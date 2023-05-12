Генсек Ассоциации фигурного катания Чехии: «Чиризано может представлять нашу страну в случае одобрения от ФФКР»

Российский фигурист Дарио Чиризано сможет выступать за Чехию в случае одобрения ФФКР.

Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт.

В январе распался танцевальный дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной. Затем стало известно, что фигурист тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.

«На данный момент и до окончательного решения руководства Федерации фигурного катания России (ФФКР) я не могу подтвердить вам эту информацию [о переходе] на 100%.

У Денисы были пробы с Дарио, когда он был в Италии (как вы, наверное, знаете, он наполовину русский и наполовину итальянец), и эти пробы прошли успешно.

После переговоров с нынешними российскими тренерами Дарио (команда Алексея Горшкова) спортсмены выразили желание выступать за Чехию. Другим вариантом была Италия, но в итоге выбрали Чехию.

Последним соревнованием Дарио был этап Гран‑при России (за РФ) в паре с Ириной Хаврониной. Поэтому в случае одобрения и выдачи письма от ФФКР, что она отпускает Дарио, он может представлять Чешскую Республику сразу после получения сертификата допуска от ISU.

Команда планирует тренироваться у Барбары Фузар‑Поли в Милане, но по‑прежнему поддерживает тесную связь с командой Горшкова. Сейчас Дарио и Дениса в Канаде пытаются подготовить программы к сезону‑2023/24.

Но, как я сразу обозначил, все зависит от решения руководства ФФКР», – рассказал Обрехт.