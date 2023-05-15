Антон Сихарулидзе продолжит возглавлять Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга

Антон Сихарулидзе останется на посту главы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

В апреле этого года Сихарулидзе стал исполнять полномочия президента Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Сегодня, 15 мая, в пресс-центре Академии фигурного катания прошла отчетно-выборная конференция федерации. Новый высший орган управления федерацией – конференция – собрался впервые. <...>

На конференции были переизбраны на новый срок вице-президенты федерации, исполнительный директор, члены исполкома федерации, контрольно-ревизионная комиссия.

Президент федерации Антон Тариэльевич Сихарулидзе, избранный на эту должность в ноябре 2021 года на четырехлетний срок, продолжит руководить федерацией весь срок, на который он был избран», – сообщается в официальном аккаунте федерации.

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