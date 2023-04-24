Косторная о выборе платьев для программ: «Я слушаю музыку и примерно понимаю, что хочу видеть на себе. Потом советуюсь с Куклычевой, насколько это выполнимая задача»

Алена Косторная рассказала, как создаются костюмы для ее программ.

Сегодня фигуристка приняла участие в показе в рамках Estet Fashion Week в платье к своей программе Harley Quinn.

– Как много собственных идей ты вносишь при создании платьев для соревнований?

– Я слушаю музыку и примерно понимаю, что хочу видеть на себе, как это будет выглядеть. Потом я советуюсь с Аленой [Куклычевой], насколько это выполнимая задача. Не все, что я придумываю, реально сделать. Я советуюсь с тренерами. И теперь я советуюсь еще и с Гошей [Куницей], потому что-то, что я придумываю, нужно сделать технически так, чтобы не повредить ничего.

– Какое твое самое любимое платье?

– У меня все любимые. Какие-то, может, больше, какие-то – меньше. Мне очень нравится платье у Harley Quinn и то платье, которое у меня будет на короткую программу. Так как музыки к произвольной программе еще нет, я не могу ничего сказать. Оно будет очень красивое, очень близко относящееся к моде. Это платье, которое при желании можно сразу узнать – откуда оно и с кого оно снято.

– Насколько костюм помогает тебе обрести уверенность на льду?

– На самом деле наоборот – не придает уверенности. Я катаюсь на тренировках в тренировочных лосинах и сверху надеваю защитные шорты. Тяжело перестроиться от состояния, когда ты в этих шортах, а потом падать уже без них. Всегда стараюсь думать о том, что я же делаю эти элементы с первого раза, почему я должна выйти в платье и не сделать их с первого раза? Как-то так настраиваюсь, – сказала Косторная.