Косторная о целях в парном катании: «Доказать самой себе, что я не одноразовый спортсмен. Ну и людям, которые говно на меня лили, и «экспертам» телефонным»
Алена Косторная рассказала о желании доказать критикам, что она не «одноразовый спортсмен».
В январе стало известно о переходе фигуристки в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница.
– Тебе один тренер говорит: «Уходи», второй тоже намекает. Как с этим справлялся, какие были мысли, чтобы не опустить руки?
Куница: Просто знал, к чему иду. Ну у меня есть стимул доказать.
– Вообще, собрались со стимулом доказать?
Косторная: Да.
– Давайте по очереди – кто, кому и что хочет доказать?
Косторная: В моем понимании – доказать, во-первых, самой себе, что я не одноразовый спортсмен. А тот, который и тут, и тут, и тут сможет добиться. Ну и, естественно, людям, которые говно на меня лили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И людям в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что я перешла, вид сменила. Ну все…
Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я могу быть уникальным спортсменом, который в любом виде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.
Куница: Хочу доказать, что я – не один из ста или тысячи спортсменов, которые были неплохого уровня, когда катались в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. И тренерам некоторым, и некоторым партнершам… Которые со мной катались – или не стали кататься.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
На детском уровне это работает, но для взрослого человека это довольно инфантильный подход, имхо.
Абсолютно все кидались ей помочь и Тутберидзе второй шанс дала и Буянова под крыло взяла и (прости, господи) Плющенко рискнул отношениями с Трусовыми приняв Алену на каток. Просто слушай опытных людей, лечись как врачи прописали, а не по настроению, закрывай рот и работой. Гни свою линию, а не скачи в разные стороны и тогда насмешек этих «экспертов» не было бы.
Ничего нового собственно , как и в любом спорте высоких достижений - все топы - дисциплинированные фанатики
И не надо кому-то доказывать в парном-иди и катайся. Будут успехи-только порадуемся
Если хотите пример, то почитайте письмо Ани Щербаковой в The Owl post. Это отличный пример мотивации, идущей изнутри и ориентированной на внутреннее "я". Кратко её мотивация, описанная в виде длинного поста и в ряде интервью, звучит так - потому что я не представляю себя вне фигурного катания и тренируюсь ради тех ощущений, которые дарит лёд, когда ты сделал свой максимум в нужное время в нужном месте. А ещё короче сформулировала Этери - "ею движет любовь к фигурному катанию"
Ещё один пример хорошей внутренней мотивации - Саша Трусова: раздвигать пределы человеческих возможностей, становиться первопроходцем. Правда, в случае с Трусовой имеет место конфликт с целью завоевать золото ОИ. Это как раз пример деструктивной цели, потому что не достигнув её, Саша сама себя сделала глубоко неудовлетворенной, как и Медведева.
Ещё один пример - Алина Загитова. Достичь успеха, чтобы помочь родителям. Это установка инфантильная, но она глубоко мотивирующая и созидательная. Кстати, я уверен, получи Алина серебро, она все равно была бы счастлива, потому что серебро ОИ так же работало на её мотивацию, как и золото, в отличие от деструктивных установок Трусовой и Медведевой. Ирония судьбы, что золото ОИ досталось Алине и Ане, которые не ставили его самоцелью.
Ну и сравните теперь с мотивацией Косторной - доказать что-то критикам, чтобы на нее г...но не лили. Ну такое себе. Я бы не хотел, чтобы мой ребёнок себе такие цели в жизни ставил