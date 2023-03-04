Чемпионат мира среди юниоров. Миура, Мемола, Чу, Росси, Бруссард, Мартынов и Леванди покажут произвольные программы

Миура, Мемола, Чу, Росси и Бруссард покажут произвольные программы на ЮЧМ в Калгари.

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 2:15 по московскому времени (5 марта).

Первая разминка

1. Константин Супаташвили (Грузия)

2. Каспер Юханссон (Швеция)

3. Диас Жиренбаев (Казахстан)

4. Александр Власенко (Венгрия)

5. Якуб Лофек (Польша)

6. Рахат Бралин (Казахстан)

Вторая разминка

7. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

8. Эдвард Эпплби (Великобритания)

9. Ноа Бодештайн (Швейцария)

10. Кирилл Марсак (Украина)

11. Чэнь Юйдун (Китай)

12. Адам Хагара (Словакия)

Третья разминка

13. Арлет Леванди (Эстония)

14. Алекса Ракич (Канада)

15. Даниэль Мартынов (США)

16. Франсуа Пито (Франция)

17. Ким Хен Ем (Южная Корея)

18. Нозому Йошиока (Япония)

Четвертая разминка

19. Николай Мемола (Италия)

20. Андреас Нордебак (Швеция)

21. Лукас Бруссард (США)

22. Наоки Росси (Швейцария)

23. Уэсли Чу (Канада)

24. Као Миура (Япония)

После короткой программы

1. Као Миура (Япония) – 85,11

2. Уэсли Чу (Канада) – 80,56

3. Наоки Росси (Швейцария) – 79,46

4. Лукас Бруссард (США) – 77,01

5. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,82

6. Николай Мемола (Италия) – 76,72

7. Нозому Йошиока (Япония) – 76,44

8. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 75,77

9. Франсуа Пито (Франция) – 74,91

10. Даниэль Мартынов (США) – 73,93

11. Алекса Ракич (Канада) – 71,34

12. Арлет Леванди (Эстония) – 71,01...

21. Александр Власенко (Венгрия) – 60,65

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур