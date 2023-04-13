Плющенко об открытии академии в Кемерове: «Следующий наш фокус – открытие 9 моих школ на территории Кузбасса!»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал об открытии своей академии в Кемерове.

«Вчера торжественно перед шоу на сцене подписали с губернатором Кемеровской области Цивилевым Сергеем Евгеньевичем соглашение об открытии нашей академии «Ангелы Плющенко» в г. Кемерово!

В июле приедут к нам на стажировку кемеровские тренеры, с 1 августа откроется набор спортсменов! Все они будут тренироваться по моей системе, по которой работаю сейчас – я и моя команда в нашей школе.

Следующий наш фокус – открытие 9 моих школ на территории Кузбасса! С Сашей Трусовой провели 2 мастер-класса для детей здесь! Все ребята заряжены на работу и ждут начала сезона, чтобы представлять Кузбасс!

Благодарю Губернатора Цивилева Сергея Евгеньевича за поддержку и развитие детского и юношеского спорта в таком важном для нашей страны регионе», – написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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17 комментариев

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alexnew
Ответ Oleandra
А у него есть своя система?
У любого приличного тренера, у Мишина, у Арутюняна, у Тутберидзе...
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alexnew
Ответ nina1212
Трусова про мастер-класс в Кемерово — Вряд ли я их чему-нибудь научила. Больше общение и какие-то советы дала, которые, может быть, им в жизни пригодятся. Я считаю, что час для детей — это очень мало. Эти дети очень много разговаривали. Постоянно. Я даже когда какое-то задание давала. Я старалась подсказать тем, кто его выполняет. А другая девочка говорит: «А у тебя это естественный цвет волос или нет?» — комментирует тренировку Трусова.
Хороший комментарий. :)
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alexnew
А почему только 9 школ на территории Кузбасса, а не 109? И второй вопрос. Сколько часов в день Плющенко будет тренировать в каждой из этих 9 школ?
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Бедоносец
Вот это я понимаю масштабно мыслит человек! Удачи Академии и Евгению Викторовичу во всех проектах.
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Евгения Гринева
Соц. проблемы у них денег нет решать, а строить школы Плющенко есть..
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Маргарита В Сафронова
Евгений, только не фокус. Хватит с нас фокусов.. А дело хорошее.
+1
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Katerina Sunny
Ответ nina1212
Трусова про мастер-класс в Кемерово — Вряд ли я их чему-нибудь научила. Больше общение и какие-то советы дала, которые, может быть, им в жизни пригодятся. Я считаю, что час для детей — это очень мало. Эти дети очень много разговаривали. Постоянно. Я даже когда какое-то задание давала. Я старалась подсказать тем, кто его выполняет. А другая девочка говорит: «А у тебя это естественный цвет волос или нет?» — комментирует тренировку Трусова.
Саша говорила, что более продуктивные индивидуальные тренировки. А так это как в любом коллективе, особенно детском, кто- то учится, а кто- то ворон считает.
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tanya_1111
Ответ nina1212
Трусова про мастер-класс в Кемерово — Вряд ли я их чему-нибудь научила. Больше общение и какие-то советы дала, которые, может быть, им в жизни пригодятся. Я считаю, что час для детей — это очень мало. Эти дети очень много разговаривали. Постоянно. Я даже когда какое-то задание давала. Я старалась подсказать тем, кто его выполняет. А другая девочка говорит: «А у тебя это естественный цвет волос или нет?» — комментирует тренировку Трусова.
Так все эти мастер классы совсем не для того что бы научить их чему-то, понятное дело чему научит даже за однит день один опытный спортсмен 15 неопытных. Но это всё мотивация для детей, кто-то из них ведь своего кумира видит вблизи. Сколько именитых спортсменов говорят о том что в своё время Плющенко смотивировал их на ФК, тут вот в чем ключ.
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Александр Шульгин
Ответ nina1212
Трусова про мастер-класс в Кемерово — Вряд ли я их чему-нибудь научила. Больше общение и какие-то советы дала, которые, может быть, им в жизни пригодятся. Я считаю, что час для детей — это очень мало. Эти дети очень много разговаривали. Постоянно. Я даже когда какое-то задание давала. Я старалась подсказать тем, кто его выполняет. А другая девочка говорит: «А у тебя это естественный цвет волос или нет?» — комментирует тренировку Трусова.
Ну часа реально мало все эти мастер классы это больше для пиара ну и детям впечатления хорошие что самое главное.
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Ирина Иванова
Фокус-покус - ловкость рук/ног и никакого мошенничества)
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ретроградный меркурий
Обилие восклицательных знаков вызывает улыбку - так дети пишут. Но вообще молодец, что развивает фигурное катание в регионах.
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Александр Шульгин
О оказывается у него есть его методика.
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Navian
Таким макаром он всё под себя подомнёт. И Хрустальный тоже. И будет Деридзе ходить пороги обивать и поклоны бить к Яне Александровне)
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Oleandra
А у него есть своя система?
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nina1212
Трусова про мастер-класс в Кемерово
— Вряд ли я их чему-нибудь научила. Больше общение и какие-то советы дала, которые, может быть, им в жизни пригодятся. Я считаю, что час для детей — это очень мало. Эти дети очень много разговаривали. Постоянно. Я даже когда какое-то задание давала. Я старалась подсказать тем, кто его выполняет. А другая девочка говорит: «А у тебя это естественный цвет волос или нет?» — комментирует тренировку Трусова.
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kate_ko
пока непонятно, насколько эффективна система тренера Плющенко и существует ли она вообще, но сам шаг в сторону развития глубинного ФК - дело однозначно богоугодное)
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АНтошка
Тренер -фокусник )))
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