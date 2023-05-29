Загитова об участии в забеге на 60 м: «Очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке»

Теги Бег сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась ожиданиями от участия в забеге на 60 м.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, еще и в самом сердце Москвы!

Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», – сказала Загитова.

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37 комментариев

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Звезда Востока
Действительно хорошая инициатива приглашать спортсменов из разных видов спорта. К тому-же легкая атлетика самый доступный спорт. Алине удачи!
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Птичка певчая
Здорово, что фигуристки попробуют себя в лёгкой атлетике. Содружество разных видов спорта всем на пользу. Удачи нашим спортсменкам. Алина, вперёд! Буду держать за тебя кулачки.
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Natalia Bagaeva
Алина -очень азартный человек и с быстрой реакцией, думаю, у нее неплохие шансы 😍🤗
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Маргарита В Сафронова
Я за Алину! Она в прекрасной спортивной форме и с такими ногами вполне может победить и в забеге))
+13
-4
+9
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pravda87
Ответ Tresk2
43 размер. Ласты.
У Камилы. Выросла девочка.
+10
-2
+8
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На Пекин
Ответ Tresk2
Когда у неё альбом выходит?
А что, есть такие планы, тогда уместней у вас спросить, как у знатока вопроса. Может, Хрюнов знает, тоже сказочник.
+8
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На Пекин
Ответ Tresk2
Алина, лучше спой.
Если вы такой фанат, найдите в сети и наслаждайтесь.
+10
-3
+7
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На Пекин
Ответ 22somebody22
Для начала,пусть дебютный сингл выпустит.Название я уже придумал: "Как Бузова".
Осталось вашему с треском дуэту название придумать, а так у вас получится, и сингл, и альбом, вы уже спелись.
+6
0
+6
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Rush
Ответ 22somebody22
Для начала,пусть дебютный сингл выпустит.Название я уже придумал: "Как Бузова".
Бузова ваша звезда.
+6
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Rush
Ответ Tresk2
Когда у неё альбом выходит?
Каждый месяц у Алины Альбомы выходят. С её фото!
+6
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ivera
Королевы льда 🌟на Королеве спорта - легкой атлетике🎉🎉🎉 вот здорово-то👏👏👏
+5
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Rashida
Ответ 22somebody22
У Губерниева полно всякой интересной работы.Вряд-ли выкроит время на беготню за Алинкой.
Именно что за Алиной ---бегает без устали .
+6
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pravda87
Ответ На Пекин
Осталось вашему с треском дуэту название придумать, а так у вас получится, и сингл, и альбом, вы уже спелись.
О да. Я придумала 2 ........это сила.
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Птичка певчая
Ответ Tresk2
Затопчут хомяка.
Не выпускайте под ноги бегущим, безжалостный.
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Наталья Будаева
Здорово!!! Надо приехать и посмотреть этот забег и увидеть Алину❤
+3
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Rush
Лёгкая атлетика когда на каток?
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Rashida
Ответ 22somebody22
Лучше бы Нугуманову пригласили.Ей хотя бы есть,что показать.
Пусть на шоу Рудковских показывает. Что-то мало ее задействовали, не смогла примой стать.
+3
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Rashida
Ответ Tresk2
Алина, лучше спой.
За этим к Щербаковой.
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Rashida
Ответ 22somebody22
Для начала,пусть дебютный сингл выпустит.Название я уже придумал: "Как Бузова".
Вы агент Щербаковой ,уже названия придумали.
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Marc Noёl
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бедоносец
😄😂👏👏👏
Крнечно верблюженка затопчут. однозначно.
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Lapo Elkann
Хорошо что в " центре Москвы ".
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Verysia
Ответ Tresk2
Алина, лучше спой.
Анюткины песенки слушай, они тебе роднее и привычнее.
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Verysia
Ответ 22somebody22
У Губерниева полно всякой интересной работы.Вряд-ли выкроит время на беготню за Алинкой.
С жекой на озерО купаться будет?
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Verysia
Ответ Tresk2
Первая до ГУМа добежит за новой фумачкой.
Нютика пригласи, она все преодолеет!
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