Куница о помолвке с Косторной: «Решил сделать предложение пару месяцев назад. Боялся услышать «нет», очень нервничал»

Теги сборная России светская хроника пары Алла Шишкина Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигурист Георгий Куница рассказал, когда решил сделать предложение Алене Косторной.

– Гоша, какова роль моего давления? В нашем интервью на YouTube-канале «Без воды» я (Алла Шишкина – Sports.ru) спросила, будешь ли ты делать предложение Алене.

– Твоего давления не было, так как уже тогда закупил кольца и все заранее запланировал.

– А когда решил сделать предложение?

– Пару месяцев назад.

– Почему именно на воздушном шаре?

– Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре.

– Не боялся услышать «нет»?

– Боялся. Очень нервничал, – сказал Куница.

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10 комментариев

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Veronika spuria
Алёне повезло с Гошей, видно, что ответственный молодой человек! Счастья им!
+42
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Пиар пары бежит быстрее, чем даже состоялось бы хотя бы одно их выступление на соревах. Торопятся)
+39
-16
+23
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Анастасия Платонова
Я улетаю в высь на шаре,
В корзине ивовой стою.
Иду навстречу я с Алёной,
Оставив грусть и суету.
Кольцо, волненье, предложенье,
Коттеджи, люди, купола,
И воздух чистый и звенящий,
Ликуй душа, лети душа…
+13
-2
+11
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Додик Аксель
Как в песне юности : " Это лучше, чем признавшись слышать нет в ответ. А я боюсь услышать нет." ( Восточная песня )
+10
-2
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zadonbasss
очень рада!! пусть все будет с Богом: и в любви, и верности, и детей побольше!
+4
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Евгения Гринева
Оо уже вью)
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-1
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Александр Шульгин
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пиар пары бежит быстрее, чем даже состоялось бы хотя бы одно их выступление на соревах. Торопятся)
Так результата не будет это уже понятно надо хоть как то хайп получить и монетизировать
+9
-8
+1
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Sgi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пиар пары бежит быстрее, чем даже состоялось бы хотя бы одно их выступление на соревах. Торопятся)
Спасибо вам - прибегаете и комментируете! Поддерживаете хайп
+5
-5
0
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