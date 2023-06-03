Алексей Горшков: «Мы можем у себя в танцах назначить победителя, чемпиона, короля. Но не получится ли так, что король окажется голым?»

Алексей Горшков высказался о кризисе в российских танцах на льду.

– В прошлом году в прессе много писалось о кризисе в российских танцах на льду. Вы согласны с таким выводом и, если да, что явилось причиной?

– Так и есть. Причина в отсутствии здоровой конкуренции. Ситуация возникла не вчера, просто прошлый сезон с отсутствием международных стартов «вскрыл нарыв» и все выплеснулось наружу.

Короля делает свита. И мы можем у себя в танцах назначить победителя, чемпиона, короля. Но не получится ли так, что король окажется голым? С чем мы останемся, когда рано или поздно ситуация изменится и надо будет выходить на международную арену? Когда все остальные потеряют мотивацию, желание работать и самое неприятное – станут искать другие варианты для реализации.

Здоровая конкуренция обеспечивается объективным профессиональным судейством, ответственностью судей за принимаемые решения, их осознанием того, что дело нужно развивать. После каждого старта тренерам и спортсменам важно получить четкие ответы на вопросы: что хорошо, что плохо, как в стихотворении про крошку-сына, чтобы всем двигаться дальше.

Наш спорт переживает непростое время, когда нет международных соревнований, так тем более надо думать, как сохранить его, развить и избежать разрушительных последствий.

– Что вы думаете о нынешнем состоянии наших танцев на льду?

– Появилось много новых пар, которые я не видел, поэтому сейчас преждевременно что-либо говорить. Сезон покажет. Проблемы, которые назрели, думаю, все понимают, а как будет... Каждая пара проживет свою жизнь – долгую, короткую, прямую или кривую.

Многое, безусловно, зависит от самих тренеров и спортсменов. Но хочется, чтобы и оценка их работы была профессиональной. Многие из нас не первый год в сборной. Мы все друг друга знаем. И я первый начну аплодировать тому, кто сделает работу лучше, и скажу, что это здорово. Вот в чем смысл. Иначе мы не выживем, – сказал тренер.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов