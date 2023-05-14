Косторная и Куница исполнили тройную подкрутку на траве

Алена Косторная и Георгий Куница исполнили тройную подкрутку.

На льду во время шоу и показательных выступлений фигуристы исполняли только подкрут в два оборота.

О переходе чемпионки Европы Косторной в парное катание стало известно в январе.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам