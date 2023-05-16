«Трусова перешла к нам готовой фигуристкой, это было в новинку. В работе с такими нужно не только говорить, но и слушать». Тренер академии Плющенко о сезоне-2020/21

Тренер академии Плющенко рассказал о работе с Александрой Трусовой в сезоне-2020/21.

– В то время я для себя понял, как нужно работать с состоявшимися спортсменами. Александра перешла к нам готовой фигуристкой, четко знающей, что ей нужно. Для всех нас это было в новинку, надо было экстренно перестраиваться.

– Искать подход к состоявшемуся спортсмену труднее?

– В случае с Сашей мы нашли общий язык чуть ли не моментально. В работе с такими спортсменами тренеру нужно не только говорить, но и слушать. Твои задачи и планы работы немного уходят на второй план – главным становится то, что нужно ему.

На мой взгляд, это умный подход к тренировочному процессу, когда тренер и спортсмен начинают работать в тандеме, доверять друг другу.

– С Сашей доверие пришло сразу?

– Очень быстро, да. Как-то сразу мы поняли, что нам комфортно работать друг с другом, поэтому проблем в тренировочном процессе никаких не было.

Но, естественно, Александра – очень эмоциональный, своенравный человек, и в каких-то моментах она не до конца понимала, для чего я ей давал те или иные упражнения. В таких случаях приходилось идти на определенные уловки.

– Например?

– Ну, вот даже обманывать немного. Просто дело в том, что до прихода к нам у Саши был другой тренировочный процесс. Определенного вида нагрузки у нее, в принципе, не было, поэтому она логично совершенно считала, что ей это и не нужно.

Приходилось различными методами показывать ей, что в этих упражнениях нет ничего плохого – только польза. И после того, как она сделала упражнение, я объяснял, для чего конкретно оно нужно – и Саша наглядно видела, что от него действительно есть толк.

А если вне работы, то у нас в академии все дети любят Сашу. И я с ней очень тепло общаюсь, она в гости недавно приезжала к дочке моей. Она была очень яркой, неизгладимой вспышкой в нашей школе. И очень важным человеком в моей тренерской карьере, – рассказал тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян.