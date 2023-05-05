Александр Коган: «Будем помогать развивать фигурное катание в Монголии. Потрясен, что наш приезд вызвал такой интерес»

Теги сборная России ФФКР Александр Коган ледовые шоу Фигурное катание

Александр Коган рассказал о планах помогать развитию фигурного катания в Монголии.

«Мы планируем обмен делегациями. Будем помогать развивать фигурное катание в Монголии, предоставлять наши арены монгольским спортсменам.

Потрясен, что наш приезд вызвал такой интерес. Все билеты на 2 шоу проданы», – сказал генеральный директор ФФКР.

Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе

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46 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Ответ Алена Иванова
Ну на безрыбье и рак рыба. В следующем сезоне двигаться в сторону Китая
Наоборот, в мире очень много прекрасных рыбных мест. Надо вовремя уходить из протухших водоёмов, где скоро даже раков не останется)
+30
-3
+27
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Виктория Устинова
Ответ Бедоносец
Такая реакция потому что приехала Женя Медведева. Если бы нас, например, посетила величайшая фигуристка в истории Юна Ким, то тоже билеты достать было большой удачей.
Куда приехала Медведева?
Вы состав на эти шоу посмотрите, прежде, чем писать
+25
-1
+24
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Лиза Михайлова
Немного знаю о Монголии, но скоро 9 мая - грех не вспомнить, что Монголия была союзником СССР, и во время ВОВ оказала бесценную поддержку нашему народу. Ничто не забыто! И их помощь тоже.
Помогали всем чем могли - 500 000 знаменитых монгольских лошадей было передано, а ещё тонны одежды и еды.
Маленькая и небогатая аграрная страна ( перепись населения 750 000 на 1940 год) также как и все вложилась в общее дело. И много было безвозмездной поддержки! В открытом доступе есть исторические источники, чтобы узнать подробнее "помощь Монголии ВОВ".

Надеюсь, жителям Монголии понравятся выступления наших фигуристов. Я очень рада, что развиваются культурные связи.
Не всё сразу, когда-нибудь и в Монголии появятся мировые звёзды фигурного катания, стоит только захотеть.

P.S. Снобизм некоторых комментаторов мне непонятен. Вы видно из Европ/Америк тут написываете.
+24
-1
+23
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Сайтама
Ответ Бедоносец
Такая реакция потому что приехала Женя Медведева. Если бы нас, например, посетила величайшая фигуристка в истории Юна Ким, то тоже билеты достать было большой удачей.
А-ха-ха.
Медведевой там и не пахло)))
Евгения в России. В шоу сейчас катает.
Ау! А Вы сейчас где ?
В тайге или на любимых кое-кем озёрах-болотах?
😂😂😂
+21
-3
+18
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Бедоносец
Ответ Евгения Гринева
Это с ними мы будем проводить международные старты? Ну неплохие конкуренты, прям некоторые даже на коньках уверенно стоят 💪
Это лучше, чем с трансгендерами.
+32
-14
+18
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Маргарита В Сафронова
Монголии очень повезло.
+16
-2
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kate_ko
Ответ Евгения Гринева
Это с ними мы будем проводить международные старты? Ну неплохие конкуренты, прям некоторые даже на коньках уверенно стоят 💪
а что плохого в том, чтобы где-то развивать ФК, делиться опытом? особенно учитывая текущие обстоятельства. неужели лучше сесть сиднем и сидеть в печали? по мне, так нет
+18
-4
+14
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Ирина Петрова
Ответ Виктория Устинова
Куда приехала Медведева? Вы состав на эти шоу посмотрите, прежде, чем писать
Некогда ему читать и смотреть, он всегда только пишет всякую ерунду
+13
0
+13
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olvl
Наверно, в Монголии начнётся бум ФК. Разве можно остаться равнодушным к тому, как наши выступают. Столько звёзд увидят зрители в одном месте. Повезло им.
+12
-2
+10
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kate_ko
Ответ несахар
если бы не строительство газопровода, то вряд ли бы они захотели в монголии развивать фигурное катание
связи так и наращиваются, нормальный способ к экономическим подтянуть какие-то еще. как говорится, чем богаты
+10
-2
+8
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pas33pas
Ответ Лиза Михайлова
Немного знаю о Монголии, но скоро 9 мая - грех не вспомнить, что Монголия была союзником СССР, и во время ВОВ оказала бесценную поддержку нашему народу. Ничто не забыто! И их помощь тоже. Помогали всем чем могли - 500 000 знаменитых монгольских лошадей было передано, а ещё тонны одежды и еды. Маленькая и небогатая аграрная страна ( перепись населения 750 000 на 1940 год) также как и все вложилась в общее дело. И много было безвозмездной поддержки! В открытом доступе есть исторические источники, чтобы узнать подробнее "помощь Монголии ВОВ". Надеюсь, жителям Монголии понравятся выступления наших фигуристов. Я очень рада, что развиваются культурные связи. Не всё сразу, когда-нибудь и в Монголии появятся мировые звёзды фигурного катания, стоит только захотеть. P.S. Снобизм некоторых комментаторов мне непонятен. Вы видно из Европ/Америк тут написываете.
Монголия была де-факто на правах союзных республик СССР. Нападение Японии на Монголию в районе "Халкин Гол" - СССР воспринял это как нападение на себя и тоже воевал как за своих. Монголия была нашим верным союзником в ВОВ, но и без нас она была бы просто завоёвана Японией.
+10
-2
+8
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Olga Tchistyakov
Ответ Маргарита В Сафронова
Наоборот, в мире очень много прекрасных рыбных мест. Надо вовремя уходить из протухших водоёмов, где скоро даже раков не останется)
Браво!
+7
0
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Валерий Петров
Ответ kovfun-barrios
Есть фигурное катание - как искусство и реальный спекталь. Но российское прокатство это дикая концентрация пошлости, хамства, токсичности и принебрежения ко всем людям мира. Поэтому их (Плющенко, Тарасову, Жулина, Костомарова, Навку, Тутберидзе, Глейхенгауза, Дундукова, Соколовской, Синицыну, Кацалапова, Загитову, Медведеву, Валиеву, Хромых, Усачёву, Косторную и прочих) выпускать из России нельзя, чтобы не позорили страну.
Да, еще вопрос, если перечисленных нельзя выпускать, то кинь список фигуристов, кого можно выпускать.
+6
0
+6
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Додик Аксель
Я писал вчера, что для принимающей стороны это событие, а тем более, когда приезжает такое количество наших знаменитых фигуристов и покажут им ледовое шоу. Для них это ранее невиданное зрелище.
+8
-3
+5
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kate_ko
Ответ Валерий Петров
Вон ИСУ этап юниорского ГП на Бали планирует, расширение географии типа.
если это не в ущерб сильнейшим, то я лично за такое расширение. главное, чтобы стандарты не занижались ради начинающих
+6
-1
+5
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Валерий Петров
Ответ kovfun-barrios
Есть фигурное катание - как искусство и реальный спекталь. Но российское прокатство это дикая концентрация пошлости, хамства, токсичности и принебрежения ко всем людям мира. Поэтому их (Плющенко, Тарасову, Жулина, Костомарова, Навку, Тутберидзе, Глейхенгауза, Дундукова, Соколовской, Синицыну, Кацалапова, Загитову, Медведеву, Валиеву, Хромых, Усачёву, Косторную и прочих) выпускать из России нельзя, чтобы не позорили страну.
Вот это ввернул ))
А на вопрос про запреты в буддизме так и не ответил
+4
0
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Ирина Петрова
Ответ Евгения Гринева
Это с ними мы будем проводить международные старты? Ну неплохие конкуренты, прям некоторые даже на коньках уверенно стоят 💪
Нет, пока только обмениваться делегациями
+5
-1
+4
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Валерий Петров
Ответ kate_ko
а что плохого в том, чтобы где-то развивать ФК, делиться опытом? особенно учитывая текущие обстоятельства. неужели лучше сесть сиднем и сидеть в печали? по мне, так нет
Вон ИСУ этап юниорского ГП на Бали планирует, расширение географии типа.
+5
-1
+4
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несахар
благое дело)
+7
-3
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Валерий Петров
Ответ kovfun-barrios
Это логично ________ Согласно национальной переписи 2020 года, 51,7 % монголов идентифицируют себя как буддисты, 40,6 % — неверующие, 3,2 % — мусульмане (преимущественно казахи), 2,5 % — последователи монгольской шаманской традиции, 1,3 % — христиане, и 0,7 % — последователи других религий _________ Т.е. в Монголии нет всяких вульгарных шоу с несовершеннолетними из-за вероисповидания, поэтому для них это как запретный плод. Тем более билет на это "зрелище" будет стоить копейки, и не будет являться правонарушением. Так что логично, что раскупили.
В буддизме разве есть запреты как в исламе, насчет вульгарных шоу несовершеннолетних? Не в курсе просто
+3
0
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Olga Tchistyakov
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Васюки станут центром десяти губерний! Нью‑Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Да! А впоследствии и вселенной.
От Европы и выступают то Шотт и Хендрикс,прямо центр вселенной))И то коряво...
+4
-1
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Ирина Петрова
Ответ kovfun-barrios
В формате шоу - всех, в формате соревнований - ни одного человека, российское прокатство не должно присутствовать на международной арене.
Чего точно нельзя допускать на российских сайтах, то это непотребные высказывния гостей из недружественных стрпн о российских спортсменах
+3
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FS.Nika1
Ответ Виктория Устинова
Куда приехала Медведева? Вы состав на эти шоу посмотрите, прежде, чем писать
Да оставьте вы этого человека .
Они просто по методичке это пишут , и не важно про что текст , лишь бы вставить словечко про Женечку.
+3
0
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Пользователь Гугла
Ответ Додик Аксель
Я писал вчера, что для принимающей стороны это событие, а тем более, когда приезжает такое количество наших знаменитых фигуристов и покажут им ледовое шоу. Для них это ранее невиданное зрелище.
год назад к ним приезжали японцы, правда привезли третий состав, без звезд, зал был тоже полный
+7
-5
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Evgeny Valyaev
Ответ kovfun-barrios
Это логично ________ Согласно национальной переписи 2020 года, 51,7 % монголов идентифицируют себя как буддисты, 40,6 % — неверующие, 3,2 % — мусульмане (преимущественно казахи), 2,5 % — последователи монгольской шаманской традиции, 1,3 % — христиане, и 0,7 % — последователи других религий _________ Т.е. в Монголии нет всяких вульгарных шоу с несовершеннолетними из-за вероисповидания, поэтому для них это как запретный плод. Тем более билет на это "зрелище" будет стоить копейки, и не будет являться правонарушением. Так что логично, что раскупили.
40 процентов неверующих даже по этой статистике, поэтому такой странный вывод?
+2
0
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