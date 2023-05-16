Алена Косторная: «Я не люблю детей. Мне подружка показывает: «Ой, смотри, у меня племяшки». Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше»
Фигуристка Алена Косторная рассказала, что не любит детей.
В январе стало известно о переходе Косторной в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница.
– Что выбрали бы: долгую совместную счастливую жизнь без титулов или разойтись, но олимпийская медаль?
Куница: Какие-то у вас провокационные и неправильные вопросы.
Косторная: Ну во-первых, олимпийская медаль, чтобы до нее дойти, нужно, чтобы нас открыли. Да, мы же типа на карантине сидим.
Не знаю, у меня нет вечной цели – олимпийская медаль. Я не гонюсь за ней. Может, у нас будет десять золотых медалей чемпионата мира.
– Я думала, ты сейчас скажешь: «10 детей».
Косторная: Фу.
– В смысле «фу»?
Косторная: Я не люблю детей.
– Это пока.
Косторная: Мне все так говорят. У мамы тоже такая же история. Моя мама не любит детей.
– И вот передо мной сидит ее дочь.
Косторная: Она говорит: «Я вас тоже не очень любила поначалу. Вы выросли – и понравились». И я такая: «Спасибо». У меня подружка есть, тоже Алена зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или еще что-то. Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Песиков, кроликов, кого угодно».
– Я смотрю на Гошу и вижу, что у него совсем другие мысли.
Косторная: А он любит детей.
Куница: Я люблю, да. Алена не то что не любит. Она, мне кажется, боится их. Потому что когда я в первый раз дал ей на руки свою маленькую сестру…
Косторная: У меня паника была! А что с этим делать?
Всё интервью с какой-то показушной бравадой и пофигизмом.
Хотелось бы больше о спорте, когда будет что обсуждать.
И это же причина нежелания тренироваться вместе с маленькими. И желание выглядеть взрослой и взрослее возраста.
Комплекс, однако.
общественность она такая
Я может в каком-то другом мире живу, но зачем такое вываливать? Про то, что мама моя не любит детей, дети - фу, вот это все? Это так … больно, что ли читать - что есть дети, которых их мама не любит. И видимо еще будут - у Косторной. Грустно.
Ей 19 лет, всё ещё 10 раз изменится.
Допустим, я - атеист, но я не рассказываю во всеуслышание, что все верующие - идиоты, потому что верят в то, чего нет и никто никогда не видел, и вера в Иисуса ничем не отличается от веры в Зевса или Аматэрасу. Потому что я воспитанный человек и знаю, что это задевает чувства других людей.
Детей никто на свете любить не обязан, а вот культурным человеком лучше всё-таки быть.