Роману Костомарову провели операции на ноги перед протезированием (ТАСС)

Источник рассказал о подготовке Романа Костомарова к протезированию.

В январе олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Продолжается подготовка к протезированию – операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление.

О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время.

Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады – он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», – сказал источник .