Куница об отношениях с Косторной: «Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга»

Фигурист Георгий Куница рассказал о начале отношений с Аленой Косторной.

– Гош, как давно ты запал на ? Наверняка это было раньше, чем встали в пару?

: – Не сказал бы, что раньше. Алена всегда была красивой и прекрасной, но, когда мы катались вместе (у Этери Тутберидзе – Sports.ru) даже мыслей таких не было. Еще ребенок, совсем не было мыслей о личной жизни.

– Ну как? Ты же думал: «Вот, девочка какая красивая».

Куница: – Думал. Но это же не называется «запал». Я не на красоту западаю.

– А на что?

Куница: – На что?

– Что ты у нее-то спрашиваешь?

Куница: – Не, не спрашиваю. Ну, не на красоту, а на то, какой человек в общении.

Косторная: – Да, я прекрасная, спасибо.

– Так чем она взяла твое сердце?

Куница: – Она… Ну... Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга, думаю.

– То есть вот этой сумасшедшинкой?

Куница: – Нет, просто у нее есть чувство юмора, она веселая, постоянно че-нибудь шутит. Хочу рассказать историю, что мне запало. У нас была репетиция, пришли домой уставшие… Вместе не жили, просто было поздно, и я проводил ее до квартиры.

Косторная: – Мы рядом снимали.

Куница: – Алена спросила: «Ты, наверное, есть хочешь? Накормить?» И сварила вареники с картошкой.

Косторная: – Да, я предполагала, что вернемся: ночь, холодно, каток холодный, так еще и есть захочется. Ну там, в два-три часа ночи. Я думаю: ну, раз мы уже не спим, можно и не ложиться. Значит, завтрак.

Куница: – А так Алена очень заботливая, всегда мне что-нибудь готовит.

Косторная: – Да, я такая.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам