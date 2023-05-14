Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройной подкрут на льду

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница показали, как исполняют тройной подкрут на льду.

Ранее на льду во время шоу и показательных выступлений фигуристы исполняли только подкрут в два оборота. 

«C первой попыткой нас», – написала Косторная

Чемпионка Европы в одиночном катании перешла в парное катание в январе этого года. 

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24 комментария

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Вертухай98
Алена когда-то удивила всех с трикселем. Надеюсь, что она всех удивит и в парах. Хотелось бы это увидеть.
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nikolett
Алёна мегаталантливая фигуристка. И, как оказалось, универсальная спортсменка с хорошими данными.
Если партнёр будет соответствовать её уровню, у них всё получится. Ну и терпение понадобится, конечно.
Ребятам выдержки и слаженности во всём!
Хотелось бы увидеть их на льду уже в этом грядущем сезоне. Очень интересно. Если это случится, то это будет, как минимум, инфо-бомба. А там уж как получится дальше.
+22
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Додик Аксель
Алёна с Георгием уверенно осваивают парные элементы и готовятся к сезону. Пусть всё у них получится и сезон будет удачным !
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Mira Val
Ребята прогрессируют, и это дает надежду)
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Zhuuuzhik
Меньше полугода серьёзной работы и какой прогресс! Молодцы, ребята!
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alexnew
Но так то они идут в хорошем темпе. Но смогут ли целиковые программы собрать, особенно произвольную?
Удачи.
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Алеся Ткаченко
А вдруг получится?
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Olga.t
Ну вот, прогресс у пары очевиден.
Собрать все элементы в программу задача не из простых, но никто и не обещал, что будет легко)
Дорогу осилит идущий, главное, чтобы у Алёны настроение не изменилось.))
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kate_ko
движутся вперед ребятки, молодцы. только бы терпения хватило, а таланта у Алёны на двоих!
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Анастасия Платонова
А вот и ответ скептикам, которые говорили о новом виде ФК на траве..
Алёнка, как всегда удивляет нас!
Молодцы ребята!
+6
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Zhuuuzhik
Ответ Irina037
Куница должен не на плечо Алёну принимать,а на вытянутые руки
Может дадим ему время?

Паре полугода нет.
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Александр Шульгин
Что бы получилось надо минимум два сезона трудится и начинать выступать с самых маленьких соревнованиях. Не верю я в то что Косторная это выдержит, да и Куница не топ уровня партнёр
+2
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Zhuuuzhik
Ответ Александр Шульгин
Что бы получилось надо минимум два сезона трудится и начинать выступать с самых маленьких соревнованиях. Не верю я в то что Косторная это выдержит, да и Куница не топ уровня партнёр
Ну как-то же Алёна выдерживала, что была 15 на Первенстве России поначалу. Почему тут не должна? Она наполеоновских планов никаких не строит. По крайней мере пока.
+2
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Ливия
Москва не сразу строилась.
Но такой прогресс у одиночницы Алены восхищает!
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armmaster
Очень неплохо, молодцы!
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Mion
1) прогресс за такой короткий срок, конечно, вау.
2) выброс пока так себе, не хватает высоты. Надеюсь, Куница сможет Алену повыше подкинуть, потому что с круткой там прям все очень хорошо
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Irina037
Куница должен не на плечо Алёну принимать,а на вытянутые руки
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Самасебезвезда
Ответ Zhuuuzhik
Ну как-то же Алёна выдерживала, что была 15 на Первенстве России поначалу. Почему тут не должна? Она наполеоновских планов никаких не строит. По крайней мере пока.
Ага, не строит. Вы ее интервью не слушали.? Да и в паре она, как бы не одна катается, почему-то про это все забывают.
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Татьяна Уколова
Молодцы! Уже не терпится посмотреть ребят на соревновательных турнирах.
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Вертухай98
Год назад никто не смог бы представить, что Алена Косторная будет делать парные элементы (поддержка, выброс). Само собой с этим есть проблемы, но по прыжкам Алена даст фору любой парнице. У Алены прыжки всегда были эталонными у одиночниц.
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Вертухай98
Ответ Irina037
Куница должен не на плечо Алёну принимать,а на вытянутые руки
Четвертовать Куницу надо. Как он посмел на плечо принять, а не на вытянутые руки.
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Александр Шульгин
Ответ Zhuuuzhik
Ну как-то же Алёна выдерживала, что была 15 на Первенстве России поначалу. Почему тут не должна? Она наполеоновских планов никаких не строит. По крайней мере пока.
Тогда она была никто, ну и у Тудберидзе она первые несколько лет терпела, теперь у нее амбиции. Посмотрим она очень талантливая но усидчивости ей не хватает, может повзрослеет и все проявится. Но партнёра придется менять если захочет по настоящему соревноваться
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Zhuuuzhik
Ответ Александр Шульгин
Тогда она была никто, ну и у Тудберидзе она первые несколько лет терпела, теперь у нее амбиции. Посмотрим она очень талантливая но усидчивости ей не хватает, может повзрослеет и все проявится. Но партнёра придется менять если захочет по настоящему соревноваться
А в парном она сейчас кто-то?
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Zhuuuzhik
Ответ Самасебезвезда
Ага, не строит. Вы ее интервью не слушали.? Да и в паре она, как бы не одна катается, почему-то про это все забывают.
Не поверите, но слушаю. Не знаю, где вы увидели, что она кого-то из себя строит. Вот уж более бесхитростного человека ещё поискать.
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