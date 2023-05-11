Иван Попов: «Я сейчас учу все четверные, кроме риттбергера. Аксель? Если поднимут стоимость баллов до 15, тогда приступлю»

Российский фигурист Иван Попов назвал условие, при котором начнет учить четверной аксель.

В прошлом году американец Илья Малинин стал первым в истории фигуристом, который чисто исполнил этот прыжок на официальных соревнованиях.

«Я сейчас учу все четверные, кроме риттбергера. Аксель? Не приступал еще, но, в целом, можно попробовать, Малинин открыл эту дверь. Если поднимут стоимость баллов до 15 (сейчас элемент оценивается в 12,5 – Sports.ru), тогда приступлю, хорошая мотивация, ха-ха.

Я в этом сезоне рассчитывал на меньшее, а получилось все отлично. Конкуренция в мужском одиночном увеличивается, но так только интереснее соревноваться и тем более выигрывать.

Конечно, за отстранение обидно. У меня один раз были международные соревнования в Казахстане. Но работаем, в России сейчас много классных турниров, и когда пустят обратно, будет легче и пробиться на них, и выступить уже там.

Реальна ли цель попасть в тройку на чемпионате России зимой? Да все реально. Если чисто катать свой набор, то, в принципе, реальна, почему нет?» – сказал Попов.

В минувшем сезоне Попов занял 8-е место в финале Гран-при России и 9-е на чемпионате страны.

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?