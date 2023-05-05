Александр Коган: «Будем помогать развивать фигурное катание в Монголии. Потрясен, что наш приезд вызвал такой интерес»

Александр Коган рассказал о планах помогать развитию фигурного катания в Монголии.

«Мы планируем обмен делегациями. Будем помогать развивать фигурное катание в Монголии, предоставлять наши арены монгольским спортсменам.

Потрясен, что наш приезд вызвал такой интерес. Все билеты на 2 шоу проданы», – сказал генеральный директор .

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