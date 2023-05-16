Алена Косторная: «Я не люблю детей. Мне подружка показывает: «Ой, смотри, у меня племяшки». Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что не любит детей.

В январе стало известно о переходе Косторной в парное катание. Ее партнером стал .

– Что выбрали бы: долгую совместную счастливую жизнь без титулов или разойтись, но олимпийская медаль?

Куница: Какие-то у вас провокационные и неправильные вопросы.

Косторная: Ну во-первых, олимпийская медаль, чтобы до нее дойти, нужно, чтобы нас открыли. Да, мы же типа на карантине сидим.

Не знаю, у меня нет вечной цели – олимпийская медаль. Я не гонюсь за ней. Может, у нас будет десять золотых медалей чемпионата мира.

– Я думала, ты сейчас скажешь: «10 детей».

Косторная: Фу.

– В смысле «фу»?

Косторная: Я не люблю детей.

– Это пока.

Косторная: Мне все так говорят. У мамы тоже такая же история. Моя мама не любит детей.

– И вот передо мной сидит ее дочь.

Косторная: Она говорит: «Я вас тоже не очень любила поначалу. Вы выросли – и понравились». И я такая: «Спасибо». У меня подружка есть, тоже Алена зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или еще что-то. Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Песиков, кроликов, кого угодно».

– Я смотрю на Гошу и вижу, что у него совсем другие мысли.

Косторная: А он любит детей.

Куница: Я люблю, да. не то что не любит. Она, мне кажется, боится их. Потому что когда я в первый раз дал ей на руки свою маленькую сестру…

Косторная: У меня паника была! А что с этим делать?