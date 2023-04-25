Алена Косторная: «Лучше уж круто прожить жизнь, нежели все время трястись над олимпийской медалькой: ну я же 40 лет назад ее выиграла!»

Фигуристка Алена Косторная объяснила, почему не считает олимпийскую медаль главной целью.

«Мне не то чтобы она (олимпийская медаль) не нужна... Нет, конечно, это был бы приятный бонус, если бы она была. Но я не буду говорить, что вся моя жизнь – это Олимпиада, и она закончится, если я ее не выиграю. Если я просто туда попаду – уже классно, супер.

Мне главное – эмоции, которые я проживаю. Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой: «Ну я же 40 лет назад ее выиграла!» – и тут я сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь... я даже не знаю где. Ну, скажем условно: то есть я зациклилась на этой медали и больше я не видела ничего, кроме нее.

Нет, я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена яркими красками, какими-то крутыми моментами, общением. Чем вот эта вот одна-единственная награда», – сказала Косторная в выпуске ютуб-канала «вМесте».

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