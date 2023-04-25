Алена Косторная: «Лучше уж круто прожить жизнь, нежели все время трястись над олимпийской медалькой: ну я же 40 лет назад ее выиграла!»

Теги сборная России Олимпийская сборная России пары женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная объяснила, почему не считает олимпийскую медаль главной целью.

«Мне не то чтобы она (олимпийская медаль) не нужна... Нет, конечно, это был бы приятный бонус, если бы она была. Но я не буду говорить, что вся моя жизнь – это Олимпиада, и она закончится, если я ее не выиграю. Если я просто туда попаду – уже классно, супер.

Мне главное – эмоции, которые я проживаю. Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой: «Ну я же 40 лет назад ее выиграла!» – и тут я сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь... я даже не знаю где. Ну, скажем условно: то есть я зациклилась на этой медали и больше я не видела ничего, кроме нее.

Нет, я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена яркими красками, какими-то крутыми моментами, общением. Чем вот эта вот одна-единственная награда», – сказала Косторная в выпуске ютуб-канала «вМесте».

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

76 комментариев

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Raduga
Щербакова и Загитова вышли из чата и пошли в свои однушки)
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Алё? Алёна
Какая же она беспросветная ду... глупая девушка! Думаю и Алина, и Аня, и Саша -востребованные, имеющие контракты и хорошие заработки в шоу и на телевидении ни разу не пожалели, что часть жизни отдали спорту. Самоотреченно работали, соблюдали дисциплину, не тусили, не блогерствовали, а просто пахали! И им не приходится теперь хейтом торговать, профукав свою репутацию.
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Самая цитируемая и вообще недура
От создателя "Ой, да не очень-то и хотелось!" 😂
Кстати, дорогие обладатели однушек, вас только что лихо опустили, мои поздравления.
Мда...у меня сложилось ощущение, что Косторной поставили условия -раскручивай пиар, чтоб аж полыхало-возьмём в шоу, ноунеймы нам не нужны, саночки ГГ катают только заслуженные фигуристы. Вот и понеслась девушка, роняя коньки, рейтинг себе накручивать...
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Оле-Лукойе
Ответ Мария Тихонова
Щербакова кстати всегда выражала то же мнение. Что и сама никогда не ставила олимпийскую медаль своей основной целью, и не особо приветствует когда к этому с самого детства стремятся.
Аня не несла чушь про однушку, грязи, срача и всякого такого)
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Пользователь Гугла
ого, у нее уже золото олимпиады просто приятный бонус, не более
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Elena N.
Ойей, какая же она глупая! И даже не подозревает об этом! Типа, упивается своей "крутизной"
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Оле-Лукойе
Будто существует только две альтернативы: прожить жизнь ярко или выиграть ОИ.
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Ольга Ив
"... нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой: «Ну я же 40 лет назад ее выиграла!» – и тут я сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь... я даже не знаю где."
Алена, извини, пжл, ну какая же ты глупая. Пока никто из твоих одногруппниц, призёры или чемпионы ОИ, не сидят в сраче, а удачно монетизируют свою славу и медали, если можно так сказать. А ты бегаешь и раздаешь подобные интервью и через 40 лет, наверное, также будешь говорить о конвейере, обидах. Разве это прикольно и круто, разве это яркие краски???
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Olga.t
Похоже, у Алёны отказали тормоза...
Куда её занесёт?
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nina1212
Алена не понимает, что это она сейчас в сраче и грязи, с единственной медалью (титулом)
И зовут ее только потому что она, "продукт того самого конвейера"
Какая у нее яркая жизнь? Зарабатывать на отпуск интервью, где надо обгадить бывшего тренера, родителей, сейчас еще и на ОЧ накинуть?
А впереди что? Однушка подаренная родителями
А ее соперницы и себе, и родителям уже недвижимость купили и живут более достойно и ярко
Закрыл бы ей кто то рот уже!
Красивая девушка, талантливая фигуристка, шла бы работала , а не языком чесала
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lanfqk
Мне кажется, тут Алена чуть-чуть привирает. Во-первых, я думаю, Алена все-таки понимает, что ОЧ в однушке без денег не останутся никогда. Даже в нишевых видах спорта, победители Игр всегда смогут тренировать и заключать рекламные контракты с производителями экипировки их вида спорта, например. Во-вторых, мне все-таки кажется, что любой спортсмен втайне мечтает о статусе ОЧ. Даже начинающие атлеты позволяют себе мысли о победе на Олимпиаде, а уж топовые спортсмены (к которым раньше можно было причислить Алену) и подавно. Конечно, большинство понимает, что золото Игр им никогда не достанется, но в глубине души этого желают все.
Мне кажется, Алене, на самом деле, очень обидно, что она не попала на Олимпиаду, вот и придумывает какие-то глупости про выбор между бедной серой жизнью и Олимпийское медалью.
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+17
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flyhigh
В каждом слове Алёны сквозит зависть)) наши ОЧ проводят куда более яркую жизнь, чем у самой Аленки)
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Девушка Безимени
Ответ Пользователь Гугла
ого, у нее уже золото олимпиады просто приятный бонус, не более
которого нет
+15
-1
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Вадим flanec
Ответ Алексей Токарев
Господи, что у неё в голове?
Тоже самое, что и у Винни-пуха. А там, чего только нет, опилки, кричалки, вопилки, сопелки, шумелки, пыхтелки.
+13
0
+13
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мистер бин
Ответ Оле-Лукойе
Аня не несла чушь про однушку, грязи, срача и всякого такого)
Поэтому Аня и олимпиская чемпионка, а Алена лиса из басни про виноград.
+13
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Анастасия Лукьянова
Ответ Михаил Опякин
Роднина в шоке
Чей-та Роднина-то, у нее в отличие от многих целых три однушки должно быть :)
+12
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verdad
Какая она глупая!(((
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-2
+11
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Вера Подгорных
Зависть так и прет из мерзкой душонки. А в грязной однушке придется похоже Алене прозябать. За все придет расплата.
+13
-2
+11
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Маргарита В Сафронова
Трясӗтся, ро-моему, сама Алӗна, от бессильной злости.
+11
0
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Ayla
Ален, скорее вот после "прикольно и круто" можно остаться "сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь". Потому что медаль ОИ это характер человека и выплаты.
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Plusha2112
странная логика , если с медалью , то в однушке и прочей убогости к сорока годам , а если без медали , то шикардос по всем фронтам ? 😁 что она несет ? какая неуправляемая зависть и желчь )
+11
0
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Мурка Мурлыковна
Да-да, зелен виноград - сказала лиса)).
+14
-3
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Iti_na_taiti
Когда вечно ляпнешь бессвязную фигню какую-то и очень этим гордишься, думая, что крут – это про Алëну -)
+11
-1
+10
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Алексей Токарев
Господи, что у неё в голове?
+12
-2
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Пользователь Гугла
Алена так вот эта медаль и дает наполнится жизни контактами, общением, крутыми проектами, крутыми шоу, поездками, контрактами и многим другим, чего у тебя нет, реклама в ютубе брекетов, где очень мало просмотров, приглашение портнихи пройтись по подиуму в ее платье, которое ты заказывала у нее, интервью, где обязательно надо рассказать о хрустальном, какая то жалкая попытка оправдать свои неудачи, помню ее инвью юниоркой, я пришла в хрустальный что бы побеждать, тут все чемпионы, есть только первое место, второе это проигрыш, моя цель выграть ои и я все для этого сделаю, что возможно и даже невозможно,
+11
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