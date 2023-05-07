Алексей Горшков: «Чиризано прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику Агенауэру»
Российский фигурист Дарио Чиризано будет работать с тренером Ромэном Агенауэром в Канаде.
Об этом сообщил бывший наставник Чиризано Алексей Горшков.
«Дарио прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику Агенауэру», – сказал Горшков.
Сегодня Чиризано, выступающий в танцах на льду, сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.
По информации ТАСС, Федерация фигурного катания Чехии обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано.
У Дарио правильные мысли: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот и взял свою карьеру в свои руки.
Представляю, как обидно Горшкову, но это жизнь. Он должен был все понимать: и с точки зрения результата, и с точки зрения мировой обстановки. Лучше бы пожелал Дарио удачи. У него большой потенциал
Все же, так регулярно получать палки в коньки от родной федры при большом таланте неприятно и контрпродуктивно.
Пусть все у него получится.
Ну а федра пусть наслаждается парадом блатных «очень талантливых» дочек, жен и прочих причастных. Сами эту кашу заварили.
Правда вряд ли думал, что Дарио представится возможность тренироваться в Монреале, а не у него)