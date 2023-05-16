Алена Косторная: «Я не люблю детей. Мне подружка показывает: «Ой, смотри, у меня племяшки». Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что не любит детей.

В январе стало известно о переходе Косторной в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница.

– Что выбрали бы: долгую совместную счастливую жизнь без титулов или разойтись, но олимпийская медаль?

Куница: Какие-то у вас провокационные и неправильные вопросы.

Косторная: Ну во-первых, олимпийская медаль, чтобы до нее дойти, нужно, чтобы нас открыли. Да, мы же типа на карантине сидим.

Не знаю, у меня нет вечной цели – олимпийская медаль. Я не гонюсь за ней. Может, у нас будет десять золотых медалей чемпионата мира.

– Я думала, ты сейчас скажешь: «10 детей».

Косторная: Фу.

– В смысле «фу»?

Косторная: Я не люблю детей.

– Это пока.

Косторная: Мне все так говорят. У мамы тоже такая же история. Моя мама не любит детей.

– И вот передо мной сидит ее дочь.

Косторная: Она говорит: «Я вас тоже не очень любила поначалу. Вы выросли – и понравились». И я такая: «Спасибо». У меня подружка есть, тоже Алена зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или еще что-то. Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Песиков, кроликов, кого угодно».

– Я смотрю на Гошу и вижу, что у него совсем другие мысли.

Косторная: А он любит детей.

Куница: Я люблю, да. Алена не то что не любит. Она, мне кажется, боится их. Потому что когда я в первый раз дал ей на руки свою маленькую сестру…

Косторная: У меня паника была! А что с этим делать?

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31 комментарий

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Tatiana Klm
Им интервью надо было попозже дать - через год, чтобы было, о чем рассказать в смысле спортивных успехов, а не нести всякую ерунду сейчас, поскольку нечего сказать по сути.
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Светлана М
Подтверждение поговорки: язык мой - враг мой
+16
-3
+13
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cmorblr
Дети не любят детей
+12
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Lammas
Зато честно. Не стоит осуждать, ведь всё может поменяться. Со временем. Так что пусть танцует, пока молодая.
+13
-4
+9
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StanislavaKhalina
Аленыч, так мы это поняли на этапе «не хочу кататься с малолетками на одном льду». Прям тайну тайн открыла)
+10
-1
+9
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Shveddka
Вот из неё и прет эта недолюбленность похоже...
Всё интервью с какой-то показушной бравадой и пофигизмом.
Хотелось бы больше о спорте, когда будет что обсуждать.
+12
-4
+8
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Лакс
Сама маленькая и боится маленьких.(
И это же причина нежелания тренироваться вместе с маленькими. И желание выглядеть взрослой и взрослее возраста.
Комплекс, однако.
+9
-3
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Elena Savanuk
Молодо-зелено... Мало ли кто кого или что не любит, но зачем в этом признаваться в интервью (((
+9
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chespo
Язык у Алены совсем без костей. Чего можно добиться подобными интервью, только дешевого хайпа.
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ретроградный меркурий
На самом деле детей любят далеко не все, особенно чужих. Но не все об этом рассказывают на всю страну. Это называется воспитание
+7
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smoky eyes
Ну зато честно) Сейчас правда расскажут кого нужно любить обязательно, а кого ни в коем случае. Общественности видней!
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Ирина Горбунова
Ответ Lammas
Зато честно. Не стоит осуждать, ведь всё может поменяться. Со временем. Так что пусть танцует, пока молодая.
Даже если и не поменяется, имеет право не любить
+6
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Флер де Лис
Чужих детей любят далеко не все. Просто есть стереотип, что нужно улюлюкать при виде дитяти.
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bolelschiza
Ответ smoky eyes
Ну зато честно) Сейчас правда расскажут кого нужно любить обязательно, а кого ни в коем случае. Общественности видней!
а также, что можно говорить, а что нельзя)
общественность она такая
+3
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Флер де Лис
Ответ ретроградный меркурий
На самом деле детей любят далеко не все, особенно чужих. Но не все об этом рассказывают на всю страну. Это называется воспитание
Как наличие/отсутствие любви к детям связано с воспитанием?
+1
0
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bolelschiza
Ответ Shveddka
Вот из неё и прет эта недолюбленность похоже... Всё интервью с какой-то показушной бравадой и пофигизмом. Хотелось бы больше о спорте, когда будет что обсуждать.
она обязана соответствовать вашим ожиданиям?
+5
-4
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U-hoho
Когда думали, что достигли дна - но тут снизу постучали …
Я может в каком-то другом мире живу, но зачем такое вываливать? Про то, что мама моя не любит детей, дети - фу, вот это все? Это так … больно, что ли читать - что есть дети, которых их мама не любит. И видимо еще будут - у Косторной. Грустно.
+11
-10
+1
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Анастасия Платонова
Ответ Максим Медов
Даже не удивлен. Удивился бы если она сказала иначе. Ее сущность уже давно разгадана.
Как вы можете судить о сущности человека по интервью?
Ей 19 лет, всё ещё 10 раз изменится.
+3
-3
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Анастасия Платонова
Ответ juliamart
Сущность видно и в более раннем возрасте и как правило,ничего не меняется.
Бред
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bolelschiza
Ответ juliamart
Сущность видно и в более раннем возрасте и как правило,ничего не меняется.
ваш ответ - бред незрелой сущности
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Маргарита В Сафронова
Потому что сама ещё ребӗнок.
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bolelschiza
Ответ ретроградный меркурий
На самом деле детей любят далеко не все, особенно чужих. Но не все об этом рассказывают на всю страну. Это называется воспитание
обществом приветствуется только любовь к детям как обязательное чувство? стереотипы сплошные
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ретроградный меркурий
Ответ bolelschiza
обществом приветствуется только любовь к детям как обязательное чувство? стереотипы сплошные
Вовсе нет, но общество не сильно приветствует, чтобы на слова о детях отвечать "фу". Вполне достаточно сказать "нет, о детях я пока даже не думала", а про искреннюю нелюбовь к детям рассказывать маме, папе и другим близким.
Допустим, я - атеист, но я не рассказываю во всеуслышание, что все верующие - идиоты, потому что верят в то, чего нет и никто никогда не видел, и вера в Иисуса ничем не отличается от веры в Зевса или Аматэрасу. Потому что я воспитанный человек и знаю, что это задевает чувства других людей.
0
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Mohnatiy
Мне кажется, подруге было очень обидно. Сказать "Смотри, какие у меня милые племянники" и услышать "Да ну их, лучше на котят посмотрю" - ну, такое себе.
Детей никто на свете любить не обязан, а вот культурным человеком лучше всё-таки быть.
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Флер де Лис
Ответ ретроградный меркурий
Вовсе нет, но общество не сильно приветствует, чтобы на слова о детях отвечать "фу". Вполне достаточно сказать "нет, о детях я пока даже не думала", а про искреннюю нелюбовь к детям рассказывать маме, папе и другим близким. Допустим, я - атеист, но я не рассказываю во всеуслышание, что все верующие - идиоты, потому что верят в то, чего нет и никто никогда не видел, и вера в Иисуса ничем не отличается от веры в Зевса или Аматэрасу. Потому что я воспитанный человек и знаю, что это задевает чувства других людей.
Алёна не сказала, что те, кто любят детей - идиоты. Только о себе. Ваш пример с атеистом неудачен.
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