Анна Коломенская: «Вдохновляют Пападакис и Сизерон, у них потрясающий конек, они проживают каждую свою программу»
Российская фигуристка Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду с Артемом Фроловым, рассказала о любимых дуэтах.
Сегодня Коломенская и Фролов выиграли этап Гран-при России в Казани в категории КМС.
«Вдохновляют олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, у них потрясающий конек, они проживают каждую свою программу.
Также мне очень нравились Тесса Вертью и Скотт Моир, тоже потрясающая пара, но я больше склоняюсь к Пападакис и Сизерону, Тесса со Скоттом очень темпераментные, эмоциональные, а Пападакис и Сизерон мягкие, но при этом чувственные.
Пересматриваю потрясающее «Лебединое озеро» Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, пересматривала даже сейчас, из советских нравятся Бестемьянова и Букин, Грищук и Платов», – сказала Коломенская.
Фролов рассказал, что часто обсуждает свои выступления с Егором Базиным, выступающим в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой.
«С Егором люблю часто обсудить, когда прокат только прошел, обсудить, что и как. В ритм-танце, к сожалению, не получился второй твиззл, пообщался с ним, стало полегче», – отметил Фролов.
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