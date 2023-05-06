Монгольская чиновница о шоу в Улан-Баторе: «Я думаю, что спорт должен быть вне политики. Поэтому мы желаем только хорошего российским спортсменам»

Монгольская чиновница рассказала об организации шоу с российскими фигуристами в Улан-Баторе.

Оюнбат Насанбат является начальником отдела международных отношений и работает в государственном комитете по физической культуре и спорту.

– Сложно пригласить целиком сборную?

– Есть смешная история. Нам впервые позвонили из посольства России в госкомитет и сказали: «Монгольское правительство со стороны предложило устроить ледовое шоу в Улан-Баторе в связи с тем, что построили первый в Монголии ледовый дворец. Вот контакты федерации, вы можете напрямую связаться с ними и рассказать о своих пожеланиях».

Я по контактам позвонила первый раз Александру Когану. Он сначала не понял, чего я хочу (смеется) – какой-то звонок из Монголии, кто-то что-то говорит.

У Когана было три вопроса. Наш диалог выглядел примерно так.

1. У вас есть федерация?

– На данный момент нет.

2. У вас есть профессиональные спортсмены?

– Почти нет.

3. Тогда что у вас есть?

– Ледовый дворец.

Вот такая история первого звонка. Потом мы пригласили ФФКР в Монголию. Они посмотрели арену, технические условия. Руководители федерации осенью прошлого года прилетели к нам. И в итоге дали добро на проведение шоу.

Дальше мы смотрели расписание спортсменов, они ведь заняты почти весь год – соревнования, шоу. Нам предложили самое удобное время, когда можно всех собрать. Они выбрали май, потому что сезон заканчивается, потом есть промежуток времени, где они отдыхают.

В принципе, все оказалось не так сложно. Я очень рада, что федерация пошла нам навстречу, учла пожелания. В Монголии все любят российских спортсменов, все ожидают шоу. До конца не верили, что будет такой интерес и ажиотаж. Когда я им позвонила и сказала, что все билеты проданы, тогда они поняли, что в Монголии реально любят фигурное катание. <...>

– Поездка в Монголию для российских спортсменов – первый международный опыт за долгое время. Как вам кажется, несправедливо, что россиян спортсменов на международных турнирах?

– Я думаю, что спорт должен быть вне политики. Поэтому мы, как принимающая сторона, доброжелательные, желаем только хорошего российским спортсменам. На каких бы уровнях ни решались вопросы об участии или неучастии, спорт должен быть вне политики, – сказала Насатбат.

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