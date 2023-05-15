Дизайнер Алена Куклычева: «Платье у Косторной будет шок. Я даже сказала ей: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер назвала «шоком» платье фигуристки Алены Косторной для новой программы.

– Как вы думаете, что главное в костюме для пары?

– Гармония. Как и в целом в программе должна быть гармония. А у них еще такая программа… Вы еще не знаете, не буду музыку говорить. Платье будет шок у Алены, я вам сразу говорю.

Я даже сказала Алене: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?», ха-ха. Виноват-то кто будет сразу? Ну тут хоть про дизайнера сразу вспомнят.

Когда все слишком гладко, дизайнера, мне кажется, никто и не ищет. Ну или платье должно быть настолько красивым, как с «Харли» было. Всем все понравилось, и оно привлекло внимание.

Новое платье, думаю, незамеченным тоже не останется. Главное для нас сейчас – чтобы это было не просто красивое платье-шок, но и чтобы оно было удобное.

– У Гоши (Куницы) тоже будет костюм-шок?

– Нет, ха-ха. Шок будет только у партнерши. А Гоша будет просто гармонично выглядеть, иначе будет перебор. Шок должен быть у кого-то одного. Но тут и тема, и музыка скорее на партнершу направлены.

Платье будет очень необычное. Думаю, что такого еще не было. Слава богу, что тренеры одобрили и я могу спокойно работать, – рассказала дизайнер Алена Куклычева.

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13 комментариев

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Люблю Женьку
Кароч, Куница это фон для Косторной. Шок программа, шок платье, главное, чтобы, судьи от этого шока в ауте не оказались 😂😝🤣
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D-r. Peter
Да там дизайнер под стать Алёне...
+10
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ЮИ
Найдена главная проблема, над которой предстоит работать - платье! Все остальное тьфу, на раз-два справятся!
+7
-2
+5
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Маргарита В Сафронова
Алӗна сама шок, вряд ли платье сумеет еӗ затмить.
+8
-4
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Алексей Токарев
Правильно ли я понимаю, что платье будет уродливым?
+7
-3
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ИринаФК
Ответ ЮИ
Найдена главная проблема, над которой предстоит работать - платье! Все остальное тьфу, на раз-два справятся!
Было б странно, если бы дизайнер стала рассказывать о сложностях изучения выбросов и подкруток)))
+4
0
+4
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Allbee
Весьма всё сомнительно.
+5
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AlenaPayvina
Если все внимание должно быть направлено только на Алёну -это не парное катание. Это будет мужчина, который фоном оттеняет яркую одиночницу. В паре должна быть гармония и равенство, но каждый в своей роли.
Посмотреть интересно конечно. Но больше в качестве шоу))
+3
-2
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Ливия
Платье-шок?)) Интересно, что это будет?)
Лишь бы Алене шло и нравилось)
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Леди Брэкнелл
Спортс слюну в рот набрал, чтобы смачно плюнуть, когда Аленка появится на льду, у некоторых уже подтекает ))) Я обожаю Спортс! Аленка клевая.
0
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Леди Брэкнелл
Ответ ЮИ
Найдена главная проблема, над которой предстоит работать - платье! Все остальное тьфу, на раз-два справятся!
А над чем портниха ещё работать должна?
0
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