Иван Попов: «В новой произвольной планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент»

Фигурист Иван Попов планирует исполнять шесть элементов ультра-си в произвольной программе.

– Знаковым событием для мужского катания стало то, что исполнил четверной аксель. Ожидал ли ты, что такое произойдет в этом сезоне?

– Сначала я не думал, что кто-то вообще может запрыгать его, но потом, когда Илья выставил, как на удочке его прыгает, я стал думать, что он скоро его сделает. Когда он сделал, я, конечно, удивился – это шаг в развитии фигурного катания.

– Как ты считаешь, нужно ли начинать изучать этот прыжок, чтобы конкурировать на международном уровне?

– Я думаю, что и без него можно будет конкурировать, потому что он не намного дороже других четверных. Лучше настраиваться на чистый прокат и работать над второй оценкой, потому что, я думаю, много энергии забирает четверной аксель. Тяжело и прыгать, и показывать вторую оценку. Можно и без четверного акселя с чистыми прокатами конкурировать.

– Ирина Александровна (Смирнова) говорила, что ты от природы очень прыгучий. Были ли у тебя мысли попробовать прыгнуть четверной аксель?

– Были, но я еще не пробовал. Думаю, может, в самом конце межсезонья попробовать скрутить.

– В этом году было много дискуссий насчет пятерных. Как ты думаешь, появятся ли они в фигурном катании?

– Я думаю, появятся, но нескоро. Мне кажется, это очень тяжело. Такие нагрузки на колени, на спину не стоят того.

– В соцсетях есть много видео, где ты исполняешь очень сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп – тройной аксель. Для чего ты их тренируешь?

– Мы просто учим все прыжки в разных каскадах, комбинациях для стабилизации прыжков. Пока нет в планах что-то вставлять из этих сложных каскадов. Но мне бы хотелось сделать то, чего никто не делал.

– Именно какой-то необычный каскад?

– Да.

– А есть ли у тебя еще какие-нибудь цели по прыжкам?

– В новой произвольной мы планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент.

– Как ты считаешь, стабилизировать шесть ультра-си вообще возможно?

– Это возможно, но займет очень много времени. Нужно постоянно накатывать программу, накатывать связки, очень много времени уделять этому. Сразу всего не будет, – сказал Попов.