Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду считает, что россияне – не смогли бы соперничать с французским дуэтом – на чемпионате мира в Монпелье.

– В танцах самый предсказуемый результат без сенсаций. Все плюс-минус на тех местах, на которых были весь сезон. Согласно купленным билетам, так сказать, расставились.

Могли бы Синицина – Кацалапов соперничать на равных с французами, если бы не были отстранены от турнира? Пападакис – Сизерон – вообще другая лига, совершенно другое видение фигурного катания. С ними соперничать, к сожалению, никому невозможно.

Если говорить более детально, то это другой уровень музыкальности, другой уровень вписанности элементов в программу, другой уровень понимания образов и цельности программы. С ними никто даже встать рядом не может. Но хорошо, что они такие есть – они двигают вперед свой вид спорта.

– От кого из нынешних лидеров, на ваш взгляд, можно ожидать завершения карьеры?

– Скорее всего, очень многие пары завершат карьеру после этого цикла. Вика с Никитой могут как минимум сделать перерыв, а там, может, и решат вернуться, но скорее всего, будут заниматься чем-то другим.

Те же Пападакис – Сизерон могут уйти, потому что своей главной цели они уже достигли. Хаббелл – Донохью – точно, Чок – Бейтс – тоже, они довольно возрастные фигуристы. Итальянцы Гиньяр – Фабри. Гиллес – Пуарье из Канады. Сами видите, сколько имен.

Возможно, кто-то возьмет паузу, чтобы вернуться потом, как это делали Тесса со Скоттом (Виртью – Моир). Пападакис – Сизерон тоже пропускали сезон, чтобы соскучиться по спорту и вернуться, – сказала Попова.

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