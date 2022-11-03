Анна Коломенская: «Вдохновляют Пападакис и Сизерон, у них потрясающий конек, они проживают каждую свою программу»

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Российская фигуристка Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду с Артемом Фроловым, рассказала о любимых дуэтах.

Сегодня Коломенская и Фролов выиграли этап Гран-при России в Казани в категории КМС.

«Вдохновляют олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, у них потрясающий конек, они проживают каждую свою программу.

Также мне очень нравились Тесса Вертью и Скотт Моир, тоже потрясающая пара, но я больше склоняюсь к Пападакис и Сизерону, Тесса со Скоттом очень темпераментные, эмоциональные, а Пападакис и Сизерон мягкие, но при этом чувственные.

Пересматриваю потрясающее «Лебединое озеро» Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, пересматривала даже сейчас, из советских нравятся Бестемьянова и Букин, Грищук и Платов», – сказала Коломенская.

Фролов рассказал, что часто обсуждает свои выступления с Егором Базиным, выступающим в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой.

«С Егором люблю часто обсудить, когда прокат только прошел, обсудить, что и как. В ритм-танце, к сожалению, не получился второй твиззл, пообщался с ним, стало полегче», – отметил Фролов. 

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