Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройной подкрут на льду
Алена Косторная и Георгий Куница показали, как исполняют тройной подкрут на льду.
Ранее на льду во время шоу и показательных выступлений фигуристы исполняли только подкрут в два оборота.
«C первой попыткой нас», – написала Косторная.
Чемпионка Европы в одиночном катании перешла в парное катание в январе этого года.
Если партнёр будет соответствовать её уровню, у них всё получится. Ну и терпение понадобится, конечно.
Ребятам выдержки и слаженности во всём!
Хотелось бы увидеть их на льду уже в этом грядущем сезоне. Очень интересно. Если это случится, то это будет, как минимум, инфо-бомба. А там уж как получится дальше.
Удачи.
Собрать все элементы в программу задача не из простых, но никто и не обещал, что будет легко)
Дорогу осилит идущий, главное, чтобы у Алёны настроение не изменилось.))
Алёнка, как всегда удивляет нас!
Молодцы ребята!
Паре полугода нет.
Но такой прогресс у одиночницы Алены восхищает!
2) выброс пока так себе, не хватает высоты. Надеюсь, Куница сможет Алену повыше подкинуть, потому что с круткой там прям все очень хорошо