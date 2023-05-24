Новая короткая программа Николая Мемолы поставлена под танго Пьяццоллы

Теги фото сборная Италии мужское катание Николай Мемола Фигурное катание

Стала известна музыка для новой короткой программы итальянского фигуриста Николая Мемолы.

«Спасибо Андреа Джиларди и Коррадо Джордани за помощь в создании моей новой короткой программы!

Музыка: Adios Nonino и Inverno Porteño Астора Пьяццоллы.

P.S. Новой произвольной программы на следующий сезон не будет, я оставлю своих любимых Самсона и Далилу❤️», – написал Мемола.

В прошедшем сезоне итальянец выиграл финал Гран-при среди юниоров.

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий