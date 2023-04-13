Алексей Горшков: «По сравнению с баллами Худайбердиевой и Базина на чемпионате России, у Чок и Бейтса баллы должны быть в два раза больше»

Алексей Горшков сравнил мировой рекорд Чок и Бейтса с баллами Худайбердиевой и Базина.

Американские фигуристы и сегодня установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио – 93,91 балла. и на чемпионате страны набрали 83,70 балла.

– Соразмерны ли такие баллы?

– По сравнению с теми баллами, которые получили Худайбердиева/Базин на чемпионате России, у Чок/Бейтс баллы должны быть еще в два раза больше. Думаю, что они даже не смотрели результаты чемпионата России и баллы, которые получили Худайбердиева/Базин. Это все не очень хорошо выглядело, – сказал тренер.

«Вы думаете, там кто‑то реагирует на наше отсутствие? Я так думаю, что Чок и Бейтс даже не знают, где Россия находится, хотя они у меня на катке катались перед олимпиадой в Сочи. Для них Россия – это только Одинцово и один ресторан, в который я их водил», – добавил .