Жулин о Костомарове: «Когда он мне позвонил после всего, что случилось, он сказал: «Сань, я справлюсь»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин рассказал про первый разговор с Романом Костомаровым после его попадания в больницу.

– Когда он мне позвонил после всего, что случилось, он сказал: «Сань, я справлюсь». Меня это очень порадовало.

Я ему сказал: в любой ипостаси, захочешь у меня тренером работать – без проблем, я тебя 100% возьму.

Ромке надо помогать. Но главное, чтобы он сам себе помог, придумал себе план жизни дальнейшей. Потому что такое разделение произошло – до и после.

– Помните момент, когда он вам позвонил?

– Да у меня руки тряслись. Я вижу – Рома Москва. Он у меня так записан еще с Америки. У меня рука начинает дрожать, потому что я понимаю: мы все молились, что только ни делали.

Честно, грешным делом я подумал очень плохую мысль. Что это, может быть, звонит Оксана (Домнина – жена – Sports.ru) с его телефона – что-то там случилось. Нет, Ромка позвонил…

Я очень порадовался, что у него голос был человеческий, нормальный, без депрессии. Я знаю, что с ним психологи работают, и Оксанка там каждый день. Очень надеюсь на то, что он даже еще в коньках появится.

Есть Оксана, есть дети, есть много людей, которые готовы помочь. И Матыцин, и, я уверен, Путин, и кто угодно. Рома не пропадет, все будет хорошо, – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова». 

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3 комментария

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Адриана
И Путин🙈🙈🙈🙈, а чем конкретно может царь помочь?
+7
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Ебздрогыч
А Путин чем ему поможет, интересно?
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Wiley Fox
А почему путин должен помогать?

Пусть лучше медведев позвонит - "денег нет, но вы держитесь"

Как не включишь телевизор, там детям жулики деньги собирают с дураков российских

Спрашивается, зачем эти фонды жуликов, если был создан ФНБ? Или там бабло на яхты , дворцы и компенсации нагим ворам, у которых на западе активы арестованы?
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