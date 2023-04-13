Плющенко об открытии академии в Кемерове: «Следующий наш фокус – открытие 9 моих школ на территории Кузбасса!»

Евгений Плющенко рассказал об открытии своей академии в Кемерове.

«Вчера торжественно перед шоу на сцене подписали с губернатором Кемеровской области Цивилевым Сергеем Евгеньевичем соглашение об открытии нашей академии «Ангелы Плющенко» в г. Кемерово!

В июле приедут к нам на стажировку кемеровские тренеры, с 1 августа откроется набор спортсменов! Все они будут тренироваться по моей системе, по которой работаю сейчас – я и моя команда в нашей школе.

Следующий наш фокус – открытие 9 моих школ на территории Кузбасса! С Сашей Трусовой провели 2 мастер-класса для детей здесь! Все ребята заряжены на работу и ждут начала сезона, чтобы представлять Кузбасс!

Благодарю Губернатора Цивилева Сергея Евгеньевича за поддержку и развитие детского и юношеского спорта в таком важном для нашей страны регионе», – написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.