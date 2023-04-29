Илья Авербух: «Для меня MVP сезона – это Кагановская и Ангелопол, абсолютное событие»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Максим Некрасов Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух, Александра Степанова и Иван Букин назвали лучшие танцевальные дуэты сезона.

«Я не особо следил, но мне ребята понравились (указывает на Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола)», – сказал Букин.

«Я смотрела чемпионат России и вспомнила пару Пасечник/Некрасов. Мне они запомнились, понравились», – отметила Степанова.

«Для меня MVP сезона – это Кагановская/Ангелопол, абсолютное событие», – добавил Авербух.

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3 комментария

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Raduga
Опять событие?)). Любимое слово.
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Светлана Менова
У Степановой отличный вкус. Вот бы у Федры он был такой же.
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