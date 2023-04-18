Иван Попов: «В новой произвольной планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент»
Фигурист Иван Попов планирует исполнять шесть элементов ультра-си в произвольной программе.
– Знаковым событием для мужского катания стало то, что Илья Малинин исполнил четверной аксель. Ожидал ли ты, что такое произойдет в этом сезоне?
– Сначала я не думал, что кто-то вообще может запрыгать его, но потом, когда Илья выставил, как на удочке его прыгает, я стал думать, что он скоро его сделает. Когда он сделал, я, конечно, удивился – это шаг в развитии фигурного катания.
– Как ты считаешь, нужно ли начинать изучать этот прыжок, чтобы конкурировать на международном уровне?
– Я думаю, что и без него можно будет конкурировать, потому что он не намного дороже других четверных. Лучше настраиваться на чистый прокат и работать над второй оценкой, потому что, я думаю, много энергии забирает четверной аксель. Тяжело и прыгать, и показывать вторую оценку. Можно и без четверного акселя с чистыми прокатами конкурировать.
– Ирина Александровна (Смирнова) говорила, что ты от природы очень прыгучий. Были ли у тебя мысли попробовать прыгнуть четверной аксель?
– Были, но я еще не пробовал. Думаю, может, в самом конце межсезонья попробовать скрутить.
– В этом году было много дискуссий насчет пятерных. Как ты думаешь, появятся ли они в фигурном катании?
– Я думаю, появятся, но нескоро. Мне кажется, это очень тяжело. Такие нагрузки на колени, на спину не стоят того.
– В соцсетях есть много видео, где ты исполняешь очень сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп – тройной аксель. Для чего ты их тренируешь?
– Мы просто учим все прыжки в разных каскадах, комбинациях для стабилизации прыжков. Пока нет в планах что-то вставлять из этих сложных каскадов. Но мне бы хотелось сделать то, чего никто не делал.
– Именно какой-то необычный каскад?
– Да.
– А есть ли у тебя еще какие-нибудь цели по прыжкам?
– В новой произвольной мы планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент.
– Как ты считаешь, стабилизировать шесть ультра-си вообще возможно?
– Это возможно, но займет очень много времени. Нужно постоянно накатывать программу, накатывать связки, очень много времени уделять этому. Сразу всего не будет, – сказал Попов.
Ну честно, уже прям до оскомины.
Раз говорит наверное может!✌️
Что же касается Попова, то он интересный парень, с ультрасями и хорошей хореографией. Но пока не стабильный. Если у Смирновой получится решить эту проблему, то в негласном рейтинге тренеров она здорово поднимется.
И он не столичный изначально и отставал вначале от столичных ровесников.
И взрослые джентльмены регулярно ошибаются на акселе от мелких помарок до бабочек и падений.
И к примеру 3лц3а Малинина вообще и по баллам можно отнести к ультраси, так же как и тренировочные каскады и секвенции Вани с акселем.
Но какие там 6 ультра-си в ПП. Он и половину стабильно не делал.