Генсек Ассоциации фигурного катания Чехии: «Чиризано может представлять нашу страну в случае одобрения от ФФКР»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду ФФКР сборная Чехии сборная Италии Ирина Хавронина Дарио Чиризано Барбара Фузар-Поли Дениса Цимлова Фигурное катание

Российский фигурист Дарио Чиризано сможет выступать за Чехию в случае одобрения ФФКР.

Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт.

В январе распался танцевальный дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной. Затем стало известно, что фигурист тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.

«На данный момент и до окончательного решения руководства Федерации фигурного катания России (ФФКР) я не могу подтвердить вам эту информацию [о переходе] на 100%.

У Денисы были пробы с Дарио, когда он был в Италии (как вы, наверное, знаете, он наполовину русский и наполовину итальянец), и эти пробы прошли успешно.

После переговоров с нынешними российскими тренерами Дарио (команда Алексея Горшкова) спортсмены выразили желание выступать за Чехию. Другим вариантом была Италия, но в итоге выбрали Чехию.

Последним соревнованием Дарио был этап Гран‑при России (за РФ) в паре с Ириной Хаврониной. Поэтому в случае одобрения и выдачи письма от ФФКР, что она отпускает Дарио, он может представлять Чешскую Республику сразу после получения сертификата допуска от ISU.

Команда планирует тренироваться у Барбары Фузар‑Поли в Милане, но по‑прежнему поддерживает тесную связь с командой Горшкова. Сейчас Дарио и Дениса в Канаде пытаются подготовить программы к сезону‑2023/24.

Но, как я сразу обозначил, все зависит от решения руководства ФФКР», – рассказал Обрехт.

43 комментария

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pion
А нам тут один юзер втирал, что от ФФККР ничего не зависит и они не могут Чиризано ничего сделать 😁

Юзер этот писал, что просвещает тех, кто этого не понимает 😂
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Mariaku
Жаль всё же, что не от Италии, тем более если тренить собираются у Барбары: квоты Гиньяр - Фаббри обеспечат, на евро даже 3 квоты, пока катаются, а после ухода ветеранов можно и выиграть конкуренцию в Италии. В Чехии, такое чувство, конкуренция в танцах на льду ожидается даже похлеще за 2 квоты. Надеюсь только, Дарио в Монреале поставят стильные танцы в современной хореографии.
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Mariaku
Ответ Syndycate
Как думаете, если бы у него была фамилия Чиризанов, его бы хотела к себе Чехия?)
Жена или дочь Дарио точно была бы Чиризанова по правилам чешского языка)) У них женские фамилии образуются от мужских с помощью -ова: Бжезина - Бжезинова, Ташлер - Ташлерова, Мразек - Мразкова.
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andrej shabanov
Обрехт не оборзел?
Наверняка бы проголосовал против участия россиян, но такого же российского фигуриста им подавай.

НАХЕРА ИМ ЧИРИЗАНО, КОГДА У НИХ ЕСТЬ ДВЕ ТОП ПАРЫ, СКАТАННЫЕ!!!
МРАЗКОВЫ И ТАШЛЕРОВЫ, Которые прямо скажем сильные!

И такие Цимлова Чиризано с дырой в карьере, здрасьте...
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Boginya
Не очень понятно, откуда всплыла Барбара, если говорили о тренировках в Монреале.
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andrej shabanov
Ответ Vladimir Rybakoff
Неужели еще хоть что-то в мире фигурного катания зависит от ФФКР?..... Полтора года ноги вытирают, а тут вдруг "все зависит от решения руководства ФФКР"
вообще-то трансферные вопросы всегда зависят от руководства федры...
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Ayla
Ответ Boginya
Не очень понятно, откуда всплыла Барбара, если говорили о тренировках в Монреале.
причем говорили не как о летнем сборе, а именно про "испытательный срок", нэпонятно)
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Антон Бас
дай Бог отпустят парня без проблем, не будут палки в колёса вставлять, дома он не очень пригодился
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Анна Беляева
Ответ Ayla
Самое интересное - почему за Чехию при таком раскладе? Их не пропустят две пары сиблингов никуда..
А куда? В Италии гражданства ждать девочке придется всю карьеру, там с этим сложно. В России, ну, вряд ли иностранка горит сейчас желанием покататься за страну с неясными перспективами по МС, а даже и с ясными. Одна квота, на которую будет толпа желающих, от Букиных со Смолкиными до жены мужа с Ангелополами, а еще во взрослые Горелкины, вроде, выходят, плюс второй эшелон свежескатанных
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Adeline
Мне интересно, а французская федра подала заявление по Аннабель с Игорем? Вроде как, ребята намекают на Францию (Игорь запостил сторис с французским), а встреча ФФКР уже скоро, а следующее окно в декабре
+3
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Ayla
Самое интересное - почему за Чехию при таком раскладе?
Их не пропустят две пары сиблингов никуда..
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Lennuci
Так получается два года с момента запроса, потом можно подать на разрешение в ИСУ, а там наступит "сразу" как ИСУ разрешит? Или эти два года на усмотрение федерации?

"Теперь спортсмены-члены сборной России имеют право на официальный переход в другую команду через два года, после того, как в ФФККР поступит запрос от зарубежной федерации.
Те фигуристы, которые никогда не выступали за сборную России, но принимали участие в чемпионатах страны, получат право на переход через год после запроса."
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andrej shabanov
Ответ Додик Аксель
Чинить препятствие Дарио ФФКР не станет в возникшей с ним ситуации по ряду причин, на мой взгляд.
наоборот, я считаю они или не отпустят или заставят карантин пройти

какой ситуации? В Канаду укатили?
По каким причинам??
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luisita
Ответ andrej shabanov
жаль что не от России...
Когда Россию допустят, спортиная карьера многих уже закончится.
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Oleandra
Надо поставить условие, чтобы они проголосовали за возвращение наших фигуристов на международные соревнования.
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luisita
Ответ Katerina Sunny
Как можно поддерживать тесную связь после слов Горшкова или это для красного словца? ФФКР бы, наверняка, согласовала переход, если бы пара тренировалась у Горшкова. А так им никакой выгоды.
Может маскируются? Горшкову же с ПН еще что-то решать надо. А в отношении Дарио может решение уже принято, 18 мая только официально подпишут.
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andrej shabanov
Ответ pion
А нам тут один юзер втирал, что от ФФККР ничего не зависит и они не могут Чиризано ничего сделать 😁 Юзер этот писал, что просвещает тех, кто этого не понимает 😂
Викс, ага))
я ему уже скинул)
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andrej shabanov
Ответ Adeline
Мне интересно, а французская федра подала заявление по Аннабель с Игорем? Вроде как, ребята намекают на Францию (Игорь запостил сторис с французским), а встреча ФФКР уже скоро, а следующее окно в декабре
что за бред???
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andrej shabanov
Ответ Oleandra
сравнили Филиппины и европейскую страну, в которой кстати чемпионы свои мира и европы так-то были.
а зачем Германии украинцы...
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luisita
Ответ Adeline
Мне интересно, а французская федра подала заявление по Аннабель с Игорем? Вроде как, ребята намекают на Францию (Игорь запостил сторис с французским), а встреча ФФКР уже скоро, а следующее окно в декабре
А французам они нужны? Там свои есть. Впрочем в Чехии тоже есть, но они наверное хотят три пары. А французы без пооблем наберут.
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andrej shabanov
Ответ Oleandra
венгры кстати недовольны..
зачем Филиппинам американка с россиянином (Гамес так-то изначально за США катала)?
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andrej shabanov
Ответ Магинур Илькина
Медведеву.
Медведева с Энбертом или с кем она выступает
она заявила де факто о окончании карьеры...

Загитова же нет...

и вот с ней уже подобного не прокатит, как с Дарио..
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andrej shabanov
Ответ Oleandra
пусть ищут партнёршу среди наших.. зачем нам эта чешка?
а зачем Венгрии российско-украинская пара?
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andrej shabanov
Ответ Oleandra
пусть ищут партнёршу среди наших.. зачем нам эта чешка?
у тебя есть варианты?

Усачёва и Хромых сырые от слова совсем

Каташинская мало того большая (ей от 178 и выше), так ещё занята
Томилова мелкая по возрасту
Ушакова может быть, только возможно крупновата будет
Овсянка тоже малолетка, и вроде тоже уже занята

Морозов сбагрил Ерёменко
Шевченко с Ежловым

КОГО???? ВОТ КОГО???
Загитову???
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Саша Кутузова
А как же «начальник Агенауэр»? Кто же там всё-таки начальник? И куда делся испытательный срок от Монреаля?
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