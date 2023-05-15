Дизайнер Алена Куклычева: «Платье у Косторной будет шок. Я даже сказала ей: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?»

Дизайнер назвала «шоком» платье фигуристки Алены Косторной для новой программы.

– Как вы думаете, что главное в костюме для пары?

– Гармония. Как и в целом в программе должна быть гармония. А у них еще такая программа… Вы еще не знаете, не буду музыку говорить. Платье будет шок у Алены, я вам сразу говорю.

Я даже сказала Алене: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?», ха-ха. Виноват-то кто будет сразу? Ну тут хоть про дизайнера сразу вспомнят.

Когда все слишком гладко, дизайнера, мне кажется, никто и не ищет. Ну или платье должно быть настолько красивым, как с «Харли» было. Всем все понравилось, и оно привлекло внимание.

Новое платье, думаю, незамеченным тоже не останется. Главное для нас сейчас – чтобы это было не просто красивое платье-шок, но и чтобы оно было удобное.

– У Гоши (Куницы) тоже будет костюм-шок?

– Нет, ха-ха. Шок будет только у партнерши. А Гоша будет просто гармонично выглядеть, иначе будет перебор. Шок должен быть у кого-то одного. Но тут и тема, и музыка скорее на партнершу направлены.

Платье будет очень необычное. Думаю, что такого еще не было. Слава богу, что тренеры одобрили и я могу спокойно работать, – рассказала дизайнер Алена Куклычева.