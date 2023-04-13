Алексей Горшков: «По сравнению с баллами Худайбердиевой и Базина на чемпионате России, у Чок и Бейтса баллы должны быть в два раза больше»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду чемпионат России сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Егор Базин командный чемпионат мира (World Team Trophy) Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Алексей Горшков сравнил мировой рекорд Чок и Бейтса с баллами Худайбердиевой и Базина.

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс сегодня установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио – 93,91 балла. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин на чемпионате страны набрали 83,70 балла.

– Соразмерны ли такие баллы?

– По сравнению с теми баллами, которые получили Худайбердиева/Базин на чемпионате России, у Чок/Бейтс баллы должны быть еще в два раза больше. Думаю, что они даже не смотрели результаты чемпионата России и баллы, которые получили Худайбердиева/Базин. Это все не очень хорошо выглядело, – сказал тренер.

«Вы думаете, там кто‑то реагирует на наше отсутствие? Я так думаю, что Чок и Бейтс даже не знают, где Россия находится, хотя они у меня на катке катались перед олимпиадой в Сочи. Для них Россия – это только Одинцово и один ресторан, в который я их водил», – добавил Горшков.

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9 комментариев

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private dancer
Ух ты ! Горшков жжёт ! Молодец !
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Додик Аксель
Пусть ЧБ попробуют с падениями такие баллы набрать как ХБ. У наших судей падение -- это хореографический элемент в исполнении ХБ.
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MyCA
Ответ Блинчик
Не больше, а меньше! Худа - это другая галактика. Куда там Чокобейтсам каким-то до неё.))
Худа богиня почти как Саша
+2
0
+2
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galik55
Ответ comewhatmay
Жестковато :) Хотя по существу я с ним согласна.
Жестко -но правда
+3
0
+3
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comewhatmay
Жестковато :) Хотя по существу я с ним согласна.
+5
-1
+4
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Блинчик
Не больше, а меньше! Худа - это другая галактика. Куда там Чокобейтсам каким-то до неё.))
+8
-3
+5
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шампион
Хорошо)
+3
-1
+2
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Skyolker
Зачем вообще сравнивать баллы международных соревнований и национальных чемпионатов?
+8
-3
+5
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galik55
Золотые слова. ЧБ уж много круче ХБ.
Эффектнее и презентабельнее.
+11
-2
+9
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