Актриса Валерия Ланская рассказала о первой за долгое время беседе с Романом Костомаровым.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — сказала Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

Валерия Ланская и Роман Костомаров выступали в паре в проекте «Ледниковый период» в прошлом году.

В январе олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией. Из-за осложнений после болезни он перенес частичную ампутацию конечностей.

Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»