Актриса Ланская о Костомарове: «Вот его слова: «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Актриса Валерия Ланская рассказала о первой за долгое время беседе с Романом Костомаровым.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — сказала Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

Валерия Ланская и Роман Костомаров выступали в паре в проекте «Ледниковый период» в прошлом году. 

В январе олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией. Из-за осложнений после болезни он перенес частичную ампутацию конечностей. 

Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайга86
Надеюсь Авер и Навка не оставят его без работы. Понятно, что кататься он уже не будет, но если достаточно восстановится для передвижений вне дома, а мозг заработает в прежнем режиме, он безусловно мог бы быть полезным...В качестве кого - решать им совместно с Романом..Нужность и возможность быть при деле - лучшая реабилитация.
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
round15
Если шутит и иронизирует, - это хороший знак. От психологической стабильности, настроя и уверенности зависит здоровье любого человека.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Ответ Олег Кузнецов
Костомарову здоровья, но мне кажется, что количество новостей по нему на спортсе уже перешло разумные границы.
Справедливости ради новости про спортсмена все-таки) Тут порой больше новостей про лиц, которые к спорту вообще отношение имеют опосредованное, Терюшков например. Вот этого надо точно ограничить
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Костомарову здоровья, но мне кажется, что количество новостей по нему на спортсе уже перешло разумные границы.
+32
-14
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алмаз Фахрутдинов
Огромное уважение докторам
Хвала Господу за второй шанс
Роману – восстановления и реализации всего потенциала, но за ним не заржавеет, настоящий боец!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Оптимизм Ромы внушает позитив. Пусть так и случится! 👍
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Toba Door
Почему никто не обвиняет в этом авербуха, почему на шоу на открытых катках, где выступают действующие спортсмены не было врача
Потому что костомаров наверняка сказал что в порядке
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорелея
Естественно, что Авербух обязан предоставить ему работу. Но какую?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Скорейшей реабилитации Роману и крепчайшего здоровья.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Lena_
Ответ Тайга86
Надеюсь Авер и Навка не оставят его без работы. Понятно, что кататься он уже не будет, но если достаточно восстановится для передвижений вне дома, а мозг заработает в прежнем режиме, он безусловно мог бы быть полезным...В качестве кого - решать им совместно с Романом..Нужность и возможность быть при деле - лучшая реабилитация.
Я думаю Авер не упустит случая воспользоваться ситуацией и как-то привлечь Романа к своим проектам. Пиар лишним никогда не будет. Внимание приковано точно будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inka90
Ответ varick
Какой-то странный юморной оптимизм, надеюсь мозг у него не поврежден, все-таки были такие серьезные опасения. И не понимаю тех кто вангует ему возвращение на лед. У него же ступни ампутированы. С протезами он сможет ходить, но для льда наверно нужны другие специальные протезы, и в них будет на порядок сложнее чем здоровому человеку. И даже если он научится как-то кататься, кому он будет нужен в шоу? Зрители станут смотреть на неловкое катание инвалида? Зачем?
Алексей Маресьев с протезами танцевать научился, да так, что кто не знал - не догадывался. А у него ноги были ампутированы по колено, и было это, если вы не в курсе, во времена ВОВ, те протезы не сравнить с нынешними.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lammas
Ответ varick
А почему Авер и Навка должны предоставить ему работу? Из-за дружбы и/или вины? И зачем? Чтобы все стало как раньше? Имхо, нужно принять что ситуация изменилась. Как раньше уже не будет. Это как погибает человек на СВО, и все. Так и с Костомаровым. Он уже выпал из этой тусовки, впереди жизнь инвалида на пенсии. В лучшем случае, если мозг остался нормальным, будет "работать" как Тарасова, отвечая на звонки журналистов.
Давайте всё же не нагнетать. Будет как будет. Просто пусть сбудется всё хорошее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий