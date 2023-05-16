Куница об уходе из группы Москвиной: «Мне сказали, что у меня нет партнерши, и меня не могут оставить, чтобы тратить время на вкатывание с новыми девочками»

Теги Тамара Москвина сборная России Алексей Мишин пары мужское катание Георгий Куница Алена Косторная Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Георгий Куница рассказал, почему покинул группу Тамары Москвиной.

– Если возвращаться к Москвиной, она – один из самых мягких тренеров. Почему ты и от нее тогда ушел?

Куница: Не я уходил. Мне сказали, что у меня нет партнерши, и меня не могут оставить, чтобы тратить время на вкатывание с новыми девочками. Потому что у них две топ-пары, и просто у клуба нет такой задачи. У них идет как частный клуб, там льда много, времени, условия шикарные. И мне сказали: «Мы тебе дали все, что могли. Все, что можем посоветовать, – вернуться в Москву. Наверное, сейчас это лучшее решение. Девочки для тебя у нас нет».

– Вы так переглянулись и посмеялись, когда я сказала про мягкость Москвиной…

Косторная: Не бывает мягких тренеров. Они, может, с виду божьи одуванчики, а на самом деле там все не так просто. Вообще в принципе нет такого, что тренер не жесткий. Он может быть понимающий, но все равно втык дать может.

Куница: Просто Тамара Николаевна свою жесткость проявляет по-другому. Не кричит, но способна сказать так, что…

Косторная: Не очень приятненько будет.

Куница: Ты утонешь еще ниже, чем на тебя накричат. И она очень любит приводить разные примеры из жизни.

– Ты помнишь их?

Куница: Помню, но не уверен, что это можно выпускать в эфир.

Косторная: Расскажи на примере про воробушка.

Куница: Это уже Алексей Николаевич Мишин.

Косторная: Какая разница? Они же из одной оперы. Думаю, Тамара Николаевна то же самое иногда говорит.

Куница: Там две истории. Одна была: условно, пара идет на элемент, делает одно и то же, не получается, падают. Москвина подзывает всех и говорит: «Что вы делаете одно и то же? Головой об стену бьетесь, как дятел». И поворачивается к борту и начинает просто биться головой о борт.

Косторная: Со всей дури!

– Как ей не жалко свою голову? Ты начал говорить «делают одно и то же», у нас в синхронном плавании Татьяна Николаевна Покровская всегда говорит: «Делали-делали и обделались».

Куница: Вторая история про «обделались». Матвей Ветлугин рассказывал, как Алексей Николаевич Мишин ему приводил пример. Матвей последним номером попал на финал Гран-при России. Алексей Николаевич преподнес это такой историей. Летит зимой воробушек, холодно, дрожит бедный, думает: «Сейчас умру».

И тут – бац – темно, тепло, хорошо, согрелся. Коровья лепешка ему сверху бахнулась, он в коровьей лепешке сидит. Говорит: «Ну, все, согрелся, нос высуну – и полечу». Так и Мишин сказал Матвею: «Вот ты попал туда – и сиди в своей коровьей лепешке. Воробушек нос высунул, полетел – его коршун съел».

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26 комментариев

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Mion
Ну зачееееем)))) они сейчас такими интервью себе всю карьеру испортят, а она еще даже не началась. Молчали бы оба в тряпочку. Тем более, зачем рассказывать историю Матвея. Рука-лицо))
+43
-7
+36
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chespo
Да, Куница с Косторной оказались два сапога пара, ) оба в интервью несут все, что приходит в голову. И зачем озвучивать то, что касается третьих лиц, вряд ли Ветлугин хотел это выставлять на всеобщее обсуждение, как и Мишин с Москвиной такие нюансы своей работы.
+29
-3
+26
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Alexander2022
Косторная будет что-то про Москвину рассказывать? Девочка совсем уже
+23
-3
+20
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Tatiana Klm
Ответ Mion
Ну зачееееем)))) они сейчас такими интервью себе всю карьеру испортят, а она еще даже не началась. Молчали бы оба в тряпочку. Тем более, зачем рассказывать историю Матвея. Рука-лицо))
Пытаются хоть так оставаться интересными и медийными
+19
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svetlic
Пипец мотивация с воробышком)))
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Tatiana Klm
Ответ First Second
У адептов стерильных интервью и ответов опять паника, кто то смеет быть живым и говорить то, что хочет :D Ничего страшного в истории Матвея нет.
«Говоришь, что думаешь - думай, что говоришь»))
+13
-1
+12
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First Second
Ответ Mion
Ну зачееееем)))) они сейчас такими интервью себе всю карьеру испортят, а она еще даже не началась. Молчали бы оба в тряпочку. Тем более, зачем рассказывать историю Матвея. Рука-лицо))
У адептов стерильных интервью и ответов опять паника, кто то смеет быть живым и говорить то, что хочет :D
Ничего страшного в истории Матвея нет.
+25
-13
+12
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Оле-Лукойе
Алёна тоже присутствовала, когда Тамара Николаевна билась, или просто воображение богатое?
+10
-1
+9
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Кошка Матраскина
Чеужтам... Все мы люди. И спортсмены и тренеры тоже не королевских кровей , Разговаривают также как и все вокруг.
+9
-1
+8
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Ostinato
Ответ First Second
У адептов стерильных интервью и ответов опять паника, кто то смеет быть живым и говорить то, что хочет :D Ничего страшного в истории Матвея нет.
История Матвея не страшная, а личная и рассказал он ее не в интервью, а в частной беседе.
Вы себя поставьте на место парня, вы чем-то поделились с коллегой, а этот коллега не просто другим все растрепал, но еще и в сми поделился упоминая Ваше имя.
+7
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Allbee
Ответ Mion
Ну зачееееем)))) они сейчас такими интервью себе всю карьеру испортят, а она еще даже не началась. Молчали бы оба в тряпочку. Тем более, зачем рассказывать историю Матвея. Рука-лицо))
Ну они же понимают, что карьеры как бэ и не будет особенно.
Но для понимания, что и бабушка и дедушка божьи одуванчики вовсе не такие расчудесные как про них поют в комментариях - полезно.
+8
-2
+6
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Ирина Ларина
Говоря языком Алены «кринж какой-то».
Иногда, лучше жевать…
+9
-4
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Ольга Ив
Ответ Helen Chan
С молчания в тряпочку и начинается обычно притеснение. Смолчал раз, смолчишь и два.
А разве они сейчас у них тренеруются, Косторная вообще ни у кого из них и сидит поддакивает: "божьи одуванчики, с одной оперы, со всей дури"...
+5
-1
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Charliz
Ответ First Second
У адептов стерильных интервью и ответов опять паника, кто то смеет быть живым и говорить то, что хочет :D Ничего страшного в истории Матвея нет.
Причем тут стерильность? Есть воспитание, такт, понимание что уместно, а что нет. В чем есть смысл, а в чем его нет.
+5
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Ostinato
Ответ Кошка Матраскина
Чеужтам... Все мы люди. И спортсмены и тренеры тоже не королевских кровей , Разговаривают также как и все вокруг.
Я вышеупомянутых тренеров не осуждаю, но давайте без обобщений, не все вокруг так говорят
+4
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Е...С
Значит не видели в нем потенциала как парника, а, судя по интервью, плохие качества у него уж очень заметны.
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Helen Chan
Ответ Mion
Ну зачееееем)))) они сейчас такими интервью себе всю карьеру испортят, а она еще даже не началась. Молчали бы оба в тряпочку. Тем более, зачем рассказывать историю Матвея. Рука-лицо))
С молчания в тряпочку и начинается обычно притеснение. Смолчал раз, смолчишь и два.
+4
-3
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EmperorNazer
Ответ First Second
У адептов стерильных интервью и ответов опять паника, кто то смеет быть живым и говорить то, что хочет :D Ничего страшного в истории Матвея нет.
Неважно, есть в истории Матвея что-то страшное или нет, прежде чем предавать ее огласке, Куница должен был как минимум спросить разрешения на это у Мишина и Ветлугина. Вываливать, словно базарная бабка, на публику какие-то приватные ситуации, к которым ты никакого отношения не имеешь - это просто неприлично и бестактно. Желание «говорить что хочешь» - это хорошо, но должны быть какие-то рамки.
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Noname999
Всегда знала, что у Алексея Николаевича отличное чувство юмора)
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Анастасия Платонова
Я расскажу всю правду,
Послушай, не спеши,
А коль она не нравится, подальше отойди.
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Mion
Ответ First Second
У адептов стерильных интервью и ответов опять паника, кто то смеет быть живым и говорить то, что хочет :D Ничего страшного в истории Матвея нет.
Я адепт здравого смысла. Чтобы добиваться результата, нужно в том числе выстраивать нормальную репутацию. Нестерильные интервью можно давать после окончания карьеры
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Agura
Ответ First Second
А вы уверены, что Матвей против того, чтобы эта невероятно личная история не была рассказана и хранилась в тайне? С чего все решили, что выдали то, что нельзя?
Матвей имеет право рассказывать, а эта парочка болтунов - нет!
Культурные люди это понимают.
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