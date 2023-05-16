«Трусова перешла к нам готовой фигуристкой, это было в новинку. В работе с такими нужно не только говорить, но и слушать». Тренер академии Плющенко о сезоне-2020/21

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Академия Плющенко Ерем Газазян Фигурное катание

Тренер академии Плющенко рассказал о работе с Александрой Трусовой в сезоне-2020/21.

– В то время я для себя понял, как нужно работать с состоявшимися спортсменами. Александра перешла к нам готовой фигуристкой, четко знающей, что ей нужно. Для всех нас это было в новинку, надо было экстренно перестраиваться.

– Искать подход к состоявшемуся спортсмену труднее?

– В случае с Сашей мы нашли общий язык чуть ли не моментально. В работе с такими спортсменами тренеру нужно не только говорить, но и слушать. Твои задачи и планы работы немного уходят на второй план – главным становится то, что нужно ему.

На мой взгляд, это умный подход к тренировочному процессу, когда тренер и спортсмен начинают работать в тандеме, доверять друг другу.

– С Сашей доверие пришло сразу?

– Очень быстро, да. Как-то сразу мы поняли, что нам комфортно работать друг с другом, поэтому проблем в тренировочном процессе никаких не было.

Но, естественно, Александра – очень эмоциональный, своенравный человек, и в каких-то моментах она не до конца понимала, для чего я ей давал те или иные упражнения. В таких случаях приходилось идти на определенные уловки.

– Например?

– Ну, вот даже обманывать немного. Просто дело в том, что до прихода к нам у Саши был другой тренировочный процесс. Определенного вида нагрузки у нее, в принципе, не было, поэтому она логично совершенно считала, что ей это и не нужно.

Приходилось различными методами показывать ей, что в этих упражнениях нет ничего плохого – только польза. И после того, как она сделала упражнение, я объяснял, для чего конкретно оно нужно – и Саша наглядно видела, что от него действительно есть толк.

А если вне работы, то у нас в академии все дети любят Сашу. И я с ней очень тепло общаюсь, она в гости недавно приезжала к дочке моей. Она была очень яркой, неизгладимой вспышкой в нашей школе. И очень важным человеком в моей тренерской карьере, – рассказал тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян.

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27 комментариев

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Jessi
Это тренер ОФП, очень кстати здравый и результативный. Не кричит на детей, но требовательный и строгий. Показательно видео, где на одну девочку кричит родитель и она в слезах не может прыгнуть на маты, и следующим кадром -Рем спокойно что-то объясняет Сарновской и у неё легко получается запрыгнуть.
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Александр Шульгин
Видимо направить Сашу в нужное направление можно было только ее обманув, краткое содержание интервью
+16
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flyhigh
Пиар Саши как у Медведевой, если говорить не о чем, достаём истории из сундука
+15
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Татьяна Вересова
Саша действительно уникальная спортсменка и большая тренерская удача для любого специалиста
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Jessi
Ответ Евгения Гринева
2 международных старта в ап у Трусовой, 2 провала. Нагрузки не помогли
Какие 2 международные старта и провала? На ЧМ бронза и чисто из-за нервов. На тренировке прыгала подряд 5 квадов.
А прокат на ЧР был фееричным и вошёл в историю, с таким прокатом у другого тренера Саша стала бы первой.
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Ariadnochka
Ответ Евгения Гринева
2 международных старта в ап у Трусовой, 2 провала. Нагрузки не помогли
Почему не помогли? Третье место после 12 в короткой на ЧМ, это по вашему провал? Да, в короткой подвёл Аксель, но произвольная удалась.
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Ariadnochka
Ответ flyhigh
Пиар Саши как у Медведевой, если говорить не о чем, достаём истории из сундука
Ну если людям есть, что сказать про Сашу и про Женю, почему бы и нет? Почему сразу пиар? Для чего?
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Gala Dik
Саша уникальная спортсменка!
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Оле-Лукойе
Ответ Алексей Токарев
О Косторной почему не спросили, как её так быстро опустили? Был ли это их план, или случайно так получилось?
Спросили, виноват оказался, конечно, не АП, а Розанов) вообще во всём виноват Розанов)
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Jessi
Ответ Татьяна Вересова
Саша действительно уникальная спортсменка и большая тренерская удача для любого специалиста
Все тренеры хвалят Сашу и остаются с ней в хороших отношениях
+7
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Сергей Жарковский
Талант Александры удивительный, её прыжковый уникум вряд-ли кто превзойдет в ближайшее время!👏
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lenapan
Трусова - огонь-фигуристка и трудяга. Все многочисленные шоу в этом году откаталась на отлично, вообще нигде не расслабилась. И квады прыгала, тройные каскады вообще, как дети в школу. Итоговый номер под Рахманинова - лучший в сезоне. Надо разговаривать с ней, чтобы ничего не думала, возвращалась в сезон. Нельзя терять лучших.
+6
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Евгения Гринева
2 международных старта в ап у Трусовой, 2 провала. Нагрузки не помогли
+14
-12
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Блинчик
Приятно, что в росФК есть ещё специалисты, которые умеют хорошо отзываться от спортсменах и благодарить их за совместную работу.
+12
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Oksana-tg
Очень много воды в интервью. Хотелось бы больше конкретики и различных примеров.
+1
0
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Алексей Токарев
О Косторной почему не спросили, как её так быстро опустили? Был ли это их план, или случайно так получилось?
+3
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AlexFed
Ответ Jessi
Какие 2 международные старта и провала? На ЧМ бронза и чисто из-за нервов. На тренировке прыгала подряд 5 квадов. А прокат на ЧР был фееричным и вошёл в историю, с таким прокатом у другого тренера Саша стала бы первой.
Этап ГП - мимо подиума, никогда такого у неё не было, что до, что после, только первые места были вроде.
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Александр Шульгин
Ответ maks44
Но обмануть не получилось судя по всему.
Это уже другой вопрос
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ maks44
Но обмануть не получилось судя по всему.
Так можт он про стрип-пластику говорит. До АП ее в ее жизни точно не было, а потом гляди, втянулась)
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Виктор Огай
Ответ Ariadnochka
Ну если людям есть, что сказать про Сашу и про Женю, почему бы и нет? Почему сразу пиар? Для чего?
Ну хотя бы для ее фан-встречи, для продажи книжки, или что там на фото.
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