Жулин – о словах паралимпийца про Костомарова: «Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания»

Александр Жулин удивился словам паралимпийца Романа Федяева о Романе Костомарове.

Ранее Федяев, который является чемпионом мира по фехтованию на колясках высказался о Костомарове следующим образом: «Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь».

Также Федяев отметил, что сам уже 10 лет пользуется протезами и у него история Костомарова «не вызывает большого сочувствия».

«Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания. Я не хочу это комментировать», – заявил заслуженный тренер России Александр Жулин.