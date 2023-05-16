Косторная о целях в парном катании: «Доказать самой себе, что я не одноразовый спортсмен. Ну и людям, которые говно на меня лили, и «экспертам» телефонным»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о желании доказать критикам, что она не «одноразовый спортсмен».

В январе стало известно о переходе фигуристки в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница.

– Тебе один тренер говорит: «Уходи», второй тоже намекает. Как с этим справлялся, какие были мысли, чтобы не опустить руки?

Куница: Просто знал, к чему иду. Ну у меня есть стимул доказать.

– Вообще, собрались со стимулом доказать?

Косторная: Да.

– Давайте по очереди – кто, кому и что хочет доказать?

Косторная: В моем понимании – доказать, во-первых, самой себе, что я не одноразовый спортсмен. А тот, который и тут, и тут, и тут сможет добиться. Ну и, естественно, людям, которые говно на меня лили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И людям в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что я перешла, вид сменила. Ну все…

Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я могу быть уникальным спортсменом, который в любом виде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.

Куница: Хочу доказать, что я – не один из ста или тысячи спортсменов, которые были неплохого уровня, когда катались в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. И тренерам некоторым, и некоторым партнершам… Которые со мной катались – или не стали кататься.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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48 комментариев

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Алоэ Вера
Ну с такой мотивацией они далеко не уедут
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ретроградный меркурий
Ответ Anneta28
А на какой уедут?))
Мотивация доказать кому-то что-то - она в принципе ложная. Потому что она идёт не изнутри, а как ответ на внешний раздражитель. Это стимуляция, а не мотивация. И будет зависеть от внешнего фона. Получается, если на Алёну станут лить не г..но, как она выражается, а елей, то этот стимул для неё пропадает. Что-то подобное, кстати, мы видели в сезоне 19-20 и 20-21. Алёну списали после ОП - она разозлилась и освоила триксель, с которым победила на 5 стартах из 6. Алёну вознесли на Олимп, обсыпали наградами - стимул что-то доказывать пропал, и Косторная пошла вразнос.
На детском уровне это работает, но для взрослого человека это довольно инфантильный подход, имхо.
+35
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Ostinato
Вот как раз про Косторную никто не думал, что она одноразовый спортсмен. С ее выразительным катанием можно было быть в топе даже без ультраси.
Абсолютно все кидались ей помочь и Тутберидзе второй шанс дала и Буянова под крыло взяла и (прости, господи) Плющенко рискнул отношениями с Трусовыми приняв Алену на каток. Просто слушай опытных людей, лечись как врачи прописали, а не по настроению, закрывай рот и работой. Гни свою линию, а не скачи в разные стороны и тогда насмешек этих «экспертов» не было бы.
+27
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+25
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Tatiana Klm
Этот проект, очевидно, ненадолго
+16
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Оле-Лукойе
Как-то она сама себе противоречит: то медаль ОИ ничего не значит, то добиться чего-то хочет.
+14
-1
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Berdi Sadikov
Как грубо
+12
-2
+10
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*** Monik ***
Сошлись две обиженки 😅
+11
-1
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mold-cel
ну ладна детка, шевели булками тогда поактивней, чтобы нас, поклонников фигурного катания, не расстраивать своими фейлами очередными
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Оксана Иванова
От нее только негатив во всех интервью. Многостаночница : и там, и сям, и тем , и этим
+7
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nadenki
А вот девочки 10- 11 годов рождения уже доказали, что они на том льду не лишние были...
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Евгения Гринева
Так доказывают не кучей интервью, а результатами. Время покажет..
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Рокнролл
Ответ Anneta28
Вы не ответили на вопрос. Какой сейчас должна быть мотивация у спортсменов, чтоб на ней далеко уехать?
Мечтать о победах, получать удовольствие от побед, рыдать о поражениях, трястись от мысли о поражении, любить спорт в котором участвуешь, любить процесс и тренировки.

Ничего нового собственно , как и в любом спорте высоких достижений - все топы - дисциплинированные фанатики
+6
-1
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Shveddka
А по сути именно она и оказалась самой одноразовой одиночницей.
И не надо кому-то доказывать в парном-иди и катайся. Будут успехи-только порадуемся
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EmperorNazer
Пока что Алена со своими постоянными метаниями между различными увлечениями и тренерскими штабами совсем не производит впечатление человека, который в любом деле добьется того, чего хочет.
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Эразм
Нейрохирургия ждет!
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блОК
Алене явно нужен имиджмейкер
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StanislavaKhalina
Алён, ну сколько раз говорили: наоборот. Сначала — доказать, а потом — трепаться об этом.
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flyhigh
Ответ блОК
Алене явно нужен имиджмейкер
Алёне нужны мозги
+4
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Валерий Петров
Ответ Ostinato
Вот как раз про Косторную никто не думал, что она одноразовый спортсмен. С ее выразительным катанием можно было быть в топе даже без ультраси. Абсолютно все кидались ей помочь и Тутберидзе второй шанс дала и Буянова под крыло взяла и (прости, господи) Плющенко рискнул отношениями с Трусовыми приняв Алену на каток. Просто слушай опытных людей, лечись как врачи прописали, а не по настроению, закрывай рот и работой. Гни свою линию, а не скачи в разные стороны и тогда насмешек этих «экспертов» не было бы.
Дело не только в катании. У Алёны антропометрия как раз для трикселя, который можно было бы восстановить, но как-то не получилось.
+4
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ретроградный меркурий
Ответ Anneta28
Вы не ответили на вопрос. Какой сейчас должна быть мотивация у спортсменов, чтоб на ней далеко уехать?
На мой взгляд - внутренней, направленной на себя, а не на окружающий мир. Мотивирующей, зачем каждый день нужно пахать по 5-6 часов и по 20-30 раз биться об лед. Объясняющей, к каким качественным изменениям приведёт достижение цели. Желательно при этом не деструктивной. "Доказать себе, что я чего-то стою" - имхо, деструктивная цель. А если не достигнешь цели? Получается, докажешь себе, что ничего не стоишь? И как жить потом с этим знанием?
Если хотите пример, то почитайте письмо Ани Щербаковой в The Owl post. Это отличный пример мотивации, идущей изнутри и ориентированной на внутреннее "я". Кратко её мотивация, описанная в виде длинного поста и в ряде интервью, звучит так - потому что я не представляю себя вне фигурного катания и тренируюсь ради тех ощущений, которые дарит лёд, когда ты сделал свой максимум в нужное время в нужном месте. А ещё короче сформулировала Этери - "ею движет любовь к фигурному катанию"
Ещё один пример хорошей внутренней мотивации - Саша Трусова: раздвигать пределы человеческих возможностей, становиться первопроходцем. Правда, в случае с Трусовой имеет место конфликт с целью завоевать золото ОИ. Это как раз пример деструктивной цели, потому что не достигнув её, Саша сама себя сделала глубоко неудовлетворенной, как и Медведева.
Ещё один пример - Алина Загитова. Достичь успеха, чтобы помочь родителям. Это установка инфантильная, но она глубоко мотивирующая и созидательная. Кстати, я уверен, получи Алина серебро, она все равно была бы счастлива, потому что серебро ОИ так же работало на её мотивацию, как и золото, в отличие от деструктивных установок Трусовой и Медведевой. Ирония судьбы, что золото ОИ досталось Алине и Ане, которые не ставили его самоцелью.
Ну и сравните теперь с мотивацией Косторной - доказать что-то критикам, чтобы на нее г...но не лили. Ну такое себе. Я бы не хотел, чтобы мой ребёнок себе такие цели в жизни ставил
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ретроградный меркурий
Мне в ответ на слова Алёны про критиков вспоминается крылатая фраза из известного фильма: "г...ном ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм". Это точно про Алёну, и тут уместно продолжение фразы - "...причем исключительно по собственной дурости".
+7
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chespo
При таком высоком уровне уже действующих пар, скорее всего Косторной-Кунице ничего не светит, тем более, что Куница не самый сильный парник, но для шоу этого хватит.
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rbb
Ответ flyhigh
Алёне нужны мозги
В Изумрудный город.
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nadenki
Ну, теперь точно понятно, что эта предварительная движуха и есть цель сего проекта, а парное катание вторично.. Как- то самоутвердиться надо... Но не думаю, что даже Железняков будет локти кусать в случае успеха.. С каждым подобным интервью Алёны всё больше уважения к Адександре,..
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flyhigh
Чем больше Алёна даёт интервью, тем больше понятно, что лётчик она сбитый
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