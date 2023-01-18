Формат судейства с разделением на две бригады протестируют во время чемпионата Европы и юниорского ЧМ

Формат судейства в фигурном катании с разделением на две бригады протестируют во время чемпионата Европы-2023 в Эспоо и юниорского чемпионате мира в Калгари.

Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ситуации. Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял предложение Нидерландов о разделении судейской панели на две – первая, по задумке, должна оценивать качество исполнения элементов (GOE), вторая – компоненты.

ISU постановил, что перед окончательным решением систему необходимо проверить на практике.

«Все пройдет в формате теневого тестирования, в нем должны принять участие по пять судей в каждой панели. Мы проведем тестирование на чемпионате Европы, юниорском чемпионате мира, Challenge Cup и Enga Spring Trophy», – сказал источник РИА Новости.

При этом отмечается, что сами выступления фигуристов на чемпионате Европы 23-29 января будет оценивать одна судейская бригада – новый формат протестируют отдельно.