Роднина о словах паралимпийца Федяева про Костомарова: «У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит»

Ирина Роднина отреагировала на слова паралимпийца Романа Федяева о Романе Костомарове.

«Перед госпитализацией Роман занимался своим делом, как профессиональный спортсмен и артист, они выступали. Никто ни от чего не застрахован.

У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит», — сказала .

Чемпион мира по фехтованию на колясках – о Костомарове: «Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь»