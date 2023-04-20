Гуменник о соревнованиях мужчин на чемпионате мира: «Согласен с пьедесталом. Малинин грязно все сделал. У Уно тоже немало четверных»

Петр Гуменник рассказал, кто из фигуристов совмещает артистизм и спортивную составляющую.

: Ты больше спортсмен или артист?

: Это как сказать, что пирог вкусный больше оттого, что он с начинкой или оттого, что он испечен.

Екатерина Боброва: Это хороший аргумент.

Журанков: Ну, я могу ответить на тот вопрос, который задал. Есть фигуристы, которые больше артисты, а есть фигуристы, которые больше спортсмены.

Гуменник: Мне кажется, должно быть и то, и другое обязательно.

Журанков: А кто совместил? И кто совмещает больше на твой взгляд?

Гуменник: А что больше – это уже сложно сказать. Шома Уно сейчас катается. Мне нравится его баланс: и прыгает хорошо, и катается.

Журанков: Ты в интервью, которое было в первой половине сезона, как раз на «Чемпионате», сказал, что самое грандиозное и значимое – это Малинин выехал четверной аксель, это больше всего запомнилось. Это еще осенью было. Также «мне нравится, как катается Шома Уно». Чемпионат мира – побеждает, Малинин делает шесть четверных. Ты был согласен с пьедесталом чемпионата мира?

Гуменник: Да, согласен. грязно все сделал. Шома Уно тоже сделал немало четверных.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?