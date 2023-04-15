Акатьева о Костомарове: «Хочется просто пожелать скорейшего выздоровления, чтобы он боролся, сил его родным, чтобы не сдавались»

Софья Акатьева пожелала здоровья Роману Костомарову.

Софья Акатьева пожелала здоровья Роману Костомарову.

«Я даже не знаю, как комментировать, хочется просто пожелать здоровья, скорейшего выздоровления, чтобы он боролся, сил его родным, чтобы не сдавались», – сказала чемпионка России-2023 по фигурному катанию.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе он был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!