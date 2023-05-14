Косторная и Куница исполнили тройную подкрутку на траве
Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройную подкрутку.
На льду во время шоу и показательных выступлений фигуристы исполняли только подкрут в два оборота.
О переходе чемпионки Европы Косторной в парное катание стало известно в январе.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Очень хочется видеть её на льду, хоть в парах, хоть в одиночном...
Гоша, тебе надо работать, держать нашу красавицу, да и самому не отставать.
А так, мы накануне " грандиозного шухера", в хорошем смысле этого слова.