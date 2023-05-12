Генсек Ассоциации фигурного катания Чехии: «Чиризано может представлять нашу страну в случае одобрения от ФФКР»
Российский фигурист Дарио Чиризано сможет выступать за Чехию в случае одобрения ФФКР.
Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт.
В январе распался танцевальный дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной. Затем стало известно, что фигурист тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.
«На данный момент и до окончательного решения руководства Федерации фигурного катания России (ФФКР) я не могу подтвердить вам эту информацию [о переходе] на 100%.
У Денисы были пробы с Дарио, когда он был в Италии (как вы, наверное, знаете, он наполовину русский и наполовину итальянец), и эти пробы прошли успешно.
После переговоров с нынешними российскими тренерами Дарио (команда Алексея Горшкова) спортсмены выразили желание выступать за Чехию. Другим вариантом была Италия, но в итоге выбрали Чехию.
Последним соревнованием Дарио был этап Гран‑при России (за РФ) в паре с Ириной Хаврониной. Поэтому в случае одобрения и выдачи письма от ФФКР, что она отпускает Дарио, он может представлять Чешскую Республику сразу после получения сертификата допуска от ISU.
Команда планирует тренироваться у Барбары Фузар‑Поли в Милане, но по‑прежнему поддерживает тесную связь с командой Горшкова. Сейчас Дарио и Дениса в Канаде пытаются подготовить программы к сезону‑2023/24.
Но, как я сразу обозначил, все зависит от решения руководства ФФКР», – рассказал Обрехт.
Юзер этот писал, что просвещает тех, кто этого не понимает 😂
Наверняка бы проголосовал против участия россиян, но такого же российского фигуриста им подавай.
НАХЕРА ИМ ЧИРИЗАНО, КОГДА У НИХ ЕСТЬ ДВЕ ТОП ПАРЫ, СКАТАННЫЕ!!!
МРАЗКОВЫ И ТАШЛЕРОВЫ, Которые прямо скажем сильные!
И такие Цимлова Чиризано с дырой в карьере, здрасьте...
Их не пропустят две пары сиблингов никуда..
"Теперь спортсмены-члены сборной России имеют право на официальный переход в другую команду через два года, после того, как в ФФККР поступит запрос от зарубежной федерации.
Те фигуристы, которые никогда не выступали за сборную России, но принимали участие в чемпионатах страны, получат право на переход через год после запроса."
какой ситуации? В Канаду укатили?
По каким причинам??
я ему уже скинул)
она заявила де факто о окончании карьеры...
Загитова же нет...
и вот с ней уже подобного не прокатит, как с Дарио..
Усачёва и Хромых сырые от слова совсем
Каташинская мало того большая (ей от 178 и выше), так ещё занята
Томилова мелкая по возрасту
Ушакова может быть, только возможно крупновата будет
Овсянка тоже малолетка, и вроде тоже уже занята
Морозов сбагрил Ерёменко
Шевченко с Ежловым
КОГО???? ВОТ КОГО???
Загитову???