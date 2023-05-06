Сихарулидзе о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе: «Они хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным»

Теги Тамара Москвина сборная России Антон Сихарулидзе пары Этери Тутберидзе переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Антон Сихарулидзе прокомментировал новость о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее пара тренировалась под руководством Тамары Москвиной.

«Наша прославленная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обратилась в ФФКР и попросила нас согласовать их переход в другу группу для продолжения работы, тренировок, совершенствования.

Мы, конечно же, не против, это желание ребят, они хотят попробовать себя с другими тренерами, они много лет провели в школе у Тамары Москвиной.

Сейчас они хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным», – сказал и. о. президента ФФКР.

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22 комментария

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MockingBird
Мы тоже надеемся, что этот опыт будет позитивным) а ещё лучше - триумфальным!
В предвкушении от новых программ БК в следующем сезоне💕
+12
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Тайга86
Такие решения не принимаются спонтанно, значит они были максимально взвешенными и бОльшее количество "за" превысило "против". Удачи. Это, как минимум, интересно для парного. Как максимум, мотивирует Сашу и Диму, откроет второе дыхание и добавит настроения. А там, кто знает, как могут раскрыться их возможности...Надеюсь на красивые, стильные, качественные, современные программы от ТШТ, не менее красивые костюмы и огромное желание всех сторон развиваться и творить искусство.
+11
-3
+8
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Е...С
Ответ Iuliia Timofeyeva
Они такая стильная пара. Очень надеюсь, что костюмы им будет шить не Тряпенко с этими дурацкими градиентами сто лет вышедшими из моды. Саша стильная девушка. Надеюсь, она будет контролировать этот вопрос.
Представляю Сашу в костюме а-ля Щербакова.
+11
-4
+7
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Orange carrot
Ответ Lennuci
Так они не ученицы, а пара. Да и вряд ли Этери их к себе на аркане тащила.
То есть другие тренеры тащат арканом себе бывших учениц Тутберидзе?😅
Ну понятно, по классике «это другое».
+6
-1
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Екатерина Ивановская
Ответ Беглый*
Какая хорошая новость с утра пораньше) прям удар в печень для всех, кто говорил, что "в ТШТ больше никто никогда не перейдёт" и " у Москвиной в группе дружелюбная обстановка". Удачи БК, будем болеть за них, всегда нравились больше Мигов.
Так ты писал, что Косторная всех ушатает?
+6
-1
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Беглый*
Какая хорошая новость с утра пораньше) прям удар в печень для всех, кто говорил, что "в ТШТ больше никто никогда не перейдёт" и " у Москвиной в группе дружелюбная обстановка". Удачи БК, будем болеть за них, всегда нравились больше Мигов.
+12
-9
+3
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Lennuci
Ответ Е...С
Надеюсь, программы уже поставленные не оставят, а поставят им что-то хрустальное.
А зря. Хотелось бы увидеть, что за ПП им Крылова с Морошкиным поставили.
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mtoo
Ответ Lennuci
А зря. Хотелось бы увидеть, что за ПП им Крылова с Морошкиным поставили.
А хореографы опять напрасно вкладывались...
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round15
Ой! Вот это поворот! Люблю эту, такую эмоциональную пару. Они не останавливаются в развитии, совершенствуются, рискуют. Надеюсь, что переход к Этери будет в плюс. Как ни крути, она дает многое.
+3
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Iuliia Timofeyeva
Они такая стильная пара. Очень надеюсь, что костюмы им будет шить не Тряпенко с этими дурацкими градиентами сто лет вышедшими из моды. Саша стильная девушка. Надеюсь, она будет контролировать этот вопрос.
+12
-11
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Додик Аксель
Вот новый поворот и БК всё рвёт, что им принесёт этот переход ? Посадку или взлёт ?..
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bezsugar
Ответ Iuliia Timofeyeva
Они такая стильная пара. Очень надеюсь, что костюмы им будет шить не Тряпенко с этими дурацкими градиентами сто лет вышедшими из моды. Саша стильная девушка. Надеюсь, она будет контролировать этот вопрос.
Саша наверняка будет продолжать "отшиваться" у своего костюмера, а не у тряпенко))
+6
-5
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Orange carrot
Интересно, любители Этери очень любят рассказы, что она своих бывших учениц всему научила, а потом другие тренеры снимают сливки ее работы🤔будут теперь так вещать?
+8
-8
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Lennuci
А что же скажет Дюамель о переходе ее любимой пары в столь ею нелюбимый штаб?
+2
-2
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Lennuci
Ответ mtoo
А хореографы опять напрасно вкладывались...
Вот именно, особенно, если переход "давно назревал".
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Е...С
Ответ Lennuci
А зря. Хотелось бы увидеть, что за ПП им Крылова с Морошкиным поставили.
Это шутка была. Конечно хочется видеть интересные программы, а не постоянное страдание на льду.
0
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