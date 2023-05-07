Алексей Горшков: «Чиризано прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику Агенауэру»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду сборная Чехии переходы Ромэн Агенауэр Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Российский фигурист Дарио Чиризано будет работать с тренером Ромэном Агенауэром в Канаде.

Об этом сообщил бывший наставник Чиризано Алексей Горшков.

«Дарио прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику Агенауэру», – сказал Горшков.

Сегодня Чиризано, выступающий в танцах на льду, сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.

По информации ТАСС, Федерация фигурного катания Чехии обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано.

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Начальники у тебя, а у Чиризано тренер.
+76
-14
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
О, как грубо. Если ученики регулярно разбегаются, может, в консерватории что-то подправить?
+57
-6
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оле-Лукойе
Обиженный нашелся. Он что, правда думал, что Дарио с ним останется?
+47
-7
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ору🤣🤣🤣🤣🤣 Еще один обиженный взрослый дядька нашелся. Хавронина свалила, он че, ждать у моря погоды должен был? Правильно сделал, в российских танцах ему никто бы не дал спокойно развиваться.
+51
-12
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Alla Belova
Почему ничего не было сделано? Скорее вопрос, насколько далеко простираются полномочия тренера
А что было сделано? На кубках России их топили как котят, катящую девочку ему не спешили искать.
У Дарио правильные мысли: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот и взял свою карьеру в свои руки.
+41
-7
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vera Goncharova
У-у-у, обидки. Оно и понятно, что обидно, что такой парень ушел, но ничего же не было сделано для того, чтобы ему захотелось остаться. Если по предыдущим сезонам судить. Дарио удачи, он в хороших руках
+39
-5
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mion
Не знаю, как так получается, что в этой ситуации чиризано выглядит самым воспитанным и нормальным. Несмотря на переход в другую федерацию.
Представляю, как обидно Горшкову, но это жизнь. Он должен был все понимать: и с точки зрения результата, и с точки зрения мировой обстановки. Лучше бы пожелал Дарио удачи. У него большой потенциал
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
ну нашел бы Дарио партнёршу здесь, и что было бы? их бы задвигали под всех подряд, если уж с сильной партнёршей Хаврониной их под Багина задвигали
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Залина Малина
Очень плохо! Кто-то должен ответить за это
ФФКР должны за свое судейство ответить.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alia O
Рада за Дарио )
Все же, так регулярно получать палки в коньки от родной федры при большом таланте неприятно и контрпродуктивно.
Пусть все у него получится.

Ну а федра пусть наслаждается парадом блатных «очень талантливых» дочек, жен и прочих причастных. Сами эту кашу заварили.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Ответ Оле-Лукойе
Обиженный нашелся. Он что, правда думал, что Дарио с ним останется?
Может, и думал. Он же сам участвовал в поисках партнерши для Дарио в Дубае.
Правда вряд ли думал, что Дарио представится возможность тренироваться в Монреале, а не у него)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ Е...С
Особенно когда ХЧ выиграли у Дэвисов, а мама пост в инстаграм написала, что победители неправильные. ХЧ и в Олимпийский сезон во взрослые выйти не дали, чтобы вдруг чего не вышло. Это вам для информации.
Кто кому выйти не дал это ваши фантазии, Девисы не соперничали с ними в Олимпийский сезон, в этом сезоне Девисов не было. Но была пара которая сильно возмущалась в Олимпийский сезон что типа их прокатили ради блатных, а сами оказалась пшиком этот сезон это показал
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS.Nika1
«Нужно искать проблемы в себе».
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Гражданин начальник 🤣
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лилибет
На обиженных воду возят)) Дарио молодец,не стал опускать руки,пытается сохранить карьеру,с таким коньком грех пропадать без партнёрши!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Ответ Адриана
А у Чиризано есть другое гражданство, кроме российского?
Да, у него итальянский паспорт
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black&White
Ответ Александр Шульгин
Товарищу с аватаркой "Северокорейского лидера" для информации Девисы и Чиризано с Хаврониной не соперничали нигде у них возрастнные рамки разные. Так что не вали с больной головы на здоровую
Таблетка для памяти нужна? Развал танцев начался с того момента, как дочу протащили по головам на ОИ. В результате блатные герои разъезжают по голливудам, а рос танцы в кризисе. С маман тоже спросу нет. Пилит оставшееся в живых парное катание
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дарья Виноградова
Ответ bolelschiza
ну нашел бы Дарио партнёршу здесь, и что было бы? их бы задвигали под всех подряд, если уж с сильной партнёршей Хаврониной их под Багина задвигали
Ну вот теперь Хавронину под Багина будут задвигать.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lukeria
Странно как-то все, видимо что-то пошло не так...Он же повез на сборы и на поиск партнерши в тм числе, сам вроде заявлял. Может надеялся,что и ему что-то где-то обломится. Не верится.что Дарио все это сам провернул
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Дарья Виноградова
Звучит очень обиженно. Москвина легче отпустила БК.
А чему радоваться? Ты тренируешь, тренируешь, а твои пары постоянно задвигают.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Ответ Е...С
Особенно когда ХЧ выиграли у Дэвисов, а мама пост в инстаграм написала, что победители неправильные. ХЧ и в Олимпийский сезон во взрослые выйти не дали, чтобы вдруг чего не вышло. Это вам для информации.
Глупости не пишите. Они у своих одногруппников выиграть не могли, да и у остальных тоже. И без ДС много кому проигрывали. Вон Ангелополы захотели выйти во взрослые и вышли, никто им не мешал. Ваши конспирологии только в вашей голове. Это вам для информации.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
Ответ Vera Goncharova
У-у-у, обидки. Оно и понятно, что обидно, что такой парень ушел, но ничего же не было сделано для того, чтобы ему захотелось остаться. Если по предыдущим сезонам судить. Дарио удачи, он в хороших руках
Почему ничего не было сделано? Скорее вопрос, насколько далеко простираются полномочия тренера
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lukeria
Ответ Mion
Не знаю, как так получается, что в этой ситуации чиризано выглядит самым воспитанным и нормальным. Несмотря на переход в другую федерацию. Представляю, как обидно Горшкову, но это жизнь. Он должен был все понимать: и с точки зрения результата, и с точки зрения мировой обстановки. Лучше бы пожелал Дарио удачи. У него большой потенциал
выглядеть можно героем, а быть неизвестно кем. Мы не знаем всей ситуации в подробностях кто как и что...может со временем все прояснится, а пока штампы ставить так себе...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Адриана
А у Чиризано есть другое гражданство, кроме российского?
Конечно, он же родился и до пяти лет жил в Италии.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Горшков совсем отошел от дел?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий