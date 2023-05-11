Иван Попов: «Я сейчас учу все четверные, кроме риттбергера. Аксель? Если поднимут стоимость баллов до 15, тогда приступлю»

Теги сборная России чемпионат России сборная США мужское катание Илья Малинин Иван Попов Фигурное катание

Российский фигурист Иван Попов назвал условие, при котором начнет учить четверной аксель.

В прошлом году американец Илья Малинин стал первым в истории фигуристом, который чисто исполнил этот прыжок на официальных соревнованиях.

«Я сейчас учу все четверные, кроме риттбергера. Аксель? Не приступал еще, но, в целом, можно попробовать, Малинин открыл эту дверь. Если поднимут стоимость баллов до 15 (сейчас элемент оценивается в 12,5 – Sports.ru), тогда приступлю, хорошая мотивация, ха-ха.

Я в этом сезоне рассчитывал на меньшее, а получилось все отлично. Конкуренция в мужском одиночном увеличивается, но так только интереснее соревноваться и тем более выигрывать.

Конечно, за отстранение обидно. У меня один раз были международные соревнования в Казахстане. Но работаем, в России сейчас много классных турниров, и когда пустят обратно, будет легче и пробиться на них, и выступить уже там.

Реальна ли цель попасть в тройку на чемпионате России зимой? Да все реально. Если чисто катать свой набор, то, в принципе, реальна, почему нет?» – сказал Попов.

В минувшем сезоне Попов занял 8-е место в финале Гран-при России и 9-е на чемпионате страны.

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?

8 комментариев

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olvl
Ваня молодец, достойно провёл сезон, смог зацепиться во взрослых и запомниться. Удачи и дальше ему с его тренерами. Если работать, стараться, то многого можно добиться.
+7
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+7
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Mariaku
Ещё одно подтверждение сложности ритта - пожалуй, самого коварного прыжка из рёберных. Ваня талантлив, при чистом катании может быть высоко. Желаю прорыва в новом сезоне!
+4
0
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Додик Аксель
Ивану удачи и успеха в исполнении квадов, но самое главное обойтись без травм. Ждём в новом сезоне с интересными программами.
+4
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Анастасия Внукова
Иван для меня - открытие прошлого года. Радует, что появился такой самобытный фигурист. Удачи в изучении квадов и успехов в новом сезоне!.
+3
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Ирина С
Я конечно понимаю, что о 4А он говорил с иронией, но впечатление, что сложность этого прыжка только в низкой стоимости - а вот как дадут его реальную цену, так все сразу и запрыгают.
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-1
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Yulusol11
Ответ Ирина С
Я конечно понимаю, что о 4А он говорил с иронией, но впечатление, что сложность этого прыжка только в низкой стоимости - а вот как дадут его реальную цену, так все сразу и запрыгают.
сложность этого прыжка заключается в том что 4А делать надо на очень большой высоте и на высокой скорости вращения в воздухе.Поднять себя в воздух на 85см могут единицы так ещё и техника входа в группировку у квадистов не подходит для 4А.Следующим кваксель прыгнет скорее кто-то из подрастающего поколения с большим прыжком и техникой Малинина,которые только учатся делать триксель.А так 4А стоил 15баллов,но прыгнуть его никто не прыгнул .Из тех кто пытался потерпел неудачу,из тех кто хотел и мог попытаться, боялся травмироваться
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