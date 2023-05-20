Куница о помолвке с Косторной: «Решил сделать предложение пару месяцев назад. Боялся услышать «нет», очень нервничал»
Фигурист Георгий Куница рассказал, когда решил сделать предложение Алене Косторной.
– Гоша, какова роль моего давления? В нашем интервью на YouTube-канале «Без воды» я (Алла Шишкина – Sports.ru) спросила, будешь ли ты делать предложение Алене.
– Твоего давления не было, так как уже тогда закупил кольца и все заранее запланировал.
– А когда решил сделать предложение?
– Пару месяцев назад.
– Почему именно на воздушном шаре?
– Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре.
– Не боялся услышать «нет»?
– Боялся. Очень нервничал, – сказал Куница.
В корзине ивовой стою.
Иду навстречу я с Алёной,
Оставив грусть и суету.
Кольцо, волненье, предложенье,
Коттеджи, люди, купола,
И воздух чистый и звенящий,
Ликуй душа, лети душа…