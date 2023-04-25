Алена Косторная: «Лучше уж круто прожить жизнь, нежели все время трястись над олимпийской медалькой: ну я же 40 лет назад ее выиграла!»
Фигуристка Алена Косторная объяснила, почему не считает олимпийскую медаль главной целью.
«Мне не то чтобы она (олимпийская медаль) не нужна... Нет, конечно, это был бы приятный бонус, если бы она была. Но я не буду говорить, что вся моя жизнь – это Олимпиада, и она закончится, если я ее не выиграю. Если я просто туда попаду – уже классно, супер.
Мне главное – эмоции, которые я проживаю. Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой: «Ну я же 40 лет назад ее выиграла!» – и тут я сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь... я даже не знаю где. Ну, скажем условно: то есть я зациклилась на этой медали и больше я не видела ничего, кроме нее.
Нет, я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена яркими красками, какими-то крутыми моментами, общением. Чем вот эта вот одна-единственная награда», – сказала Косторная в выпуске ютуб-канала «вМесте».
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Кстати, дорогие обладатели однушек, вас только что лихо опустили, мои поздравления.
Мда...у меня сложилось ощущение, что Косторной поставили условия -раскручивай пиар, чтоб аж полыхало-возьмём в шоу, ноунеймы нам не нужны, саночки ГГ катают только заслуженные фигуристы. Вот и понеслась девушка, роняя коньки, рейтинг себе накручивать...
Алена, извини, пжл, ну какая же ты глупая. Пока никто из твоих одногруппниц, призёры или чемпионы ОИ, не сидят в сраче, а удачно монетизируют свою славу и медали, если можно так сказать. А ты бегаешь и раздаешь подобные интервью и через 40 лет, наверное, также будешь говорить о конвейере, обидах. Разве это прикольно и круто, разве это яркие краски???
Куда её занесёт?
И зовут ее только потому что она, "продукт того самого конвейера"
Какая у нее яркая жизнь? Зарабатывать на отпуск интервью, где надо обгадить бывшего тренера, родителей, сейчас еще и на ОЧ накинуть?
А впереди что? Однушка подаренная родителями
А ее соперницы и себе, и родителям уже недвижимость купили и живут более достойно и ярко
Закрыл бы ей кто то рот уже!
Красивая девушка, талантливая фигуристка, шла бы работала , а не языком чесала
Мне кажется, Алене, на самом деле, очень обидно, что она не попала на Олимпиаду, вот и придумывает какие-то глупости про выбор между бедной серой жизнью и Олимпийское медалью.