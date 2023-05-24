Новая короткая программа Николая Мемолы поставлена под танго Пьяццоллы

Стала известна музыка для новой короткой программы итальянского фигуриста Николая Мемолы.

«Спасибо Андреа Джиларди и Коррадо Джордани за помощь в создании моей новой короткой программы!

Музыка: Adios Nonino и Inverno Porteño Астора Пьяццоллы.

P.S. Новой произвольной программы на следующий сезон не будет, я оставлю своих любимых Самсона и Далилу❤️», – написал .

В прошедшем сезоне итальянец выиграл финал Гран-при среди юниоров.

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец