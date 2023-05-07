Алексей Горшков: «Чиризано прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику Агенауэру»

Российский фигурист Дарио Чиризано будет работать с тренером Ромэном Агенауэром в Канаде.

Об этом сообщил бывший наставник Чиризано Алексей Горшков.

« прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику », – сказал Горшков.

Сегодня Чиризано, выступающий в танцах на льду, сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.

По информации ТАСС, Федерация фигурного катания Чехии обратилась в ФФКР по поводу перехода Чиризано.