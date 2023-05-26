Роднина о словах паралимпийца Федяева про Костомарова: «У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит»
Ирина Роднина отреагировала на слова паралимпийца Романа Федяева о Романе Костомарове.
«Перед госпитализацией Роман занимался своим делом, как профессиональный спортсмен и артист, они выступали. Никто ни от чего не застрахован.
У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит», — сказала Роднина.
Чемпион мира по фехтованию на колясках – о Костомарове: «Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь»
И наверное не нужно больше ничего придумывать, если вспомнить себя, то я тоже много на что на́жил, но видно мне везло.
И у всех также.