Камила Валиева: «Год назад я пробежала 5 км в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции»

Теги Бег сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева высказалась об участии в забеге на 60 м.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

«Я не первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации.

Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций – такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок», – сказала Валиева.

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5 комментариев

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Вероника Миронова
Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций – такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок"- это самое милое
+6
0
+6
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Люсия Федосова
Удачи Ками в забеге
+5
0
+5
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ivera
Королева льда на Королеве спорта - легкой атлетике👏👏👏 интеснейшая задумка🎉🎉🎉
+2
0
+2
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Lapo Elkann
Ответ Вероника Миронова
Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций – такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок"- это самое милое
+++++++ А другая уже бодается.
+2
0
+2
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