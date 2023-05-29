Камила Валиева: «Год назад я пробежала 5 км в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции»
Камила Валиева высказалась об участии в забеге на 60 м.
Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.
«Я не первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации.
Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций – такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок», – сказала Валиева.
5 комментариев