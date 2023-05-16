Куница об отношениях с Косторной: «Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга»
Фигурист Георгий Куница рассказал о начале отношений с Аленой Косторной.
– Гош, как давно ты запал на Алену? Наверняка это было раньше, чем встали в пару?
Куница: – Не сказал бы, что раньше. Алена всегда была красивой и прекрасной, но, когда мы катались вместе (у Этери Тутберидзе – Sports.ru) даже мыслей таких не было. Еще ребенок, совсем не было мыслей о личной жизни.
– Ну как? Ты же думал: «Вот, девочка какая красивая».
Куница: – Думал. Но это же не называется «запал». Я не на красоту западаю.
– А на что?
Куница: – На что?
– Что ты у нее-то спрашиваешь?
Куница: – Не, не спрашиваю. Ну, не на красоту, а на то, какой человек в общении.
Косторная: – Да, я прекрасная, спасибо.
– Так чем она взяла твое сердце?
Куница: – Она… Ну... Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга, думаю.
– То есть вот этой сумасшедшинкой?
Куница: – Нет, просто у нее есть чувство юмора, она веселая, постоянно че-нибудь шутит. Хочу рассказать историю, что мне запало. У нас была репетиция, пришли домой уставшие… Вместе не жили, просто было поздно, и я проводил ее до квартиры.
Косторная: – Мы рядом снимали.
Куница: – Алена спросила: «Ты, наверное, есть хочешь? Накормить?» И сварила вареники с картошкой.
Косторная: – Да, я предполагала, что вернемся: ночь, холодно, каток холодный, так еще и есть захочется. Ну там, в два-три часа ночи. Я думаю: ну, раз мы уже не спим, можно и не ложиться. Значит, завтрак.
Куница: – А так Алена очень заботливая, всегда мне что-нибудь готовит.
Косторная: – Да, я такая.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
3 комментария