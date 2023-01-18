Формат судейства с разделением на две бригады протестируют во время чемпионата Европы и юниорского ЧМ

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU чемпионат мира среди юниоров Challenge-Cup Фигурное катание

Формат судейства в фигурном катании с разделением на две бригады протестируют во время чемпионата Европы-2023 в Эспоо и юниорского чемпионате мира в Калгари.

Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ситуации. Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял предложение Нидерландов о разделении судейской панели на две – первая, по задумке, должна оценивать качество исполнения элементов (GOE), вторая – компоненты.

ISU постановил, что перед окончательным решением систему необходимо проверить на практике.

«Все пройдет в формате теневого тестирования, в нем должны принять участие по пять судей в каждой панели. Мы проведем тестирование на чемпионате Европы, юниорском чемпионате мира, Challenge Cup и Enga Spring Trophy», – сказал источник РИА Новости.

При этом отмечается, что сами выступления фигуристов на чемпионате Европы 23-29 января будет оценивать одна судейская бригада – новый формат протестируют отдельно.

9 комментариев

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Ирина С
Ответ Ekoplane
Я надеюсь, что у двух бригад НЕ будет возможности обмениваться информацией во время судейства.
По сути - две судейские бригады должны быть абсолютно независимыми и изолированными друг от друга, иначе просто нет смысла в разделении судейства. Но ведь в ФК возможно всё, и эти изменения вполне могут стать чисто номинальными.
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Настя Розова
Любопытно будет на это посмотреть. В принципе, здравая идея.
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aleshon
Где протеститруют судейство? Скорее всего на тренировках. В официальной части судейство будет в обычном формате.
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Ekoplane
Ответ Ирина С
Было бы очень интересно узнать будет ли возможность у судей двух бригад обмениваться информацией во время судейства, и если нет, то как изменится оценка за компоненты, если её не будут рисовать исходя из технической, и насколько она приблизится к реальным качествам и умениям фигуриста.
Я надеюсь, что у двух бригад НЕ будет возможности обмениваться информацией во время судейства.
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Ekoplane
Хорошая новость, систему судейства явно нужно менять.
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Галина Александрова
"А вы друзья, как не садитесь .."
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Ирина С
Было бы очень интересно узнать будет ли возможность у судей двух бригад обмениваться информацией во время судейства, и если нет, то как изменится оценка за компоненты, если её не будут рисовать исходя из технической, и насколько она приблизится к реальным качествам и умениям фигуриста.
+4
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Бу!
зачем это нужно в принципе?
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Alexander X
бред... не будет такого введения!!!!
ГОЕ - это те же самые компы, только более с чётким критериями и применительно к отдельным элементам...
"разделять панель", по этому принципу, может только тот, кто вообще или ооочень поверхностно знает современную систему оценок(ну или не понимает её сути)...

+компы сократили, по итогу конгресса!!! их теперь не 5, а только 3 осталось!!! сама идея уже бессмысленна...
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