Антон Сихарулидзе продолжит возглавлять Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга

Теги сборная России Антон Сихарулидзе Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Фигурное катание

Антон Сихарулидзе останется на посту главы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

В апреле этого года Сихарулидзе стал исполнять полномочия президента Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

«Сегодня, 15 мая, в пресс-центре Академии фигурного катания прошла отчетно-выборная конференция федерации. Новый высший орган управления федерацией – конференция – собрался впервые. <...> 

На конференции были переизбраны на новый срок вице-президенты федерации, исполнительный директор, члены исполкома федерации, контрольно-ревизионная комиссия.

Президент федерации Антон Тариэльевич Сихарулидзе, избранный на эту должность в ноябре 2021 года на четырехлетний срок, продолжит руководить федерацией весь срок, на который он был избран», – сообщается в официальном аккаунте федерации. 

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5 комментариев

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Ирина Иванова
Портфелей много не бывает и понятие "конфликт интересов" для ФФКР не существует?
+7
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Anna Leonova
Один на двух стульях? Седалища не хватит (с)
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Светлана Менова
И что это означает? Что всё же на позицию президента всея Федры планируется кто-то другой, а и.о. Сихарулидзе пока греет местечко?
+3
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Додик Аксель
Надо на сайте открыть книгу жалоб и предложение для ФФКР.
+1
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Валерий Петров
Ответ Додик Аксель
Надо на сайте открыть книгу жалоб и предложение для ФФКР.
Это да, тут полно менеджеров мирового уровня, отлично знающих, как надо управлять федерациями.
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