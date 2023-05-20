Фигурист Георгий Куница рассказал, когда решил сделать предложение Алене Косторной.

– Гоша, какова роль моего давления? В нашем интервью на YouTube-канале «Без воды» я (Алла Шишкина – Sports.ru) спросила, будешь ли ты делать предложение .

– Твоего давления не было, так как уже тогда закупил кольца и все заранее запланировал.

– А когда решил сделать предложение?

– Пару месяцев назад.

– Почему именно на воздушном шаре?

– Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре.

– Не боялся услышать «нет»?

– Боялся. Очень нервничал, – сказал .