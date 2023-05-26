Чемпион мира по фехтованию на колясках – о Костомарове: «Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду паралимпийская сборная России Роман Федяев Фигурное катание

Паралимпиец Роман Федяев рассказал о последствиях в ситуации Романа Костомарова.

– В последние 4-5 месяцев миллионы людей следят за другим спортсменом, который остался без части конечностей – за Романом Костомаровым. Что вы в целом думаете о ситуации с ним?

– Я когда узнал об этом, сразу сказал: каждое действие влечет за собой последствия. Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь (отец Костомарова опровергал информацию о том, что фигурист нырял в прорубь перед госпитализацией – Sports.ru).

У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет, у меня друзья на протезах ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами.

– Если бы у вас была возможность лично пообщаться с Романом Костомаровым или с кем-то, кому только предстоит протезирование, что бы вы сказали?

– Я постоянно с такими людьми общаюсь, меня подключают в военно-медицинскую академию, мы ездим к ребятам, которые с Украины возвращаются. Я им лекцию читаю на час-полтора, рассказываю, что надо делать, как заново учиться ходить, где лучше протезироваться. Объясняю, что первые два-три года – это ад, который надо перетерпеть. Главное – терпение.

Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях, – сказал чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев.

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24 комментария

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Евгения Гринева
Ответ artpal
"Которые по своей воле берут оружие в руки и идут в чужую страну убивать других людей" Идут для того, чтобы не пришли в чужую страну украинцы и не начали убивать тебя и твоих друзей. Ситуация с нападением на Белгородскую область, которая является бесспорной российской территорией, прямо показала кровожадность украинцев и их бессовестные цели. Мне кажется, что после этого случая все вменяемые люди окончательно поняли, что это за война.
🤡"Идут для того, чтобы не пришли в чужую страну украинцы и не начали убивать тебя и твоих друзей."
+30
-12
+18
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Olga.t
Какое недоброе интервью...
Неважно сейчас, насколько Костомаров сам виноват в этой беде. Этот гражданин вместо слов поддержки выплеснул волну негатива из-за своих аналогичных проблем. Лучше бы промолчал...
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StanislavaKhalina
Вот Роману Федяеву кто доложил про прорубь?! Лично Костомаров? Отвратительно спикер себя показал. Отстаньте уже от Костомарова, неприятные вы люди.
+5
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Владислава Крюкова
Ответ Адриана
Не надо ему читать лекции, у него вместо головы, похоже протез. "История не вызывает большого сочувствия ", этим всё сказано, он сам в депрессии и ему нужна помощь.
Инвалиды просто иначе относятся к физическим потерям. Для него протез нормальность и обычная жизнь.
+5
-3
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maks44
Ответ sfilatov13
сочувствую вам
:) Только первые два-три года тяжело, а потом жизнь хорошая.
+1
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Irina037
Прошлое,к сожалению,не вернёшь.
Теперь надо думать,как выкарабкивается в будущем
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sfilatov13
Ответ maks44
Комментарий удален модератором
сочувствую вам
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Владимир Мизгинов
Ответ Евгений - 79
Комментарий удален модератором
скорее там вообще ничего нет
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Geo07
Злорадствовать не хорошо. При всем сочувствии к..
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выходец из убежища
Ответ artpal
"Которые по своей воле берут оружие в руки и идут в чужую страну убивать других людей" Идут для того, чтобы не пришли в чужую страну украинцы и не начали убивать тебя и твоих друзей. Ситуация с нападением на Белгородскую область, которая является бесспорной российской территорией, прямо показала кровожадность украинцев и их бессовестные цели. Мне кажется, что после этого случая все вменяемые люди окончательно поняли, что это за война.
Вторая армия мира не смогла бы защитить свою страну в случае прихода украинцев?
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Ivan Ivanych
Ответ Евгений - 79
Комментарий удален модератором
Я сразу после новостей про прорубь так и подумал о костомарове
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round15
Первая часть фразы заставила похолодеть. Подумалось, что натворил Роман, за что расплачивается. Оказывается, опять по десятому разу - прорубь.
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Евгений - 79
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justbored
Да уж, никто не упрекнёт Романа Федяева в сентиментальности.
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Виталий Пучков
Озлобился человек
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22somebody22
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Не понимаю,за за что столько хейта к этому человеку?
Сказал как есть,без "розовых очков".Костомаров пусть "спасибо" скажет,что он только про прорубь упомянул,а не назвал его жадным до денег.Ведь,когда поплохело,надо было на больничный идти,а не продолжать плясать у Авера в шоу все праздники.
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maks44
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ретроградный меркурий
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