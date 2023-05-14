Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройной подкрут на льду

Алена Косторная и Георгий Куница показали, как исполняют тройной подкрут на льду.

Ранее на льду во время шоу и показательных выступлений фигуристы исполняли только подкрут в два оборота.

«C первой попыткой нас», – написала .

Чемпионка Европы в одиночном катании перешла в парное катание в январе этого года.