Актриса Ланская о Костомарове: «Вот его слова: «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать»
Актриса Валерия Ланская рассказала о первой за долгое время беседе с Романом Костомаровым.
«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — сказала Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».
Валерия Ланская и Роман Костомаров выступали в паре в проекте «Ледниковый период» в прошлом году.
В январе олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией. Из-за осложнений после болезни он перенес частичную ампутацию конечностей.
Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»
Хвала Господу за второй шанс
Роману – восстановления и реализации всего потенциала, но за ним не заржавеет, настоящий боец!