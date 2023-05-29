Загитова об участии в забеге на 60 м: «Очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке»

Алина Загитова поделилась ожиданиями от участия в забеге на 60 м.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, еще и в самом сердце Москвы!

Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», – сказала .