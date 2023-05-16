Косторная о целях в парном катании: «Доказать самой себе, что я не одноразовый спортсмен. Ну и людям, которые говно на меня лили, и «экспертам» телефонным»

Алена Косторная рассказала о желании доказать критикам, что она не «одноразовый спортсмен».

В январе стало известно о переходе фигуристки в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница.

– Тебе один тренер говорит: «Уходи», второй тоже намекает. Как с этим справлялся, какие были мысли, чтобы не опустить руки?

Куница: Просто знал, к чему иду. Ну у меня есть стимул доказать.

– Вообще, собрались со стимулом доказать?

: Да.

– Давайте по очереди – кто, кому и что хочет доказать?

Косторная: В моем понимании – доказать, во-первых, самой себе, что я не одноразовый спортсмен. А тот, который и тут, и тут, и тут сможет добиться. Ну и, естественно, людям, которые говно на меня лили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И людям в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что я перешла, вид сменила. Ну все…

Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я могу быть уникальным спортсменом, который в любом виде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.

: Хочу доказать, что я – не один из ста или тысячи спортсменов, которые были неплохого уровня, когда катались в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. И тренерам некоторым, и некоторым партнершам… Которые со мной катались – или не стали кататься.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам