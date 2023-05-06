Сихарулидзе о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе: «Они хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным»

Антон Сихарулидзе прокомментировал новость о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу . Ранее пара тренировалась под руководством Тамары Москвиной.

«Наша прославленная пара и обратилась в ФФКР и попросила нас согласовать их переход в другу группу для продолжения работы, тренировок, совершенствования.

Мы, конечно же, не против, это желание ребят, они хотят попробовать себя с другими тренерами, они много лет провели в школе у .

Сейчас они хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным», – сказал и. о. президента ФФКР.