Илья Авербух: «Для меня MVP сезона – это Кагановская и Ангелопол, абсолютное событие»

Илья Авербух, Александра Степанова и Иван Букин назвали лучшие танцевальные дуэты сезона.

«Я не особо следил, но мне ребята понравились (указывает на Василису Кагановскую и )», – сказал .

«Я смотрела чемпионат России и вспомнила пару /Некрасов. Мне они запомнились, понравились», – отметила .

«Для меня MVP сезона – это Кагановская/Ангелопол, абсолютное событие», – добавил .