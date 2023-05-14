Косторная и Куница исполнили тройную подкрутку на траве

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройную подкрутку.

На льду во время шоу и показательных выступлений фигуристы исполняли только подкрут в два оборота. 

О переходе чемпионки Европы Косторной в парное катание стало известно в январе. 

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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21 комментарий

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smitteni
Буду болеть за них в этом сезоне. Хотя шансы, конечно, очень маленькие даже на попадание в десятку лучших. Но чем черт не шутит? :)
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Ливия
Очень хочется увидеть Алену на соревнованиях. Будет здорово, если они с Гошей соберут все парные элементы и выйдут в сезон.
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SALMON
Куница слишком слабый парник. Ей бы получше какого
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Lana Kazakova
Интересно будет посмотреть на эту пару в новом сезоне. Удачи им!
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ИринаФК
Не очень верю , но всё равно надеюсь и жду ❤️ Главное, чтоб здоровье не подвело
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Perfeksionistka
Крутка у Алены прям шикарная..
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Светлана М
Очень интересно наблюдать за этой спортсменкой. Успехов!
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Irina037
Низко
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Флер де Лис
На фоне электрической кошки Аленки Куница не айс(
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Olga.t
Алёна конечно девушка непредсказуемая, ветреная. Но фигуристка замечательная!
Очень хочется видеть её на льду, хоть в парах, хоть в одиночном...
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Verysia
Может и случится новая пара. Успехов!
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Анастасия Платонова
Ответ Irina037
Низко
Так только учатся они, вы прямо много сразу хотите...
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Анастасия Платонова
Ответ Самасебезвезда
Прям как девиз какой-то секты.
🤦‍♀️
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Анастасия Платонова
Талантливая девчонка. Красивущая.... глаз не оторвать. Только бы не перегорела раньше времени..
Гоша, тебе надо работать, держать нашу красавицу, да и самому не отставать.
А так, мы накануне " грандиозного шухера", в хорошем смысле этого слова.
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Самасебезвезда
Ответ Анастасия Платонова
А вы поверьте — и будут верить! Начните сами — кругом начнётся!
Прям как девиз какой-то секты.
+3
-3
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Анастасия Платонова
Ответ мистер бин
Представил как бы они на льду грохнулись после такой ловли. Видно же, что для спорта бесперспективно.
И чемпионы падают. Встали, отрехнулись, и дальше продолжают
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