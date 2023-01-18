Формат судейства с разделением на две бригады протестируют во время чемпионата Европы и юниорского ЧМ
Формат судейства в фигурном катании с разделением на две бригады протестируют во время чемпионата Европы-2023 в Эспоо и юниорского чемпионате мира в Калгари.
Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ситуации. Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял предложение Нидерландов о разделении судейской панели на две – первая, по задумке, должна оценивать качество исполнения элементов (GOE), вторая – компоненты.
ISU постановил, что перед окончательным решением систему необходимо проверить на практике.
«Все пройдет в формате теневого тестирования, в нем должны принять участие по пять судей в каждой панели. Мы проведем тестирование на чемпионате Европы, юниорском чемпионате мира, Challenge Cup и Enga Spring Trophy», – сказал источник РИА Новости.
При этом отмечается, что сами выступления фигуристов на чемпионате Европы 23-29 января будет оценивать одна судейская бригада – новый формат протестируют отдельно.
ГОЕ - это те же самые компы, только более с чётким критериями и применительно к отдельным элементам...
"разделять панель", по этому принципу, может только тот, кто вообще или ооочень поверхностно знает современную систему оценок(ну или не понимает её сути)...
+компы сократили, по итогу конгресса!!! их теперь не 5, а только 3 осталось!!! сама идея уже бессмысленна...