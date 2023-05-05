Александр Коган: «Будем помогать развивать фигурное катание в Монголии. Потрясен, что наш приезд вызвал такой интерес»
Александр Коган рассказал о планах помогать развитию фигурного катания в Монголии.
«Мы планируем обмен делегациями. Будем помогать развивать фигурное катание в Монголии, предоставлять наши арены монгольским спортсменам.
Потрясен, что наш приезд вызвал такой интерес. Все билеты на 2 шоу проданы», – сказал генеральный директор ФФКР.
Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе
Вы состав на эти шоу посмотрите, прежде, чем писать
Помогали всем чем могли - 500 000 знаменитых монгольских лошадей было передано, а ещё тонны одежды и еды.
Маленькая и небогатая аграрная страна ( перепись населения 750 000 на 1940 год) также как и все вложилась в общее дело. И много было безвозмездной поддержки! В открытом доступе есть исторические источники, чтобы узнать подробнее "помощь Монголии ВОВ".
Надеюсь, жителям Монголии понравятся выступления наших фигуристов. Я очень рада, что развиваются культурные связи.
Не всё сразу, когда-нибудь и в Монголии появятся мировые звёзды фигурного катания, стоит только захотеть.
P.S. Снобизм некоторых комментаторов мне непонятен. Вы видно из Европ/Америк тут написываете.
Медведевой там и не пахло)))
Евгения в России. В шоу сейчас катает.
Ау! А Вы сейчас где ?
В тайге или на любимых кое-кем озёрах-болотах?
😂😂😂
А на вопрос про запреты в буддизме так и не ответил
Они просто по методичке это пишут , и не важно про что текст , лишь бы вставить словечко про Женечку.