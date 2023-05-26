Жулин – о словах паралимпийца про Костомарова: «Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин паралимпийская сборная России Роман Федяев Фигурное катание

Александр Жулин удивился словам паралимпийца Романа Федяева о Романе Костомарове.

Ранее Федяев, который является чемпионом мира по фехтованию на колясках высказался о Костомарове следующим образом: «Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь».

Также Федяев отметил, что сам уже 10 лет пользуется протезами и у него история Костомарова «не вызывает большого сочувствия».

«Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания. Я не хочу это комментировать», – заявил заслуженный тренер России Александр Жулин.

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24 комментария

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Lavochkin12
а Жулин-то по жизни всегда высказывается только о темах, в которых сечет. Тем и известен, ога
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Logan Couture
То есть только Жулин имеет право высказываться в любой ситуации, к которой даже близко не относится?
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Duck Nightingale
Жулин: Это не в моей компетенции. Я больше по трансгендерам и геям
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Lavochkin12
Ответ Lapo Elkann
Вы в курсе какая трагедия у Костомарова ? Когда это Жулин осуждал инвалидов , Чока и Бейтса с профессиональной точки зрения . да и про дерево он сказал правду. кто он в танце женщины и мужчины , непонятно. выходит, третий , а третий всегда лишний.
какое это все имеет отношение к тому, что Жулин - трепло, быдлан и "мужичок"?
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MikhaL
А что не так сказал??? Да, болеешь - лежи под теплым одеялом. Да, поплатился и серьезно. Да, никто не заставлял, сам полез. Что не так то??
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Viks
Ответ riverman1980
что ты несешь, по донок? каким образом Костомаров "сам себя оставил без ног"?
Это ты про Федяева? - Это он написал, а не я. А Федяев, между прочим, раненым в госпитале помогает.
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Adeen
А сам-то))
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Wiley Fox
То есть, все же в воду лезть заставляли?

Видимо, Доцент за Золотым шлемом

Может ставили новую программу "Джентльмены удачи" а шоу на льду. Ну и вот
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Rumov
Это ...овно на букву жу уже провоняло сайт больше всех.
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Melnikov1968
Сплошная злоба, что от Фадеева, что от Жулина. Хуже уличных собак.
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Lavochkin12
Ответ Lapo Elkann
Только не ненависть. это у вас навсегда.
насчет ненависти - это тебе как раз к твоему Жулину, я по сравнению с ним робкий падаван
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Viks
Федяев, конечно, не толерантен, но в России толерантность же не в почёте: с чем боролись, на то и напоролись.
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AntPunch
Ответ Lapo Elkann
Вы в курсе какая трагедия у Костомарова ? Когда это Жулин осуждал инвалидов , Чока и Бейтса с профессиональной точки зрения . да и про дерево он сказал правду. кто он в танце женщины и мужчины , непонятно. выходит, третий , а третий всегда лишний.
перечитайте еще раз свой текст - там матрица смысла сбилась
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Lapo Elkann
Ответ Lavochkin12
какое это все имеет отношение к тому, что Жулин - трепло, быдлан и "мужичок"?
Круто. А у меня простые слова не проходят.
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Toba Door
Почему никто в этой ситуации не вспоминает Авербуха, это его шоу, почему не было врача, который следил за фигуристами, которые каждый день выступают на открытых катках
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Lapo Elkann
Жулин прав. Не хочется комментировть слова Фадяева , но его не красят такие высказывания.
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Viks
Федяев упомянул Костомарова только для противопоставления: Костомаров сам себя оставил без ног, а ребят в госпитале - фронт.
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Lavochkin12
Ответ Lapo Elkann
Круто. А у меня простые слова не проходят.
все пройдет - и печаль и радость
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Lapo Elkann
Ответ Lavochkin12
все пройдет - и печаль и радость
Только не ненависть. это у вас навсегда.
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Олег Кузнецов
Ответ Lavochkin12
а Жулин-то по жизни всегда высказывается только о темах, в которых сечет. Тем и известен, ога
Жулин сегодня только что высказывался про дерево и секс с облаком, деликатный он наш...
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Lapo Elkann
Ответ Lavochkin12
насчет ненависти - это тебе как раз к твоему Жулину, я по сравнению с ним робкий падаван
Падаван , так падаван. А я не Навка, с чего это он мой ?
насчет ненависти неуверена, скорее всего он пофигист.
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