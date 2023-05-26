Роднина о словах паралимпийца Федяева про Костомарова: «У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит»

Теги Роман Костомаров сборная России Ирина Роднина танцы на льду паралимпийская сборная России Роман Федяев Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на слова паралимпийца Романа Федяева о Романе Костомарове.

«Перед госпитализацией Роман занимался своим делом, как профессиональный спортсмен и артист, они выступали. Никто ни от чего не застрахован.

У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит», — сказала Роднина.

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13 комментариев

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& Co1366
Чтобы там не говорили - крепкого здоровья и Роману Костомарову, и Роману Федяеву.
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Наталья Грабовская
Ответ REA-13
Хватит уже популизмом и демагогией заниматься. Причем тут безопасность и здоровье? Спортсмены не крепостные и сами решают сколько им работать и соглашаться ли на те или иные условия. Не говоря уже про то, что в спорте высоких достижений вообще много риска, вреда для здоровья и тяжелых преодолений. А вы тут про шоу лепечете, в котором совсем не те нагрузки. Что касается случая с Костомаровым, то Роднина правильно сказала - "никто ни от чего не застрахован".
На открытом катке при таком морозк выступать запрещено! Никто не застрахован, но "бережённого Бог бережёт".
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Наталья Грабовская
Ответ Валерий Петров
Похоже Вы в мире розовых пони живете.
Все валят вину на РК. Он виноват, но и косвенно виноватых вагон и маленькая тележка - я это для того и написала, а то такое впечатление, что добивают лежачего. Я прекрасно понимаю, что как есть и как нужно - это две большие разницы.
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Наталья Грабовская
Государственная система должна защищать человека даже от самого себя, если это требуется, - граждане платят налоги на содержание соответствующих организаций и институтов. При таком морозе на открытом катке не должно было быть не только Костомарова, там не должно было быть вообще никого. Поэтому вина организаторов очевидна. А организаторов должны была контролировать государственная система (надзорные органы, действующие на основании законодательства и нормативных требований), но они этого не сделали. Вопрос почему? Организаторы же заинтересованы в первую очередь в получении прибыли - это их коммерческое предприятие - безопасность и здоровье людей, очевидно, отошли для них на второй план.
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Роман Волков
Костомарову очень сильно не повезло.
И наверное не нужно больше ничего придумывать, если вспомнить себя, то я тоже много на что на́жил, но видно мне везло.
И у всех также.
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REA-13
Ответ Viks
Паралимпиец Федяев говорит, что сам без ног и помогает раненым и про него никто не знает, а долбят всех пятый месяц Костомаровым, который ноги потерял не на фронте.
Тут вроде как спортивный сайт, вот и пишут про спортсменов, а про фронтовые дела читайте в других источниках.
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Viks
Ответ REA-13
Тут вроде как спортивный сайт, вот и пишут про спортсменов, а про фронтовые дела читайте в других источниках.
Если Федяев о раненых на фронте не в тему сайта, то зачем сайт его слова здесь поставил? Я своих тем сайту не навязываю - только комментирую его темы.
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scorp19
Ответ Viks
Паралимпиец Федяев говорит, что сам без ног и помогает раненым и про него никто не знает, а долбят всех пятый месяц Костомаровым, который ноги потерял не на фронте.
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Wiley Fox
Ответ & Co1366
Чтобы там не говорили - крепкого здоровья и Роману Костомарову, и Роману Федяеву.
И Ирине Родниной
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