Чешская ассоциация фигурного катания получила письмо от ФФКР по вопросу перехода Чиризано: «Объясняются причины, по которым не дано одобрение»

В Ассоциации фигурного катания Чехии получили письмо по поводу перехода Дарио Чиризано.

Чиризано тренируется с чешкой в Монреале. Ранее он выступал за Россию с Ириной Хаврониной, в январе их дуэт распался.

18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.

«Оперативно подтверждаю, что получил письмо от ФФКР по вопросу фигуриста Чиризано.

Как вы понимаете, я не могу обнародовать внутреннее содержание письма, но вкратце поясню: в письме объясняются причины, по которым на данный момент не дано одобрение.

Мы продолжим вести переговоры, чтобы устранить эти барьеры», – заявил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт.

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