dmona1
Сумму заплатите адекватную и будет вам счастье. Но платить вы не станете, через полгода бесплатно заберёте.
+15
-5
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Katerina Sunny
ФФКР готово отпустить Дарио раньше за денежную компенсацию, поэтому детали не разглашаются в поисках источника финансирования перехода?
+7
0
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Евгений - 79
Гашека пришлите на переговоры. Он точно сможет договориться. Главный сторонник участия русских спортсменов в международных турнирах
+4
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ andrej shabanov
Обрехт, ты вообще оборзел?! ВАС ПОСЛАЛИ, ВАМ ОТКАЗАЛИ, КАКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ?! ВСЁ, ТУТ ПРОДОЛЖАТЬ НЕЧЕГО!!!! Они не обязаны отчитываться перед вами, почему они не разрешили перейти! Чего чехи хотят добиться, свет клином не сошёлся на Чиризано?! Просто вот нужен позарез и всё?! имея две топ пары, скатанные, пытаются переманить ЧЛЕНА (ну или экс) СБОРНОЙ РОССИ?!!! ВАМ НАХЕРА ЧИРИЗАНО?!!!!!!!! Он надеялся, что ФФКР отпустят Дарио?! Ну значит он либо дурак, либо я не знаю кто! ПРОСТО ЦИМЛОВУ ОТПУСТИТЕ, ХВАТИТ УЖЕ ЛЮДЕЙ СМЕШИТЬ!!!!! ЦИМЛОВУ ОТПУСТИТЕ, ЧТОБ ПАРА МОГЛА ВЫСТУПАТЬ!!!!
А что, Цимлова где-то говорила, что хочет за РФ выступать? Или может ФФКР обращалась в Чехию, чтобы Цимлова перешла?
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Viks
Ответ andrej shabanov
это означает - мы будем дальше унижаться, несмотря на то, что нас послали
Не послали, а объяснили барьеры. С намёком на возможность преодоления.
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Viks
Мы продолжим вести переговоры, чтобы устранить эти барьеры», что в переводе на доступный означает: да дадим мы вам денег.. половину... потом... может быть
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andrej shabanov
КАКИЕ ПРИЧИНЫ ВАМ НУЖНЫ?!!
1) Вы вражеская федерация, которая активно топит против участия россиян в турнирах!
2) Чиризано сильный фигурист, ФФКР не хочет обогащать другие федерациями!
3) ЧИРИЗАНО ЧЛЕН СБОРНОЙ РОССИИ!!
4) РОССИЯ НЕ ВЫСТУПАЕТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!!
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Viks
- Хoтелoсь бы, так сказать, в oбщих чертах пoнять, чтo ФФКР нужнo.
- Да пoнять их немудренo. Они денег просят. Учили, гoвoрят, Чиризану, так пoдайте денег сюда!
+7
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Rashida
Ответ andrej shabanov
при чём тут финансы?!
Чайковская давала интервью ,на подготовку Дарио в сборной РФ потрачены большие суммы.
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Viks
Ответ Katerina Sunny
ФФКР готово отпустить Дарио раньше за денежную компенсацию, поэтому детали не разглашаются в поисках источника финансирования перехода?
Да, детали не разглашаются, потому что денег просят.
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Princess23
Ответ Rashida
Чайковская давала интервью ,на подготовку Дарио в сборной РФ потрачены большие суммы.
Чайковская походу из своего кармана платила
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