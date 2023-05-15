Коган об отказе Венгрии проводить ЧЕ-2024: «Поздравляю Венгрию. Планируем ли мы подавать заявку? Не хочу вести пустые разговоры»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Александр Коган объяснил, почему Россия не будет подавать заявку на проведение ЧЕ-2024.

Ранее Венгрия отказалась принимать чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года из-за влияния конфликта на Украине на экономику.

Международный союз конькобежцев (ISU) повторно открыл прием заявок на право проведения турнира.

«Поздравляю Венгрию.

Планируем ли мы подавать заявку? Сами себе ответьте на этот вопрос, какой смысл подавать заявку?

Не хочу вести пустые разговоры», – заявил Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

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