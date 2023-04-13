Плющенко об открытии академии в Кемерове: «Следующий наш фокус – открытие 9 моих школ на территории Кузбасса!»
Евгений Плющенко рассказал об открытии своей академии в Кемерове.
«Вчера торжественно перед шоу на сцене подписали с губернатором Кемеровской области Цивилевым Сергеем Евгеньевичем соглашение об открытии нашей академии «Ангелы Плющенко» в г. Кемерово!
В июле приедут к нам на стажировку кемеровские тренеры, с 1 августа откроется набор спортсменов! Все они будут тренироваться по моей системе, по которой работаю сейчас – я и моя команда в нашей школе.
Следующий наш фокус – открытие 9 моих школ на территории Кузбасса! С Сашей Трусовой провели 2 мастер-класса для детей здесь! Все ребята заряжены на работу и ждут начала сезона, чтобы представлять Кузбасс!
Благодарю Губернатора Цивилева Сергея Евгеньевича за поддержку и развитие детского и юношеского спорта в таком важном для нашей страны регионе», – написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
— Вряд ли я их чему-нибудь научила. Больше общение и какие-то советы дала, которые, может быть, им в жизни пригодятся. Я считаю, что час для детей — это очень мало. Эти дети очень много разговаривали. Постоянно. Я даже когда какое-то задание давала. Я старалась подсказать тем, кто его выполняет. А другая девочка говорит: «А у тебя это естественный цвет волос или нет?» — комментирует тренировку Трусова.