Гуменник о соревнованиях мужчин на чемпионате мира: «Согласен с пьедесталом. Малинин грязно все сделал. У Уно тоже немало четверных»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная США сборная Японии мужское катание Андрей Журанков Шома Уно Петр Гуменник Илья Малинин Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, кто из фигуристов совмещает артистизм и спортивную составляющую.

Андрей Журанков: Ты больше спортсмен или артист?

Гуменник: Это как сказать, что пирог вкусный больше оттого, что он с начинкой или оттого, что он испечен.

Екатерина Боброва: Это хороший аргумент.

Журанков: Ну, я могу ответить на тот вопрос, который задал. Есть фигуристы, которые больше артисты, а есть фигуристы, которые больше спортсмены.

Гуменник: Мне кажется, должно быть и то, и другое обязательно.

Журанков: А кто совместил? И кто совмещает больше на твой взгляд?

Гуменник: А что больше – это уже сложно сказать. Шома Уно сейчас катается. Мне нравится его баланс: и прыгает хорошо, и катается.

Журанков: Ты в интервью, которое было в первой половине сезона, как раз на «Чемпионате», сказал, что самое грандиозное и значимое – это Малинин выехал четверной аксель, это больше всего запомнилось. Это еще осенью было. Также «мне нравится, как катается Шома Уно». Чемпионат мира – Шома Уно побеждает, Малинин делает шесть четверных. Ты был согласен с пьедесталом чемпионата мира?

Гуменник: Да, согласен. Малинин грязно все сделал. Шома Уно тоже сделал немало четверных.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La primavera
Ответ miladoc1
Ну вот, «скромный» Гуменник сегодня показал свое истинное лицо…
Какое лицо? Хотите сказать, Илья всё сделал чисто, а его злые судьи несправедливо засудили?
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Криницкий
Правильно все сказал, тем более сам Малинин понимает, что ему нужно добавлять в артистизме и компонентах.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Фигуристы что соревнуются кто сильнее Малинина пнет?Малинин вроде как и сам понял что нагрязнил,к баллам претензий не предъявляет,обещал работать не только над прыжками но и над артистизмом.Может оставить его уже в покое?
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Тихонова
Ответ miladoc1
Ну вот, «скромный» Гуменник сегодня показал свое истинное лицо…
А что "нескромного" он сказал? Всё по делу.
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
Опять вытащили негатив. Потом Петр сказал, что в сезоне по рейтингу лучший Шома, а он выделил бы Илью.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Ковалёва
Ответ Алеся Ткаченко
Фигуристы что соревнуются кто сильнее Малинина пнет?Малинин вроде как и сам понял что нагрязнил,к баллам претензий не предъявляет,обещал работать не только над прыжками но и над артистизмом.Может оставить его уже в покое?
Тут Журанков соревнуется. Кого он только не пнул.. Пальцев на руках и ногах не хватит.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зиля Бадриева
Ответ Roman Ivanov
Жаль что на пьедестале не Браун, а пикирующая табуретка
Браун сделал степаут с единственного трикселя. Вытащили поверх Кевина и остальных с прекрасным коньком.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAPolyansky
Ответ Николай Криницкий
Правильно все сказал, тем более сам Малинин понимает, что ему нужно добавлять в артистизме и компонентах.
артистизм - понятие из эпохи 6.0, артистизм значимая характеристика в танцах на льду. добавлять ему нужно не в артистизме, а в том, чтобы была программа, были связки, было катание, а не только прыжки с ездой по кругу. то есть добавлять в катательном компоненте
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Ответ AAPolyansky
я в курсе, но это спорт, и такой набор ультраси должен перевешивать
Кто вам сказал, что такой набор должен перевешивать? Вы понимаете, что связки и скольжение это такие же важные части, как и прыжки? Старые песни о главном, короче...по поводу Трусовой так же ныли, и ее печальная история фанатов не научила тому, что правила в угоду сильным сторонам их любимок никто менять не собирается
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ayla
Ответ AAPolyansky
вообще-то Малинин сделал элемент, который не подвластен никому, сделал его в соревновательном прокате, и после него сделал программу, состоящую из ОДНИХ ультраси. такое не может оцениваться как "еще один четверной" и "просто у него одни ультраси", это на два уровня сложнее, чем у всех остальных, и за это нужно давать бонусы
он не сделал никакую программу после
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Ответ Алеся Ткаченко
Фигуристы что соревнуются кто сильнее Малинина пнет?Малинин вроде как и сам понял что нагрязнил,к баллам претензий не предъявляет,обещал работать не только над прыжками но и над артистизмом.Может оставить его уже в покое?
Это Журанков как обычно задаёт дурацкие вопросы. Еще бы спросил, кто лучше - Ягудин или Плющенко, Загитова или Медведева. Тогда точно скандал был бы обеспечен на долгие месяцы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Ишь ты какой зубастый оказался!!!
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
Малиняна оценивали международные судьи из разных стран. Думаю, они разбираются и знают, какие оценки надо ставить.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yulusol11
так у Ильи и программа была с монстровым контентом.Одно дело приземлить 4сальхов и другое сделать 4А а после пойти на лутц с флипом.Справедливее идти навстречу спортсменам когда они задают такую планку,а иначе фигурку ждёт регресс.И стоимость 4А это конечно кража средь бела дня,12 баллов это что для такого прыжка?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Ответ Ayla
Малинин сам себя промотировал как PR проект, вот результат, во всех желтых вопросах он
Если фигурист кваксель прыгает он уже пиар-проектом становится?Странная логика
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Ответ Елена Ковалёва
Тут Журанков соревнуется. Кого он только не пнул.. Пальцев на руках и ногах не хватит.
И Журанков и Боброва и те кто на их каверзные вопросы отвечает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ miladoc1
Ну вот, «скромный» Гуменник сегодня показал свое истинное лицо…
Дайте определение термину "скормность" и что из сказанного Петром в рамках этого обпределения нескромно?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Ответ AAPolyansky
мне сказало это то, что фигурное катание - вид спорта а не художественные спектакли на льду
По вашему, все, кто не прыгают 4 аксель занимаются спектаклем на льду?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAPolyansky
вообще-то Малинин сделал элемент, который не подвластен никому, сделал его в соревновательном прокате, и после него сделал программу, состоящую из ОДНИХ ультраси. такое не может оцениваться как "еще один четверной" и "просто у него одни ультраси", это на два уровня сложнее, чем у всех остальных, и за это нужно давать бонусы
+16
-14
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Ответ AAPolyansky
связки и скольжение это важные элементы но не ТАКИЕ ЖЕ важные, как аксель 4,5 оборота и программа состоящая из одних ультра-си. именно поэтому ультраси - самые дорогие, и Малинин оказался на третьем месте исключительно из-за манипуляций с гое - ему занижали гое, а соперникам - завышали, плюс им нарисовали завышенные компоненты
Да-дп, любимок как всегда засудили, ну конечно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Зиля Бадриева
Браун сделал степаут с единственного трикселя. Вытащили поверх Кевина и остальных с прекрасным коньком.
Нет, трикселя у Брауна было два. Один в секвенции с 2А и сольный.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lilah
А разве можно в таком духе комментировать прокаты коллег? Где профессиональная этика?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Ответ Kareglazaya
Это Журанков как обычно задаёт дурацкие вопросы. Еще бы спросил, кто лучше - Ягудин или Плющенко, Загитова или Медведева. Тогда точно скандал был бы обеспечен на долгие месяцы.
К нему с Бобровой это тоже относится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Fellina
Нет конечно. Хочу сказать, что не ему судить, да еще и в такой резкой манере.
Эм? Вы едины в двух лицах? Вроде, другой аккаунт что-то хотел сказать, а у этого никто ничего не спрашивал.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ La primavera
Какое лицо? Хотите сказать, Илья всё сделал чисто, а его злые судьи несправедливо засудили?
Нет конечно. Хочу сказать, что не ему судить, да еще и в такой резкой манере.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий