Чемпионат мира среди юниоров. Миура, Мемола, Бруссард, Чу, Йошиока, Нордебак выступят с короткими программами

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2 марта в Калгари на чемпионате мира среди юниоров фигуристы представят короткие программы. 

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Юноги

Короткая программа

Начало – 22.00 по московскому времени.

Третья разминка

16. Константин Супаташвили (Грузия)

17. Ноа Боденштайн (Швейцария)

18. Даниэль Мартынов (США)

Четвертая разминка

19. Александр Власенко (Венгрия)

21. Алекса Ракич (Канада)

23. Майкл Си (США)

24. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

Пятая разминка

25. Ким Хен Ем (Южная Корея)

26. Нозому Йошиока (Япония)

27. Макар Сунцев (Финляндия)

28. Чэнь Юйдун (Китая)

30. Лев Винокур (Израиль)

Шестая разминка

31. Франсуа Пито (Франция)

32. Рахат Бралин (Казахстан)

33. Эдвард Эпплби (Великобритания)

34. Лукас Бруссард (США)

35. Адам Хагара (Словакия)

36. Наоки Росси (Швейцария)

Седьмая разминка

37. Уэсли Чу (Канада)

38. Диас Жиренбаев (Казахстан)

39. Андреас Нордебак (Швеция)

40. Као Миура (Япония)

41. Арлет Леванди (Эстония)

42. Николай Мемола (Италия)

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур

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