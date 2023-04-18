Иван Попов: «В новой произвольной планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент»

Теги сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Иван Попов Ирина Смирнова Фигурное катание

Фигурист Иван Попов планирует исполнять шесть элементов ультра-си в произвольной программе.

– Знаковым событием для мужского катания стало то, что Илья Малинин исполнил четверной аксель. Ожидал ли ты, что такое произойдет в этом сезоне?

– Сначала я не думал, что кто-то вообще может запрыгать его, но потом, когда Илья выставил, как на удочке его прыгает, я стал думать, что он скоро его сделает. Когда он сделал, я, конечно, удивился – это шаг в развитии фигурного катания.

– Как ты считаешь, нужно ли начинать изучать этот прыжок, чтобы конкурировать на международном уровне?

– Я думаю, что и без него можно будет конкурировать, потому что он не намного дороже других четверных. Лучше настраиваться на чистый прокат и работать над второй оценкой, потому что, я думаю, много энергии забирает четверной аксель. Тяжело и прыгать, и показывать вторую оценку. Можно и без четверного акселя с чистыми прокатами конкурировать.

– Ирина Александровна (Смирнова) говорила, что ты от природы очень прыгучий. Были ли у тебя мысли попробовать прыгнуть четверной аксель?

– Были, но я еще не пробовал. Думаю, может, в самом конце межсезонья попробовать скрутить.

– В этом году было много дискуссий насчет пятерных. Как ты думаешь, появятся ли они в фигурном катании?

– Я думаю, появятся, но нескоро. Мне кажется, это очень тяжело. Такие нагрузки на колени, на спину не стоят того.

– В соцсетях есть много видео, где ты исполняешь очень сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп – тройной аксель. Для чего ты их тренируешь?

– Мы просто учим все прыжки в разных каскадах, комбинациях для стабилизации прыжков. Пока нет в планах что-то вставлять из этих сложных каскадов. Но мне бы хотелось сделать то, чего никто не делал.

– Именно какой-то необычный каскад?

– Да.

– А есть ли у тебя еще какие-нибудь цели по прыжкам?

– В новой произвольной мы планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент.

– Как ты считаешь, стабилизировать шесть ультра-си вообще возможно?

– Это возможно, но займет очень много времени. Нужно постоянно накатывать программу, накатывать связки, очень много времени уделять этому. Сразу всего не будет, – сказал Попов.

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28 комментариев

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Светлана Менова
Сколько? Ты, Ваня, хоть с двумя разок чисто откатай, не сдвоив и не завалив чего-либо.
+40
-3
+37
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Defender64
Ещё три четверных плюс всё остальное на плюсы не научились делать, а уже главный принцип - навставлять шесть.
+32
-3
+29
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Валерий Петров
Мало какой журналист удержится от соблазна спросить у фигуристов про пятерные.
Ну честно, уже прям до оскомины.
+20
-1
+19
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Лакс
Ответ Defender64
Ещё три четверных плюс всё остальное на плюсы не научились делать, а уже главный принцип - навставлять шесть.
здесь 6 это явно с акселями - можно было и догадаться
+13
-1
+12
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Александр Шульгин
Глупость полнейшая, стабильность подними сначало. Прыжки без стабильности пут в никуда.
+9
0
+9
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Маргарита В Сафронова
Я для себя открыла Ивана на прыжковом турнире.. Классные у него лутцы.
+10
-2
+8
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Лакс
так то он делает каскады аксель -ойлер- 4С и 4Т3А. Осталось научиться собирать и выкатывать, тем более что под 6ю ультраси явно имеют в виду и акселя.
+8
-1
+7
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Marya Y
Какой максимум он уже выкатывает?
+7
-1
+6
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Светлана Менова
Ответ Лакс
так то он делает каскады аксель -ойлер- 4С и 4Т3А. Осталось научиться собирать и выкатывать, тем более что под 6ю ультраси явно имеют в виду и акселя.
Тройной аксель для мужчин - это не ультра-си, а часть необходимого джентльменского набора.
+8
-2
+6
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Светлана Романова
Правильной дорогой идут наши молодые фигуристы.Чтобы хоть иногда обыграть Брауна надо не меньше шести квадов в ПП напрыгать.Ну,а если серьезно, не хотят над компонентами работать,с нашими судьями главное в программах побольше квадов,а все остальное и так сойдет,компоненты на уровне Ханью все равно всем одинаковые нарисуют,никого не обидят.
+11
-5
+6
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Роман Волков
Ну если осилит! и будет достаточно стабилен.
Раз говорит наверное может!✌️
+5
-1
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Ягун Ягунини
Вот интересно, когда наши девочки запрыгали квады, когда Саша Трусова сделала пять квадов в ПП, американские, японские, канадские и т.д. журналисты так же массово опрашивали своих фигуристов об их отношении к этим достижениям?
Что же касается Попова, то он интересный парень, с ультрасями и хорошей хореографией. Но пока не стабильный. Если у Смирновой получится решить эту проблему, то в негласном рейтинге тренеров она здорово поднимется.
+5
-1
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Kareglazaya
Интересный парень. Хоть и много ошибался на соревнованиях, но всё равно запомнился и оставил приятное впечатление.
+4
0
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olvl
Ваня и его тренеры молодцы, отличные планы. Ждём Ивана в новом сезоне. Удачи!.
+6
-2
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Лакс
Ответ Светлана Менова
Тройной аксель для мужчин - это не ультра-си, а часть необходимого джентльменского набора.
я в курсе, но он вчерашний юниор и в этот в 1-й взрослый сезон они не планировали даже отобраться на ЧР и ФГП, а просто покататься на этапах ГП.
И он не столичный изначально и отставал вначале от столичных ровесников.
И взрослые джентльмены регулярно ошибаются на акселе от мелких помарок до бабочек и падений.
+5
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Светлана Романова
Правильной дорогой идут наши молодые фигуристы.Чтобы хоть иногда обыграть Брауна надо не меньше шести квадов в ПП напрыгать.Ну,а если серьезно, не хотят над компонентами работать,с нашими судьями главное в программах побольше квадов,а все остальное и так сойдет,компоненты на уровне Ханью все равно всем одинаковые нарисуют,никого не обидят.
Когда наших допустят на ГС, Брауну уже расчетка пенсионная придёт. Так что...
+4
-2
+2
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Katerina Sunny
Хочет и чисто катать и работать над второй оценкой, прыгая шесть ультра-си. Ну, цель, конечно, должна быть.
+3
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Лакс
Ответ Светлана Менова
Джентльмены могут ошибиться на чём угодно, не только на акселе.
нет, истинным ) джентльменам нельзя ошибаться на чем угодно.
И к примеру 3лц3а Малинина вообще и по баллам можно отнести к ультраси, так же как и тренировочные каскады и секвенции Вани с акселем.
+3
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Додик Аксель
Пошла тенденция усложняться и насыщать программу прыжками ультра-си как можно большим количеством.
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Лучшее_враг_хорошего
Милый мальчуган, обратил на себя внимание в этом сезоне. Программа про «эту женщину» была своеобразной.
Но какие там 6 ультра-си в ПП. Он и половину стабильно не делал.
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Шубная моль
Ответ Валерий Петров
Мало какой журналист удержится от соблазна спросить у фигуристов про пятерные. Ну честно, уже прям до оскомины.
И только Трусовой за ее ответы о пятерных прилетело.
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Валерий Петров
Ответ Шубная моль
И только Трусовой за ее ответы о пятерных прилетело.
По началу, в юниорский период Саши, такие вопросы можно еще было понять, но уже прошло достаточно времени, чтобы журналисты перестали бы жевать эту тему про пятерные. Вот было бы неплохо, если бы все фигуристы отвечали что-то вроде - на тупые/глупые вопросы не отвечаю.
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Светлана Менова
Ответ Лакс
я в курсе, но он вчерашний юниор и в этот в 1-й взрослый сезон они не планировали даже отобраться на ЧР и ФГП, а просто покататься на этапах ГП. И он не столичный изначально и отставал вначале от столичных ровесников. И взрослые джентльмены регулярно ошибаются на акселе от мелких помарок до бабочек и падений.
Джентльмены могут ошибиться на чём угодно, не только на акселе.
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lanfqk
Ответ Светлана Менова
Тройной аксель для мужчин - это не ультра-си, а часть необходимого джентльменского набора.
Тройной аксель - ультра-си для всех видов.
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Светлана Менова
Ответ lanfqk
Тройной аксель - ультра-си для всех видов.
Ничего подобного. Сколько мужчин в мире прыгают тройной аксель и сколько женщин в мире прыгают тройной аксель? На топ-уровне все мужчины с 3А. Это давно рядовой элемент и для взрослых, и для большинства юниоров.
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